Lý Đức bây giờ

28-09-2025 - 21:06 PM | Sống

Lý Đức bây giờ

Cuộc sống của "huyền thoại" thể hình Lý Đức hiện tại.

Nhắc đến thể hình Việt Nam, cái tên Lý Đức luôn được coi là tượng đài. Ông từng thống trị các sàn đấu châu Á những năm 1990–2000, giành nhiều HCV SEA Games và được ví như "người khổng lồ cơ bắp" của Việt Nam. Sau hơn hai thập kỷ rời xa ánh đèn sân khấu, cuộc sống hiện tại của lực sĩ huyền thoại vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Dù đã giải nghệ, Lý Đức chưa bao giờ rời xa bộ môn đã làm nên tên tuổi của mình. Ông hiện là cố vấn chuyên môn cho một học viện đào tạo huấn luyện viên thể hình tại TP.HCM, đồng thời quản lý phòng gym riêng của gia đình. Ngoài ra, ông còn trực tiếp đứng lớp, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật tập luyện cho thế hệ trẻ. Với ông, "giữ lửa" cho đam mê và truyền lại tinh hoa cho đàn em là niềm hạnh phúc lớn nhất.

Lý Đức bây giờ- Ảnh 1.

Lý Đức vẫn cơ bắp ở tuổi gần 60

Giữ dáng phong độ ở tuổi gần 60

Khác với nhiều vận động viên sau khi giải nghệ, Lý Đức vẫn duy trì vóc dáng săn chắc, cơ bắp rõ nét. Ở tuổi U60, ông nặng khoảng 86kg trên chiều cao 1m74, con số không chênh lệch nhiều so với thời kỳ đỉnh cao. Bí quyết của ông là tập luyện đều đặn mỗi ngày, dành khoảng 1 giờ tập tạ với cường độ vừa phải. Chính sự kỷ luật này giúp ông giữ được sức khỏe dẻo dai và ngoại hình phong độ.

Phía sau ánh hào quang, Lý Đức chọn cho mình cuộc sống giản dị. Ông có tổ ấm hạnh phúc với vợ là chị Bạch Mai – người bạn đời đã đồng hành từ những năm tháng gian khó. Hai con của ông, một trai một gái, hiện đang du học nước ngoài. Ngoài công việc tại phòng tập, Lý Đức thường cùng vợ đi cà phê, mua sắm, chăm cây cảnh và nghe nhạc. Ông cho biết, những niềm vui đời thường đó giúp cân bằng và làm cuộc sống thêm nhẹ nhàng.

Lý Đức bây giờ- Ảnh 2.

Huyền hoại thể hình Lý Đức

Không còn thi đấu, nhưng tên tuổi Lý Đức vẫn được nhắc đến như biểu tượng của sự kỷ luật, kiên trì và phong độ. Ông nhiều lần được mời tham dự các sự kiện tầm cỡ, gần đây nhất là vinh dự góp mặt trong đoàn diễu hành nhân kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Hình ảnh lực sĩ huyền thoại trong dáng vóc khỏe mạnh, tự tin đã trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ theo đuổi thể thao.

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

