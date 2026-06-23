Lý Hiện bị ghẻ lạnh ở World Cup, không được lên sóng dù chỉ 1 giây?

Vào rạng sáng ngày 22/6, nam diễn viên Lý Hiện đã có màn xuất hiện đặc biệt ở trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Ả Rập Xê Út. Với tư cách là đại sứ thương hiệu tài trợ World Cup, anh trở thành khách mời danh dự thực hiện nghi thức mang bóng ra sân. Lý Hiện đã tạo nên lịch sử khi là nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên đảm nhận nghi thức khai màn này trong một trận đấu tại World Cup.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, loạt ảnh và clip Lý Hiện tại World Cup chiếm lĩnh các mạng xã hội. Tuy nhiên, điều này không thể che được sự thật là màn "khai bóng" của Lý Hiện không hề được phát sóng chính thức trong khuôn khổ trận đấu trên phạm vi toàn cầu. Hành động "khai bóng" của anh cũng được cho là không mang nhiều ý nghĩa. Lúc này, cầu thủ 2 đội còn chưa ra sân, anh cũng chỉ đặt quả bóng lên bục rồi đi vào. Càng không có chuyện khán giả trên sân đoái hoài, phát sốt hò reo cổ vũ nam diễn viên.

Khoảnh khắc Lý Hiện mang bóng ra sân để khai màn trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Ả Rập Xê Út. Nguồn: Weibo.

Lý Hiện chỉ đem quả bóng ra đặt lên bục, lúc các cầu thủ còn chưa ra sân, hoàn toàn không được lên sóng trong trận đấu. Ảnh: Weibo

Càng không có chuyện khán giả trên sân đoái hoài, phát sốt hò reo cổ vũ nam diễn viên. Ảnh: Weibo

Câu chuyện này đã trở thành chủ đề gây tranh cãi khắp các trang mạng xã hội. Nhiều người cho rằng Lý Hiện đã bị ghẻ lạnh ở World Cup, chỉ trích anh "làm màu", chạy bài truyền thông về màn khai bóng không có nhiều ý nghĩa và không được khán giả trên sân quan tâm. 1 số người khác cho rằng chuyến đi này không xứng đáng để anh đánh đổi cơ hội tham dự Milan Fashion Week.

Nhiều người lại bênh vực Lý Hiện bởi ở sân đấu World Cup, nghệ sĩ có bị ngó lơ cũng là chuyện thường bởi fan chỉ quan tâm đến bóng đá. Nam diễn viên chỉ đang thực hiện đúng nghĩa vụ của đại sứ thương hiệu tài trợ giải đấu, và anh đã hoàn thành rất tốt. Quan trọng hơn cả, Lý Hiện đã có khoảng thời gian rất vui vẻ bởi bản thân anh là người yêu bóng đá, hâm mộ CLB Real Madrid và Cristiano Ronaldo.

Nhiều người cho rằng Lý Hiện đã bị ghẻ lạnh ở World Cup, chỉ trích anh "làm màu", chạy bài truyền thông về màn khai bóng không có nhiều ý nghĩa và không được khán giả trên sân quan tâm. Ảnh: Weibo

Người khác bênh vực anh, cho biết anh đã làm tốt với vai trò đại sứ của nhà tài trợ. Ảnh: Weibo

"Chỉ là mang quả bóng đặt lên bục, cũng không được phát sóng mà mua nhiều bài đến vậy", "Màn hình lớn tại sân cũng không chiếu luôn. Có lẽ máy quay căn bản không quay tới. Nếu không để ý thì khoảng 10 giây là hết rồi", "Chẳng lẽ tất cả các nước trên thế giới đều không phát sóng à? Hay chỉ Trung Quốc không có thói quen đó? -> Việc cắt dựng hình ảnh là thống nhất của FIFA chứ không phải quyết định của cá nhân nào cả. Nói đơn giản là không ai nhận ra nên không cho lên hình", "Trận nào cũng có người nổi tiếng khai bóng, anh ấy đến vì nhà tài trợ. Bản quyền phát sóng World Cup được chia rất chi tiết từng phút từng giây, phần hoạt động thương mại có vẻ không nằm trong nội dung phát sóng", "Tôi xem video rồi. Mặc nguyên cây A*****, đi ra mép sân đặt quả bóng lên một cái bục, sau đó vẫy tay. Cái này không thể gọi là khai bóng được nhỉ?", "Buồn cười nhất là fan còn thức đêm chờ xem. Cuối cùng chẳng có phát sóng gì cả", "Chưa đi đã lên hot search rồi. Kết quả đến lúc khai bóng thì không có phát sóng"... netizen xứ Trung tranh cãi về màn xuất hiện của Lý Hiện tại World Cup.

Ảnh: Weibo

Lý Hiện không đi Milan Fashion Week để đi khai bóng ở World Cup. Ảnh: Weibo

Lý Hiện sinh năm 1991, thành công với các bộ phim tình cảm như Cá Mực Hầm Mật, Sắc Xuân Gửi Người Tình, Đi Đến Nơi Có Gió, Quốc Sắc Phương Hoa. .. Anh có vẻ ngoài nam tính, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, với bờ vai rộng và phần bụng săn chắc tạo thành hình tam giác ngược, đôi chân thẳng dài. Lý Hiện đang là nam thần được yêu thích bậc nhất trên màn ảnh Hoa ngữ.

Về đời tư, thời gian qua, Lý Hiện vướng nghi vấn "phim giả tình thật" với Lưu Diệc Phi sau khi hợp tác trong tác phẩm Đi Đến Nơi Có Gió (2021). Nguồn tin trong giới cho biết Lý Hiện đã phải lòng và theo đuổi Lưu Diệc Phi sau khi bộ phim đóng máy. Cả 2 đều có hảo cảm với nhau, mập mờ trên mức đồng nghiệp. Lý Hiện thậm chí còn chia tay bạn gái hot girl để toàn tâm toàn ý theo đuổi Lưu Diệc Phi.

Các netizen cũng liên tục soi được những chứng cứ hẹn hò của Lý Hiện và Lưu Diệc Phi như sử dụng chung 1 xe ô tô, cùng tham gia buổi tiệc sinh nhật riêng tư của MC Lý Tương, follow tài khoản MXH Weibo của nhau. Vướng tin đồn tình ái thời gian dài với đàn chị hơn 4 tuổi, nhưng Lý Hiện không phản hồi. Lưu Diệc Phi cũng không lên tiếng bác bỏ.

Ảnh: Weibo

Người trong giới tiết lộ Lưu Diệc Phi và Lý Hiện phải lòng nhau sau khi đóng chung phim Đi Đến Nơi Có Gió (2021). Nam diễn viên đã ra sức theo đuổi đàn chị. Ảnh: Sina.

Nguồn: Weibo