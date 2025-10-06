Ly hôn, nợ ngập đầu, doanh nhân Trung Quốc làm lại đời nhờ... bán xúc xích nướng, tạo nên thương hiệu 'viral' cõi mạng

Từng là Giám đốc chuỗi nhà hàng sang trọng với doanh thu hàng trăm nghìn USD mỗi tháng, Tang Jian – một doanh nhân Trung Quốc 57 tuổi đã rơi thẳng xuống vực sâu của nợ nần và tuyệt vọng.

Thế nhưng, từ một quầy xúc xích nướng nhỏ trên vỉa hè, ông đã viết lại cuộc đời mình, trở thành biểu tượng của nghị lực và khát vọng làm lại từ đầu khiến hàng triệu người xúc động.

Tang Jian từng là chủ của ba nhà hàng và quán bar nổi tiếng ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Trong giai đoạn đỉnh cao những năm 2000, doanh nghiệp của ông thu về hơn 3 triệu nhân dân tệ (tương đương 420.000 USD) mỗi tháng. Thành công chóng vánh khiến ông sa vào tham vọng, rót tiền – cả vốn liếng lẫn tiền vay vào các lĩnh vực như gỗ và sản xuất mà ông hoàn toàn không có kinh nghiệm. Hậu quả, đến năm 2015, Tang gánh khoản nợ khổng lồ 46 triệu nhân dân tệ (hơn 6 triệu USD) và buộc phải tuyên bố phá sản.

Tài sản đội nón ra đi, nhà hàng đóng cửa, vợ chồng tan vỡ – mọi thứ dường như kết thúc. Tang thừa nhận từng có lúc nghĩ đến cái chết, nhưng ý nghĩ về mẹ già, các con và những chủ nợ vẫn đang trông chờ khiến ông dừng lại. “Tôi không thể phụ lòng họ,” ông nói, giọng trầm.

Ba năm sau, người đàn ông từng sống giữa hào quang doanh nhân bắt đầu lại từ con số không với một quầy xúc xích nướng nhỏ đặt ngay gần nơi từng là nhà hàng sang trọng của mình. Ban đầu, ông đeo khẩu trang mỗi ngày vì sợ hàng xóm nhận ra. Nhưng khi bị phát hiện, ông chọn cách đối mặt: “Tôi không cần trốn chạy nữa. Tôi chỉ đang làm lại cuộc đời mình.”

Tang cùng người mẹ 74 tuổi mua một chiếc máy nhồi xúc xích cũ giá 35 nhân dân tệ (chưa đến 5 USD). Hai mẹ con tự tay xay thịt, tẩm ướp, rồi nướng từng xiên xúc xích nóng hổi ngay trên vỉa hè. Ông kiên quyết chỉ chọn thịt lợn sạch từ siêu thị lớn, lưu lại hóa đơn để khách yên tâm. Sự tử tế và kiên định ấy dần khiến khách hàng yêu mến, còn hàng xóm – thay vì cười chê bắt đầu tôn trọng người đàn ông đã dám đứng dậy.

Từ một quầy hàng nhỏ, thương hiệu xúc xích nướng Tang Jian nay đã có nhà máy sản xuất công suất 2 tấn mỗi ngày, mang về doanh thu 200.000 nhân dân tệ/ngày (gần 28.000 USD). Ông mở thêm chi nhánh tại các trung tâm thương mại, biến món xúc xích bình dân thành sản phẩm “có thương hiệu” được săn đón.

Khi đại dịch Covid-19 khiến hoạt động kinh doanh đình trệ, Tang không gục ngã. Ông chuyển sang livestream bán hàng, xây dựng kênh mạng xã hội với 1,2 triệu người theo dõi. Mỗi buổi phát trực tiếp, ông bán hết lượng hàng trị giá cả triệu nhân dân tệ (hơn 140.000 USD). Nhiều người gọi ông là “ông vua xúc xích mạng” – một hình mẫu của sự tái sinh trong thời đại số.

Điều đáng nể là dù hiện kiếm bộn tiền, Tang vẫn chưa trả hết nợ. Thay vì tiêu xài, ông dồn toàn bộ lợi nhuận để mở rộng sản xuất, tăng doanh thu, với mục tiêu trả sạch nợ trước năm 2027. Ông thậm chí còn dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để lập kế hoạch trả nợ tối ưu, khiến nhiều người khâm phục tinh thần cầu tiến và tư duy hiện đại.

Tang không giấu niềm biết ơn với những người từng tin tưởng mình: “Một lần rơi xuống hố, tôi học được cách không bao giờ trượt chân ở cùng chỗ nữa. Tương lai chưa chắc tươi sáng, nhưng tôi kiên cường hơn người khác. Cứ nỗ lực, rồi một ngày thành quả sẽ đến.”

Câu chuyện của ông lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc, nhận được vô số bình luận ngưỡng mộ. “Với ý chí ấy, ông chắc chắn sẽ vươn lên từ đống tro tàn,” một người viết. Người khác chia sẻ: “Thành công đôi khi chỉ là kết quả của thời gian và một chút may mắn – điều quan trọng là không đánh mất bản thân khi mọi thứ sụp đổ.”

Từ một doanh nhân từng mất tất cả, Tang Jian nay trở thành biểu tượng cho niềm tin rằng thất bại không phải là dấu chấm hết, chỉ là khởi đầu cho một chương mới của nghị lực và hi vọng.

Theo SCMP