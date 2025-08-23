LynkiD và Got It hợp tác chiến lược: Nâng tầm hệ sinh thái loyalty tại Việt Nam

Đây là bước đi chiến lược xây dựng một hệ sinh thái loyalty mở, nơi mọi điểm thưởng đều mang lại giá trị thiết thực cho người dùng và lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho doanh nghiệp.

Hợp tác "win-win-win": Đối tác, khách hàng, thị trường hưởng lợi

Theo báo cáo của GlobeNewswire (2025), thị trường nền tảng khách hàng thân thiết tại Việt Nam dự kiến đạt 542,4 triệu USD vào năm 2025 và tăng lên 971,2 triệu USD vào năm 2029, với tốc độ tăng trưởng trung bình 18,2%/năm. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam hiện nay vẫn triển khai loyalty theo cách truyền thống, đơn lẻ và thiếu kết nối dẫn đến chi phí cao, hiệu quả thấp, khó mở rộng tệp khách hàng.

Trong bối cảnh đó, liên minh LynkiD - Got It ra đời như một lời giải toàn diện cho doanh nghiệp, người dùng và cả thị trường.Trong khi LynkiD sở hữu nền tảng loyalty mở, cho phép 8 triệu người dùng tích điểm và đổi quà xuyên suốt từ hơn 1.300 thương hiệu, thì Got It được biết đến như "kho quà tặng số" lớn bậc nhất Việt Nam với mạng lưới hơn 300 doanh nghiệp khách hàng.

Sự kiện hợp tác này tạo nên một hệ sinh thái "win-win-win": người dùng nhận thêm giá trị, doanh nghiệp tối ưu được chi phí vận hành loyalty, còn thị trường thì đón nhận một mô hình tiên phong chưa từng có.

Với doanh nghiệp đối tác trong hệ sinh thái loyalty của LynkiD, liên minh LynkiD - Got It mang đến cơ hội mở rộng độ phủ thương hiệu mà không cần tốn thêm nguồn lực. Thay vì vận hành loyalty đơn lẻ, doanh nghiệp có thể ngay lập tức tiếp cận cộng đồng 30 triệu người dùng trong hệ sinh thái LynkiD và hàng nghìn doanh nghiệp từ Got It. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí đầu tư hệ thống, mà còn tăng tốc hành trình tiếp cận khách hàng mới.

Theo Bain & Company, chi phí để có một khách hàng mới thường cao gấp 5-7 lần so với chi phí giữ chân khách hàng hiện hữu. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt ở các ngành F&B, bán lẻ và làm đẹp, loyalty trở thành vũ khí then chốt để doanh nghiệp tăng trưởng bền vững.

Khi gia nhập vào hệ sinh thái LynkiD, thay vì phải tự xây dựng và duy trì một hệ thống đổi quà độc lập, doanh nghiệp có thể ngay lập tức tận dụng hạ tầng có sẵn. Từ đó, họ tiết kiệm chi phí vận hành, đồng thời tiếp cận cộng đồng 30 triệu người dùng, điều khó có thể đạt được nếu chỉ hoạt động đơn lẻ.

Đối với người dùng, trải nghiệm tích - tiêu điểm trở nên mượt mà và linh hoạt hơn. Chỉ cần một lần chạm, điểm thưởng có thể chuyển đổi thành e-voucher để sử dụng ngay tại các thương hiệu phổ biến như CGV, Winmart, Big C, GS25, Highlands Coffee, Guardian và hơn 1300 thương hiệu khác. Việc "tích điểm nơi này - đổi quà nơi khác" không chỉ giúp khách hàng có nhiều lựa chọn hơn mà còn khuyến khích họ quay lại, tạo ra vòng lặp tiêu dùng lâu dài.

Định hình chuẩn mực mới cho loyalty tại Việt Nam

Hợp tác giữa LynkiD và Got It đánh dấu việc nền tảng lớn trong lĩnh vực quản trị khách hàng và quà tặng số liên thông kho quà, với tổng quy mô kết nối lên tới hàng triệu người dùng và hàng nghìn doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, LynkiD đang hướng tới thị trường quốc tế. LynkiD chính là đại diện Việt Nam tham dự P4G Summit 2025, giới thiệu giải pháp loyalty số "Make in Vietnam" với cam kết bền vững: Thay thế voucher giấy bằng e-voucher điện tử, góp phần giảm lãng phí và thúc đẩy tiêu dùng xanh (VietnamPlus, 2025). Đây là bước đi chiến lược cho thấy LynkiD không chỉ tạo giá trị kinh tế, mà còn mang sứ mệnh xã hội.

Thông qua chiến lược "Loyalty Power Up" (Gia tăng lòng trung thành khách hàng), LynkiD và Got It hướng đến mục tiêu không chỉ nhân đôi sức mạnh gắn kết khách hàng, mà còn định hình chuẩn mực mới: loyalty phải là một hệ sinh thái mở, kết nối đa chiều và bền vững.

Với sự cộng hưởng giữa công nghệ, mạng lưới đối tác và quy mô người dùng, LynkiD và Got It đang cùng nhau viết nên một chương mới - nơi doanh nghiệp có thể giữ chân khách hàng bằng trải nghiệm vượt trội, còn người dùng thì nhận về giá trị thực tế hơn từ mỗi điểm thưởng.

LynkiD - Đối tác chính thức cung cấp dịch vụ Loyalty của VPBank.