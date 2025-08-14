Mã chứng khoán nào là tâm điểm "gom" hàng của tự doanh CTCK trong phiên đầu tháng 14/8?

Tiếp đà tăng điểm, thị trường chứng khoán tiếp tục ghi nhận sắc xanh trong phiên 14/8. VN-INDEX tạo khoảng trống tăng giá đầu phiên hướng đến vùng giá 1.630 điểm, rung lắc nhẹ trong phiên và tiếp tục tăng điểm. Kết phiên VN-INDEX tăng mạnh 29,09 điểm (+1,81%) lên mức 1.640,69 điểm. Giao dịch khối ngoại lại trở thành điểm trừ khi tiếp đà bán ròng đột biến 2.409 tỷ đồng.

Tự doanh CTCK mua ròng với giá trị 189 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Cụ thể, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại ACB với giá trị 48 tỷ đồng, tiếp theo là CTG (44 tỷ), VIC (28 tỷ), OPC (26 tỷ) và BID (25 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như FPT (23 tỷ), VCI (14 tỷ), MBB (11 tỷ), VNM (11 tỷ) và HDB (10 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, chứng chỉ quỹ FUEVFVND được mua ròng áp đảo với 180 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. HPG đứng thứ hai với 99 tỷ đồng, theo sau là E1VFVN30 (42 tỷ), MWG (40 tỷ), VPB (36 tỷ), GEX (34 tỷ), TCB (32 tỷ), VRE (23 tỷ), GVR (21 tỷ) và VIB (17 tỷ đồng).