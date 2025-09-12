Mã chứng khoán nào là tâm điểm "xả" hàng của tự doanh CTCK trong phiên cuối tuần?

Thị trường chứng khoán phiên cuối tuần 12/9 tiếp tục quán tính hồi phục. Nhóm cổ phiếu blue-chips vẫn đóng vai trò chính nâng đỡ chỉ số. Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.667,26, tăng 9,51 điểm, tương đương 0,57%. ﻿Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng tổng cộng 1.196 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK quay đầu bán ròng 224 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Cụ thể, nhóm CTCK bán ròng tại MSN với giá trị -87 tỷ đồng, tiếp theo là MWG (-28 tỷ), VCB (-24 tỷ), TCB (-20 tỷ) và SSI (-15 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như HDB (-15 tỷ), VCG (-12 tỷ), DGC (-11 tỷ), VHM (-10 tỷ) và VIX (-8 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu HPG được mua ròng 44 tỷ đồng. E1VFVN30 đứng thứ hai trong danh sách mua ròng của tự doanh CTCK với 30 tỷ đồng, theo sau là GEX (28 tỷ), STB (20 tỷ), VIB (11 tỷ), DBC (6 tỷ), VNM (5 tỷ), FUEKIVFS (4 tỷ), FPT (3 tỷ) và FUESSVFL (3 tỷ đồng).