Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mã chứng khoán nào sẽ "sáng cửa" lọt hai rổ chỉ số mới VN50 Growth và VNMITECH?

04-09-2025 - 00:01 AM | Thị trường chứng khoán

Mã chứng khoán nào sẽ "sáng cửa" lọt hai rổ chỉ số mới VN50 Growth và VNMITECH?

Chứng khoán MBS cho rằng với sự ra mắt của 2 bộ chỉ số mới sẽ hỗ trợ cho các quỹ ETF cho thêm lựa chọn đa dạng trong thời gian tới.

Ngày 11/08/2025, HOSE đã công bố bộ Quy tắc xây dựng và quản lý chỉ số các cổ phiếu công nghiệp hiện đại và công nghệ (VNMITECH) và chỉ số các cổ phiếu VN50 tăng trưởng Vietnam Growth 50 Index (VN50 Growth). Hai chỉ số này sẽ được xem xét định kỳ vào thứ Tư tuần thứ 3 của tháng 1 và tháng 7 hàng năm. Trong báo cáo mới nhất, Chứng khoán MBS cho rằng với sự ra mắt của 2 bộ chỉ số mới sẽ hỗ trợ cho các quỹ ETF cho thêm lựa chọn đa dạng trong thời gian tới.

Mã chứng khoán nào sẽ "sáng cửa" lọt hai rổ chỉ số mới VN50 Growth và VNMITECH?- Ảnh 1.

Cụ thể, với rổ VN50 GROWTH, theo quy định đây là bộ chỉ số bao gồm 50 cổ phiếu thành phần được chọn từ chỉ số VNAllshare, và đáp ứng được các tiêu chí bao gồm (1) giá trị vốn hóa điều chỉnh free-float tối thiểu 2.000 tỷ đồng, và (2) giá trị giao dịch khớp lệnh tối thiểu 20 tỷ đồng/ngày. Từ đó, 50 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất sẽ được chọn vào rổ chính thức, 10 cổ phiếu tiếp theo sẽ vào danh sách dự phòng. Tỷ trọng vốn hóa giới hạn 10% cho mỗi cổ phiếu và 40% cho nhóm cổ phiếu cùng ngành (phân ngành GICS cấp 1).

Dựa trên dữ liệu ước tính đến ngày 22/8, MBS cho rằng top 5 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong VN50 Growth bao gồm: FPT, VIC, VHM, TCB, VPB chiếm 33% tỷ trọng vốn hóa. Chỉ số VN50 growth ước tăng gần 37% kể từ đầu năm so với mức tăng lần lượt 29,6% và 31,1% của VN-Index và VN30.

Một số cổ phiếu khác cũng được dự báo sẽ góp mặt trong rổ chỉ số VN50 GROWTH là HPG, ACB, LPB, MBB, MWG, STB, HDB, VCB, VNM…

Mã chứng khoán nào sẽ "sáng cửa" lọt hai rổ chỉ số mới VN50 Growth và VNMITECH?- Ảnh 2.

Dữ liệu cập nhật đến ngày 22/08/2025. Nguồn: MBS Research dự báo

Rổ VNMITECH sẽ bao gồm các cổ phiếu thành phần (tối thiểu là 30 và tối đa là 50 cổ phiếu) được lựa chọn từ danh sách các cổ phiếu thành phần của chỉ số ngành VNAllshare Materials (nguyên vật liệu), VNAllshare Industrials (công nghiệp) và VNAllshare Information Technology (công nghệ thông tin), đáp ứng các tiêu chí sàng lọc của chỉ số.

Các cổ phiếu được lựa chọn phải thoả mãn các tiêu chí theo thứ tự ưu tiên lần lượt là giá trị vốn hoá điều chỉnh free-float tối thiểu 1.500 tỷ đồng và giá trị giao dịch khớp lệnh tối thiểu 20 tỷ đồng/ngày. Tỷ trọng vốn hoá giới hạn 15% cho mỗi cổ phiếu và 25% với nhóm cổ phiếu chọn từ VNMAT, không áp dụng theo nhóm với các cổ phiếu được lựa chọn từ VNIND và VNIT.

MBS dự phóng Top 5 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong VNMITECH bao gồm: HPG, FPT, GEX, VJC, GMD chiếm 64% tỷ trọng vốn hóa. Một số cổ phiếu khác cũng được dự báo sẽ góp mặt trong rổ chỉ số là REE, DIG, DGC, TCH, HSG, CII, DPM, HDG…

Chỉ số VNMITECH tăng trưởng gần 14% kể từ đầu năm so với mức tăng lần lượt 29,6% và 31,1% của VN-Index và VN30.

Mã chứng khoán nào sẽ "sáng cửa" lọt hai rổ chỉ số mới VN50 Growth và VNMITECH?- Ảnh 3.

Dữ liệu cập nhật đến ngày 22/08/2025. Nguồn: MBS Research dự báo

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ethereum Foundation muốn bán 10.000 ETH ngay trong tháng 9

Ethereum Foundation muốn bán 10.000 ETH ngay trong tháng 9 Nổi bật

Lịch chốt quyền cổ tức 3/9-5/9: 14 doanh nghiệp ồ ạt "lăn chốt", cổ tức tiền mặt cao nhất hơn 20%

Lịch chốt quyền cổ tức 3/9-5/9: 14 doanh nghiệp ồ ạt "lăn chốt", cổ tức tiền mặt cao nhất hơn 20% Nổi bật

Vingroup và thực tế con số nợ tài chính, doanh thu tương lai

Vingroup và thực tế con số nợ tài chính, doanh thu tương lai

00:01 , 04/09/2025
PNJ chốt ngày chào bán hơn 3 triệu cổ phiếu ESOP

PNJ chốt ngày chào bán hơn 3 triệu cổ phiếu ESOP

18:20 , 03/09/2025
Cổ phiếu tăng vọt vì chủ tịch muốn bán vốn công ty

Cổ phiếu tăng vọt vì chủ tịch muốn bán vốn công ty

17:28 , 03/09/2025
Cổ phiếu thép đồng loạt “xanh, tím”, điều gì đang diễn ra?

Cổ phiếu thép đồng loạt “xanh, tím”, điều gì đang diễn ra?

17:22 , 03/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên