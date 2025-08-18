Mặc lời can ngăn, cặp đôi 9X vay 40 triệu đồng để khởi nghiệp, hái quả ngọt sau gần 10 năm từ ý tưởng siêu quen thuộc, thu về gần 120 tỷ đồng/năm

Bắt đầu từ một chiếc thẻ tín dụng với hạn mức $1.500 (40 triệu VNĐ) và một quầy cà phê “chắp vá” bằng gỗ tận dụng trong tầng hầm, The Nitro Bar nay đã trở thành công ty cà phê với mạng lưới phân phối rộng khắp thành phố Rhode Island và Massachusetts (Mỹ).

Câu chuyện bắt đầu năm 2016, khi Audrey Finocchiaro và bạn trai Sam Lancaster vừa tốt nghiệp đại học. Cặp đôi chật vật với công việc phục vụ bàn và loay hoay với con đường sự nghiệp phía trước. Họ quyết định thử vận may với ý tưởng cà phê pha lạnh (nitro cold brew), dựng quầy cà phê di động trên chiếc xe Subaru cũ và rong ruổi khắp thành phố Providence.

Ban đầu, mỗi ngày, cặp đôi đứng bán 8 tiếng chỉ thu được vài chục USD. Bước ngoặt đến khi họ thử đặt xe cà phê ngay trong khuôn viên Đại học Brown. Gian hàng lập tức hút hàng dài sinh viên, thu về $600 chỉ trong một ngày. Từ đó, Nitro Cart (tên gọi ban đầu) gắn liền với khuôn viên trường, đồng thời dần xây dựng được cộng đồng theo dõi trên mạng xã hội.

Năm 2017, khi đang bán tại chợ nông sản, họ được các nhà đầu tư tiếp cận và rót vốn $150.000 giúp mở cơ sở sản xuất và mở rộng kênh bán buôn. Từ khoản vay lãi suất cao để thuê 200 ft² trong cửa hàng xe đạp, cặp đôi phát triển thành The Nitro Bar.

Ngày nay, Nitro Bar đã có hệ thống cửa hàng, cơ sở sản xuất riêng và thương hiệu vững chắc. Công ty có doanh thu hàng năm 4,5 triệu USD (118 tỷ VNĐ) với 3 cửa hàng, 80 nhân viên và mạng lưới phân phối hơn 50 điểm bán lẻ tại Rhode Island và Massachusetts.

Với hơn 500.000 người theo dõi trên TikTok và 130.000 trên Instagram, Nitro Bar là minh chứng rõ ràng cho vai trò của mạng xã hội trong tăng trưởng kinh doanh. Finocchiaro chia sẻ: “Chúng tôi thử đủ mọi cách suốt 7 năm mới thực sự có lượng người theo dõi online đáng kể. Hiện giờ, xây dựng cộng đồng trên mạng xã hội còn quan trọng hơn cả”.

Chiến lược của Finocchiaro là đăng bài nhiều lần mỗi ngày, thử nghiệm liên tục và kiên trì theo một lịch trình đều đặn. Nội dung xoay quanh các trào lưu pha cà phê, chia sẻ mẹo order và video trải nghiệm món mới. Cách làm này dễ tiếp cận, gần gũi, nhưng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh.

Một trong những bí quyết Finocchiaro nhấn mạnh là không để người ngoài – đặc biệt là những ai không khởi nghiệp – gieo rắc hoài nghi. “Ngay khi bạn nói về ý tưởng, họ sẽ phản bác: ‘Tại sao lại mở quán cà phê, có cả triệu quán rồi’ hay ‘Nếu dễ thế thì ai cũng làm’. Tốt nhất là tránh những cuộc trò chuyện đó”, cô chia sẻ.