Mách chị em 6 thực phẩm siêu bổ máu, ăn đúng cách sẽ đẹp ngoài - khỏe trong, khuôn mặt trẻ ra trông thấy

Đối với phụ nữ, "khí huyết" chính là nguồn gốc của nét thanh xuân và sức sống. Khí huyết lưu thông kém hoặc thiếu máu không chỉ gây ra tình trạng mệt mỏi, chóng mặt, mà còn biểu hiện rõ rệt ra bên ngoài bằng làn da xanh xao, thiếu sức sống và quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn. Đặc biệt khi bước vào tiền mãn kinh, việc bồi bổ máu trở nên cực kỳ quan trọng để duy trì năng lượng và sức khỏe nội tiết, giúp chị em chậm lão hóa ngoại hình.

Dưới đây là 6 "thực phẩm vàng" giúp chị em bổ máu, đẹp da và khỏe mạnh từ bên trong:

1. Nước ép củ dền

Củ dền nổi tiếng là một trong những loại rau củ bổ máu hàng đầu. Nó giàu sắt và axit folic, hai thành phần thiết yếu cho quá trình tạo máu. Nước ép củ dền không chỉ giúp cải thiện chất lượng máu, mà còn hỗ trợ làm sạch gan, thúc đẩy quá trình thải độc của cơ thể. Khi cơ thể được thanh lọc và máu huyết dồi dào, làn da sẽ hồng hào tự nhiên, giảm thiểu tình trạng xanh xao, mệt mỏi.

Ảnh minh họa

Lượng máu dồi dào nhờ củ dền giúp giảm đáng kể tình trạng mệt mỏi, chóng mặt, vốn là vấn đề dễ gặp khi nội tiết tố nữ bắt đầu vào tiền mẫn kinh nữa đấy!

2. Gan động vật

Gan (như gan lợn, gan gà) là nguồn cung cấp sắt heme dồi dào nhất, dễ dàng được cơ thể hấp thụ hơn so với sắt thực vật. Ngoài ra, gan còn chứa lượng lớn vitamin B12, một dưỡng chất cực kỳ quan trọng trong việc hình thành tế bào máu và duy trì chức năng thần kinh khỏe mạnh.

Tuy nhiên, cần lưu ý ăn với liều lượng vừa phải và đảm bảo nguồn gốc sạch sẽ để tránh hấp thụ quá nhiều độc tố. Hàm lượng vitamin B12 dồi dào trong gan cũng giúp ổn định thần kinh, làm dịu các cơn lo âu và cải thiện giấc ngủ, rất cần thiết cho phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh.

Ảnh minh họa

3. Thịt bò

Thịt bò là thực phẩm không thể thiếu trong chế độ ăn bổ máu. Nó chứa sắt, kẽm và protein chất lượng cao. Việc bổ sung thịt bò giúp tăng cường tạo máu, cải thiện sức bền và năng lượng. Thịt bò giúp tăng cường sức bền, giảm tình trạng suy nhược cơ bắp và mệt mỏi toàn thân thường xuất hiện khi phụ nữ bước vào tuổi trung niên và tiền mãn kinh.

Nhưng do là thịt đỏ nên bạn cần nhớ kiểm soát lượng ăn, không nên ăn quá 70g thịt bò đã nấu chín mỗi ngày để bảo đảm sức khỏe.

4. Đậu đen

Trong Đông y, đậu đen có tác dụng bổ thận và dưỡng huyết. Loại hạt này giàu chất chống oxy hóa, sắt và protein, giúp tăng cường khả năng tạo máu và làm chậm quá trình lão hóa. Nước đậu đen rang hoặc cháo đậu đen thường được khuyên dùng cho phụ nữ giúp điều hòa kinh nguyệt, hỗ trợ sức khỏe sinh sản và mang lại làn da sáng mịn từ bên trong.

Ảnh minh họa

Tính dưỡng huyết của đậu đen còn hỗ trợ điều hòa khí huyết, làm dịu các rối loạn kinh nguyệt và các triệu chứng khó chịu khác do sự suy giảm nội tiết tố. Đậu đen cũng giảm cân, thải độc cơ thể, tốt cho tóc và móng.

5. Lòng đỏ trứng gà

Trứng gà được xem là nguồn protein hoàn chỉnh, dễ hấp thụ. Lòng đỏ trứng giàu sắt, vitamin A, B12 và choline, đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng máu và tế bào não. Việc ăn trứng gà thường xuyên giúp bổ sung dưỡng chất toàn diện, cải thiện sức khỏe tổng thể và giữ cho cơ thể luôn tràn đầy năng lượng.

Dưỡng chất toàn diện trong trứng giúp nuôi dưỡng máu và tế bào não, hỗ trợ duy trì trí nhớ và sự minh mẫn, chống lại tình trạng suy giảm nhận thức nhẹ khi bước vào tuổi tiền mãn kinh. Nhưng ăn quá nhiều lòng đỏ trứng sẽ phản tác dụng, chỉ ăn không quá 2 quả mỗi ngày và không ăn liên tục cả tuần.

6. Cải bó xôi

Ảnh minh họa

Cải bó xôi là "vị cứu tinh" cho sức khỏe và nhan sắc nữ giới trong nhóm rau xanh. Nó giàu sắt non-heme, vitamin C và axit folic. Vitamin C trong cải bó xôi giúp tăng cường khả năng hấp thụ sắt từ thực vật, khiến loại rau này trở thành một công cụ bổ máu cực kỳ hiệu quả.

Ăn cải bó xôi giúp da dẻ mịn màng, hỗ trợ tiêu hóa và giảm bớt gánh nặng thải độc cho cơ thể. Tăng cường sắt và vitamin C giúp chống lại quá trình viêm nhiễm nhẹ và hỗ trợ hệ miễn dịch, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn để đối phó với những thay đổi lớn về hormone trong giai đoạn tiền mãn kinh.