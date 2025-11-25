Machinex: Đưa trí tuệ Việt vào công nghệ chế biến nông sản, nâng tầm giá trị xuất khẩu Việt

Giữa bối cảnh đó, Machinex Việt Nam – một doanh nghiệp do người Việt sáng lập và phát triển – đang thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia bởi chiến lược khác biệt. Không xuất hiện rầm rộ, Machinex lựa chọn con đường âm thầm giải quyết bài toán từ gốc rễ: nâng cấp công nghệ sản xuất và chế biến nông sản. Định hướng của họ rất rõ ràng: "Muốn sản phẩm Việt có giá trị cao hơn, công nghệ phải tốt hơn."

Lỗ hổng giá trị của ngành nông sản Việt: Thiếu hạ tầng công nghệ sau thu hoạch

Thực tế cho thấy, nông sản Việt Nam rất phong phú, đa dạng và có chất lượng tốt. Tuy nhiên, lỗ hổng lớn nhất lại nằm ở khâu hạ tầng công nghệ sau thu hoạch. Hiện có đến 70% doanh nghiệp chế biến đang sử dụng máy móc cũ hoặc thiết bị nhập khẩu không phù hợp với đặc thù nguyên liệu Việt. Điều này khiến nhiều sản phẩm tiềm năng bị thất thoát giá trị nghiêm trọng ngay trong các khâu sấy, chế biến, chiết suất, chưng cất, bảo quản và đóng gói.

Hệ quả của sự lạc hậu công nghệ này là rất lớn. Thứ nhất, nó gây ra sự hao hụt nguyên liệu đáng kể, dao động từ 10% đến 40% tùy sản phẩm. Thứ hai, doanh nghiệp phải tốn nhiều nhân công và năng lượng. Quan trọng nhất, chất lượng đầu ra không đồng đều, gây khó khăn lớn trong việc đạt các chuẩn mực nghiêm ngặt để xuất khẩu. Đây chính là lý do khiến nông sản Việt khó chạm tới giá trị xứng đáng trên thị trường quốc tế.

Chiến lược khác biệt: Xây công nghệ từ thực tế Việt Nam

Khác với nhiều đơn vị chọn cách nhập khẩu thiết bị nước ngoài, Machinex chọn cách nghiên cứu – thiết kế – chế tạo thiết bị ngay tại Việt Nam, dựa trên đặc thù nguồn nguyên liệu Việt. Doanh nghiệp tập trung vào ba nhóm giải pháp công nghệ lõi.

Thứ nhất là các thiết bị chế biến nông sản sau thu hoạch, bao gồm máy sấy thăng hoa, sấy lạnh, sấy bơm nhiệt, sấy phun, sấy vi sóng , cùng với các thiết bị lọc, cô đặc, chiết rót , và dây chuyền đóng gói – hoàn thiện sản phẩm.

Thứ hai là các dây chuyền chưng cất chuyên sâu , phục vụ cho việc chiết xuất tinh dầu như quế, hồi, sả, bưởi , chiết xuất dược liệu , và các dây chuyền sản xuất rượu công nghiệp, bao gồm lên men, chưng cất, lọc loại bỏ tạp chất và hoàn thiện.

Thứ ba là giải pháp tự động hóa và tối ưu nhà máy, nhằm cải tạo và đồng bộ hóa dây chuyền thiết bị , qua đó giúp giảm nhân công thủ công , tăng độ chính xác và tiết kiệm năng lượng.

Machinex bán "hiệu quả sản xuất", không chỉ bán máy móc

Mô hình kinh doanh của Machinex không chỉ dừng lại ở việc bán máy móc, mà là bán hiệu quả sản xuất thông qua mô hình đồng hành trọn vòng đời. Quá trình này được xây dựng bài bản. Đầu tiên là khảo sát, đánh giá quy trình sản xuất hiện tại , sau đó thiết kế giải pháp công nghệ phù hợp với năng lực sản xuất của từng đơn vị. Bước tiếp theo là chế tạo, lắp đặt và tối ưu vận hành tại chỗ , đồng thời đào tạo nhân sự vận hành. Cuối cùng, Machinex tiếp tục bảo trì và cải tiến dây chuyền theo từng giai đoạn phát triển của khách hàng.

Sự khác biệt này đã tạo nên những dấu ấn từ Bắc vào Nam. Tiêu biểu là các dự án dây chuyền sấy nông sản quy mô lớn tại Sơn La, Điện Biên, Lâm Đồng , hệ thống chưng cất tinh dầu quế – hồi tại Lạng Sơn, Yên Bái , nhà máy rượu dược liệu công suất lớn tại Hà Giang , và hệ thống chế biến tiêu – điều – cà phê tại Tây Nguyên. Machinex đã thành công trong việc chuyển đổi và nâng cấp nhiều mô hình hộ sản xuất lên quy mô doanh nghiệp.

Tầm nhìn 2025–2030: Xây dựng nền công nghiệp chế biến hiện đại

Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền công nghiệp chế biến nông sản hiện đại , Machinex đã đặt ra chiến lược 2025–2030 tập trung vào ba trụ cột chiến lược.

Anh Điền Văn Giáp - CEO Machinex Việt Nam

Trụ cột đầu tiên là xây dựng Trung tâm R&D Công nghệ Chế biến Sâu, làm nền tảng cho việc đổi mới và tạo ra các giải pháp công nghệ vượt trội. Trụ cột thứ hai là phát triển Hệ sinh thái tự động hóa và chuyển đổi số cho nhà máy, nhằm tối ưu hóa toàn bộ quy trình sản xuất, quản lý. Trụ cột thứ ba là phát triển Sàn Thương mại Điện tử B2B Machinex.vn, nhằm mở rộng kênh kết nối và phân phối công nghệ hiệu quả hơn.

Sứ mệnh của Machinex không chỉ là chế tạo thiết bị , mà là đưa trí tuệ Việt vào giá trị nông sản Việt. Bằng cách làm chủ công nghệ và đồng hành cùng nhà sản xuất, doanh nghiệp đang giúp nông sản Việt Nam chạm tới giá trị xứng đáng , từ đó hướng đến một tương lai bền vững hơn cho nền nông nghiệp nước nhà.