Mai Việt Land trở thành Tổng đại lý phân phối dự án Legacy89

Hai tên tuổi địa ốc uy tín bắt tay hợp tác

Theo thỏa thuận vừa được ký kết, Mai Việt Land chính thức trở thành Tổng đại lý phân phối dự án Legacy89. Sự hợp tác chiến lược lần này hứa hẹn mang đến thành công vượt bậc cho Legacy89 trên thị trường bất động sản cao cấp phía Bắc. Bởi Mai Việt Land và chủ đầu tư CTCP Đầu tư dịch vụ Hưng Hải đều là những thương hiệu uy tín hàng đầu, sở hữu mạng lưới khách hàng thượng lưu rộng lớn cùng kinh nghiệm triển khai thành công hàng loạt dự án biểu tượng, đảm bảo Legacy89 sẽ nhanh chóng khẳng định vị thế "Ngọc báu tọa lạc tại lõi CBD Hưng Yên".

Chia sẻ tại buổi lễ ký kết, bà Phạm Vũ Khánh Linh - Giám đốc đầu tư xúc tiến Dự án Mai Việt Land cho biết: "Chúng tôi rất vinh dự khi được đồng hành cùng Legacy89 ngay từ những ngày đầu. Đây không chỉ là một dự án bất động sản thông thường, mà là một công trình mang giá trị di sản thực sự, được kiến tạo để trường tồn qua nhiều thế hệ. Với vị trí vàng, thiết kế kiểu Singapore hiện đại và hệ thống tiện ích vượt trội, Legacy89 hoàn toàn xứng đáng trở thành biểu tượng sống mới của Hưng Yên. Đội ngũ Mai Việt Land cam kết sẽ dốc toàn lực để đưa sản phẩm này đến những khách hàng xứng tầm nhất."

Bà Phạm Vũ Khánh Linh - Giám đốc đầu tư xúc tiến Dự án Mai Việt Land đại diện phát biểu

Với bề dày kinh nghiệm triển khai thành công hàng loạt dự án cao cấp tại Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng cùng nhiều tỉnh phía Bắc, Mai Việt Land được kỳ vọng sẽ đưa Legacy89 tiếp cận nhanh nhất đến đúng nhóm khách hàng thượng lưu và các nhà đầu tư sành sỏi – những người luôn tìm kiếm bất động sản không chỉ để ở mà còn để khẳng định vị thế và sinh lời bền vững qua nhiều thế hệ.

Về phía chủ đầu tư, ông Luyện Huy Long - Chủ tịch HĐQT CTCP đầu tư dịch vụ Hưng Hải cũng thể hiện tầm nhìn sâu sắc: "Chúng tôi đã dành rất nhiều tâm huyết để kiến tạo Legacy89 thành một khu đô thị đáng sống bậc nhất khu vực phía Bắc Hưng Yên. Việc lựa chọn Mai Việt Land làm Tổng đại lý là quyết định chiến lược, bởi đây là đơn vị có đủ năng lực, uy tín và mạng lưới khách hàng cao cấp để đưa Legacy89 lên một tầm cao mới. Tôi tin rằng với sự hợp lực này, Legacy89 sẽ không chỉ là nơi ở mà còn là tài sản đáng tự hào của cộng đồng tinh hoa Việt Nam."

Ông Luyện Huy Long - Chủ tịch HĐQT CTCP đầu tư dịch vụ Hưng Hải đại diện phát biểu

Legacy89 – Tọa độ vàng hấp dẫn nhà đầu tư

Tọa lạc ngay lõi trung tâm hành chính – kinh tế – tài chính mới của tỉnh Hưng Yên, tại vòng xoay Trung tâm Mỹ Hào, Legacy89 là nơi di sản văn hóa nghìn năm Phố Hiến giao thoa hoàn hảo với nhịp sống hiện đại của một đô thị vệ tinh đang bứt phá mạnh mẽ. Chỉ mất 50 phút về trung tâm Hà Nội qua cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, chưa đầy 5 phút đến phố cổ Phố Hiến và kết nối trực tiếp với hàng loạt khu công nghiệp lớn, dự án đang nằm ở tâm điểm giao thoa giữa hai cực phát triển kinh tế mạnh nhất phía Đông Thủ đô.

Ảnh tổng thể dự án

Lấy cảm hứng từ những khu đô thị biểu tượng của Singapore, Legacy89 theo đuổi phong cách kiến trúc hiện đại tối giản nhưng cực kỳ tinh tế, hướng tới không gian sống bền vững và kết nối cộng đồng đa thế hệ. Với quy mô gần 93.090 m², đây không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là cơ hội kinh doanh hấp dẫn và không gian lưu giữ giá trị di sản gia đình qua nhiều thế hệ.

Dự án là bộ sưu tập shop boutique độc bản và shop villa hạng sang, tất cả được bàn giao hoàn thiện mặt ngoài với vật liệu cao cấp cùng nội thất nhập khẩu đồng bộ. Hệ cửa kính Low-E tràn viền và ban công rộng thoáng giúp mỗi căn nhà luôn ngập tràn ánh sáng, gió tự nhiên, mang đến cảm giác gần gũi thiên nhiên nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối.

Điểm nhấn làm nên sức hút khó cưỡng của Legacy89 chính là hệ thống hơn 50 tiện ích nội khu liên hoàn, được thiết kế đa tầng lớp để phục vụ trọn vẹn mọi nhu cầu của mọi lứa tuổi. Từ hồ bơi vô cực, phòng gym – yoga – spa hiện đại, khu vui chơi trẻ em, trường mầm non quốc tế đến trung tâm thương mại sầm uất và những không gian xanh đặc biệt như hồ kể chuyện, vườn thiền, khu cắm trại BBQ ngoài trời hay đặc biệt là 2 công viên với tổng diện tích lên đến 17.000m² – tất cả tạo nên một chuẩn sống danh giá thực thụ, nơi cư dân không chỉ tận hưởng mà còn nuôi dưỡng và truyền tải giá trị gia đình cho các thế hệ tương lai.

Công viên đặc quyền tại Legacy89

Với sự đồng hành của Tổng đại lý Mai Việt Land, Khu nhà ở phường Nhân Hòa - Legacy89 đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất. Đây chính là thời điểm vàng để các nhà đầu tư và khách hàng thượng lưu sở hữu một sản phẩm bất động sản mang giá trị "di sản" thực sự – nơi quá khứ gặp gỡ tương lai, nơi tài sản không chỉ gia tăng theo thời gian mà còn trở thành niềm tự hào được lưu truyền qua nhiều thế hệ.