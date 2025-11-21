Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mailisa nhập lậu mỹ phẩm từ Trung Quốc thu lời hàng ngàn tỉ đồng

21-11-2025 - 21:12 PM | Thị trường

Phan Thị Mai (tức Mailisa) cùng chồng là Hoàng Kim Khánh mua mỹ phẩm giá rẻ từ Trung Quốc, nhập lậu về Việt Nam bán, thu lời hàng ngàn tỉ đồng

Ngày 21-11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và Hoàng Kim Khánh (chồng Mai) Tổng Giám đốc Công ty MK Skincare cùng 6 người khác về tội "Buôn lậu".

Mailisa nhập lậu mỹ phẩm từ Trung Quốc thu lời hàng ngàn tỉ đồng- Ảnh 1.

Bị can Phan Thị Mai. Ảnh: Bộ Công an

Theo Bộ Công an, qua công tác nắm tình hình, C03 phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các Công ty trong Hệ sinh thái Mailisa do Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh điều hành.

Bước đầu điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc. 

Mailisa nhập lậu mỹ phẩm từ Trung Quốc thu lời hàng ngàn tỉ đồng- Ảnh 2.

Bị can Hoàng Kim Khánh. Ảnh: Bộ Công an

Sau đó, câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hồng Kông) để được cấp CFS tại Hồng Kông (Trung Quốc), tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hồng Kông thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng ngàn tỉ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).

Sữa ByHeart nhiễm khuẩn: Cảnh báo người tiêu dùng Việt

Theo Nguyễn Hưởng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dầu, đất hiếm, kim loại quý không thiếu thứ gì - đây là khu vực tất cả cường quốc đều chạy đua để kiếm ‘1 miếng bánh’

Dầu, đất hiếm, kim loại quý không thiếu thứ gì - đây là khu vực tất cả cường quốc đều chạy đua để kiếm ‘1 miếng bánh’ Nổi bật

Bị phương Tây mạnh tay áp thuế xe điện, Trung Quốc lập tức tung món ‘võ cổ truyền’ từng trăm trận trăm thắng - bây giờ ai mới đang gặp áp lực?

Bị phương Tây mạnh tay áp thuế xe điện, Trung Quốc lập tức tung món ‘võ cổ truyền’ từng trăm trận trăm thắng - bây giờ ai mới đang gặp áp lực? Nổi bật

Sữa ByHeart nhiễm khuẩn: Cảnh báo người tiêu dùng Việt

Sữa ByHeart nhiễm khuẩn: Cảnh báo người tiêu dùng Việt

20:26 , 21/11/2025
Cứ bảo iPhone là xịn nhất nhưng đây là “bằng chứng” cho thấy điện thoại này chưa thể sánh bằng Android

Cứ bảo iPhone là xịn nhất nhưng đây là “bằng chứng” cho thấy điện thoại này chưa thể sánh bằng Android

18:54 , 21/11/2025
Café Amazon đã chính thức rút khỏi thị trường Việt Nam?

Café Amazon đã chính thức rút khỏi thị trường Việt Nam?

18:51 , 21/11/2025
Đây là chân dung Kia Telluride 2027: Thiết kế 'phủ định đời cũ', lần đầu có bản hybrid

Đây là chân dung Kia Telluride 2027: Thiết kế 'phủ định đời cũ', lần đầu có bản hybrid

16:33 , 21/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên