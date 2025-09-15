Màn kén rể nhanh nhất lịch sử của mẹ tiểu thư 7.000 tỷ

Một trong những cặp đôi được quan tâm nhất lúc này chính là Ngọc Thanh Tâm và (S)TRONG Trọng Hiếu. Không chỉ cư dân mạng “đẩy thuyền” mà mới đây, cô Trịnh Thị Bích Hằng - mẹ Ngọc Thanh Tâm cũng nhập cuộc.

Theo đó Ngọc Thanh Tâm đăng ảnh Trọng Hiếu khoác vai mình lên fanpage gần 950k người theo dõi với chú thích: “Tình cảm này khó nói”.

Hình ảnh mới nhất của Ngọc Thanh Tâm và Trọng Hiếu (Ảnh: FBNV)

Chưa rõ ái nữ Vbiz muốn nói gì với tình cảm này nhưng ngay lập tức, mẹ cô nàng liền để lại bình luận: “Dẫn về nhà chơi con”. Chuẩn phụ huynh sốt ruột khi nhà có con đến tuổi dựng vợ gả chồng!

Cũng từ đây, netizen càng được đà ủng hộ “cúp le” mới nổi Ngọc Thanh Tâm và Trọng Hiếu, nói đùa rằng có khi cô Hằng chính là “thuyền trưởng”.

Bình luận của mẹ Ngọc Thanh Tâm (Ảnh chụp màn hình)

“Mẹ Hằng đáng yêu quá cơ”, “Mẹ ngắm rồi đó nha Tâm”, “Tới luôn người đẹp ơi, tui lên thuyền rồi mấy bà ai theo không”, “Ê nhưng có tướng phu thê nhen bà Tâm”, “Anh Hiếu chị Tâm coi sao chứ mẫu hậu đã duyệt rồi đó”, “Nhìn cũng có tướng phu thê á chị, ngơ giống nhau”, “Vui lên đi chị, cưới ảnh về lỡ có cãi lộn thì ảnh cũng không hiểu đâu”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Được biết doanh nhân Trịnh Thị Bích Hằng hiện đang nắm giữ cổ phần lớn tại hệ sinh thái Hải Vương Group - đơn vị xuất khẩu cá ngừ lớn nhất Việt Nam.

Dù công việc kinh doanh bận rộn nhưng nữ đại gia thủy sản vẫn luôn ủng hộ, đồng hành cùng con gái mọi lúc mọi nơi. Hai mẹ con cũng cực kỳ thân thiết, như chị em bạn bè hơn là mẹ con.

Nữ đại gia thủy sản từng xuất hiện trong một series thực tế mà con gái sản xuất và chia sẻ: "Nghe Tâm nói sắp tổ chức một bữa tiệc với hội bạn thân của Tâm, cô chắc chắn là thế nào Tâm cũng mời cô trước. Vì trước giờ cô với Tâm coi nhau giống như là bạn, từ khi Tâm còn bé đến giờ. Cô cũng chơi với cả bạn của Tâm luôn".

Ngọc Thanh Tâm và mẹ (Ảnh: FBNV)

Về phần Trọng Hiếu, anh chàng cũng khẳng định Ngọc Thanh Tâm là người quan trọng với mình. Nguyên nhân đến từ việc Ngọc Thanh Tâm thường được các thành viên khác trong Gia Đình Haha nói đùa rằng chậm hiểu, luôn cười cuối cùng khi có ai đó quăng miếng.

Vì vậy từ trong show đến trên trang cá nhân, Trọng Hiếu liên tục khẳng định: “Người cười cuối cùng mới là người quan trọng!”. Và người đó của anh Việt kiều Đức chính là Ngọc Thanh Tâm.

Ngọc Thanh Tâm và Trọng Hiếu cũng chịu khó tung hứng trên MXH (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, Trọng Hiếu và Ngọc Thanh Tâm cũng đã được dân tình ủng hộ để nên duyên sau màn tán gái “ngại hết cả cây cà phê” của Trọng Hiếu.

Theo đó dàn cast được giao đi hái cà phê, yêu cầu phải chọn những quả chín đỏ và vàng để hái. Khi hái cùng cây, Trọng Hiếu và Ngọc Thanh Tâm đã có tiểu phẩm “hạt nhài”, Việt kiều Đức trổ tài tán tỉnh tiểu thư 7.000 tỷ như sau: “Sao mặt trời lặn là em đẹp thế! Môi em đỏ choét như trái cà phê này. Đây. Anh nhìn thấy một trái đỏ chót như môi của em”.

Màn tán gái "ngại hết cả cây cà phê" của Trọng Hiếu (Nguồn: Yeah1)

Cặp đôi tương tác khá thân mật (Nguồn: Yeah1)



