Mãn nhãn vườn hướng dương nghìn bông khoe sắc bên bờ sông Sài Gòn

Theo ghi nhận của PV, khu vực bờ sông thuộc phường Thủ Thiêm những năm gần đây được chỉnh trang, bổ sung thêm các không gian xanh, trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng quen thuộc. Việc hình thành các vườn hoa theo mùa không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan đô thị mà còn mang lại những “khoảng thở” cần thiết cho người dân giữa nhịp sống nhanh của TPHCM.