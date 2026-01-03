Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mãn nhãn vườn hướng dương nghìn bông khoe sắc bên bờ sông Sài Gòn

03-01-2026 - 21:23 PM | Lifestyle

Nở rộ rực rỡ bên bờ sông Sài Gòn, vườn hoa hướng dương tại khu vực Thủ Thiêm (TPHCM) thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng lãm, tận hưởng không gian thoáng đãng và lưu lại những khoảnh khắc xuân tươi mới.

Mãn nhãn vườn hướng dương nghìn bông khoe sắc bên bờ sông Sài Gòn- Ảnh 1.

Vườn hoa hướng dương nằm gần bến tàu buýt đường sông Sài Gòn, dưới chân cầu Ba Son thuộc phường Thủ Thiêm, TPHCM.

Mãn nhãn vườn hướng dương nghìn bông khoe sắc bên bờ sông Sài Gòn- Ảnh 2.

Mãn nhãn vườn hướng dương nghìn bông khoe sắc bên bờ sông Sài Gòn- Ảnh 3.

Dưới nắng nhẹ, hàng ngàn bông hoa vàng rực đồng loạt hướng về phía Mặt trời, tạo nên không gian sinh động, tươi mới giữa lòng đô thị.

Mãn nhãn vườn hướng dương nghìn bông khoe sắc bên bờ sông Sài Gòn- Ảnh 4.

Mãn nhãn vườn hướng dương nghìn bông khoe sắc bên bờ sông Sài Gòn- Ảnh 5.

Từ sáng sớm đến chiều muộn, nhiều gia đình, bạn trẻ, du khách nước ngoài tìm đến vườn hoa để dạo chơi, chụp ảnh, tận hưởng không khí trong lành bên sông.

Mãn nhãn vườn hướng dương nghìn bông khoe sắc bên bờ sông Sài Gòn- Ảnh 6.

Mãn nhãn vườn hướng dương nghìn bông khoe sắc bên bờ sông Sài Gòn- Ảnh 7.

Không ít người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đầu năm với sắc vàng của hướng dương - loài hoa thường được xem là biểu tượng của niềm tin, sự lạc quan và hướng tới tương lai.

Mãn nhãn vườn hướng dương nghìn bông khoe sắc bên bờ sông Sài Gòn- Ảnh 8.

Mãn nhãn vườn hướng dương nghìn bông khoe sắc bên bờ sông Sài Gòn- Ảnh 9.

Mãn nhãn vườn hướng dương nghìn bông khoe sắc bên bờ sông Sài Gòn- Ảnh 10.

Mãn nhãn vườn hướng dương nghìn bông khoe sắc bên bờ sông Sài Gòn- Ảnh 11.

Mãn nhãn vườn hướng dương nghìn bông khoe sắc bên bờ sông Sài Gòn- Ảnh 12.

Mãn nhãn vườn hướng dương nghìn bông khoe sắc bên bờ sông Sài Gòn- Ảnh 13.

Mãn nhãn vườn hướng dương nghìn bông khoe sắc bên bờ sông Sài Gòn- Ảnh 14.

Mãn nhãn vườn hướng dương nghìn bông khoe sắc bên bờ sông Sài Gòn- Ảnh 15.

Hàng ngàn đóa hướng dương rực rỡ trong nắng sớm.

Mãn nhãn vườn hướng dương nghìn bông khoe sắc bên bờ sông Sài Gòn- Ảnh 16.

Mãn nhãn vườn hướng dương nghìn bông khoe sắc bên bờ sông Sài Gòn- Ảnh 17.

Mãn nhãn vườn hướng dương nghìn bông khoe sắc bên bờ sông Sài Gòn- Ảnh 18.

Mãn nhãn vườn hướng dương nghìn bông khoe sắc bên bờ sông Sài Gòn- Ảnh 19.

“Cuối năm bận rộn, đầu năm chỉ muốn tìm chỗ thoáng đãng để đi bộ, chụp vài tấm hình lấy không khí mới,” chị Minh Thảo (ngụ ở phường Thủ Đức) chia sẻ khi đưa gia đình đến tham quan vườn hoa.

Mãn nhãn vườn hướng dương nghìn bông khoe sắc bên bờ sông Sài Gòn- Ảnh 20.

Hình ảnh dễ bắt gặp nhất là người dân giơ điện thoại lên ghi lại khoảnh khắc của mình giữa sắc vàng rực rỡ.

Mãn nhãn vườn hướng dương nghìn bông khoe sắc bên bờ sông Sài Gòn- Ảnh 21.

Mãn nhãn vườn hướng dương nghìn bông khoe sắc bên bờ sông Sài Gòn- Ảnh 22.

Mãn nhãn vườn hướng dương nghìn bông khoe sắc bên bờ sông Sài Gòn- Ảnh 23.

Vườn hoa thu hút rất nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh, hít thở sự bình yên bên dòng sông Sài Gòn.

Mãn nhãn vườn hướng dương nghìn bông khoe sắc bên bờ sông Sài Gòn- Ảnh 24.

Mãn nhãn vườn hướng dương nghìn bông khoe sắc bên bờ sông Sài Gòn- Ảnh 25.

Mãn nhãn vườn hướng dương nghìn bông khoe sắc bên bờ sông Sài Gòn- Ảnh 26.

Mãn nhãn vườn hướng dương nghìn bông khoe sắc bên bờ sông Sài Gòn- Ảnh 27.

Theo ghi nhận của PV, khu vực bờ sông thuộc phường Thủ Thiêm những năm gần đây được chỉnh trang, bổ sung thêm các không gian xanh, trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng quen thuộc. Việc hình thành các vườn hoa theo mùa không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan đô thị mà còn mang lại những “khoảng thở” cần thiết cho người dân giữa nhịp sống nhanh của TPHCM.

Theo Phạm Nguyễn

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ ‘mở bát’ năm 2026 bằng Ford Mustang Shelby GT500 bản độ độc nhất Việt Nam từng xuất hiện trong phim

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ ‘mở bát’ năm 2026 bằng Ford Mustang Shelby GT500 bản độ độc nhất Việt Nam từng xuất hiện trong phim Nổi bật

Hình ảnh mới nhất của Thủy Tiên

Hình ảnh mới nhất của Thủy Tiên Nổi bật

Khách Tây hào hứng làm nông dân gánh nước, trồng rau

Khách Tây hào hứng làm nông dân gánh nước, trồng rau

20:59 , 03/01/2026
Bố ruột bé Xuân Mai đạp xe bán bánh chưng ở Mỹ: "Tôi thất nghiệp nửa năm nay rồi"

Bố ruột bé Xuân Mai đạp xe bán bánh chưng ở Mỹ: "Tôi thất nghiệp nửa năm nay rồi"

20:19 , 03/01/2026
Du khách nô nức check-in giữa vườn hồng chất chill Đà Lạt

Du khách nô nức check-in giữa vườn hồng chất chill Đà Lạt

19:58 , 03/01/2026
Cận cảnh căn hộ hơn chục tỷ sang - xịn mới tậu của "Quả bóng vàng" Hoàng Đức, sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân

Cận cảnh căn hộ hơn chục tỷ sang - xịn mới tậu của "Quả bóng vàng" Hoàng Đức, sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân

19:18 , 03/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên