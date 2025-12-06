Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mang 55 triệu đồng nộp vào cây ATM nhưng tiền không vào tài khoản, người đàn ông vội báo công an

06-12-2025 - 13:34 PM | Smart Money

Trong quá trình thao tác, do sơ suất không kiểm tra kỹ, anh Tú đã chuyển nhầm số tiền trên vào tài khoản ngân hàng khác mà không phải tài khoản của mình.

Công an xã Phát Diệm hỗ trợ anh Trần Văn Tú nhận lại số tiền 55 triệu đồng do chuyển khoản nhầm

Công an xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình vừa qua đã tổ chức xác minh và hỗ trợ anh Trần Văn Tú, sinh năm 1998, trú tại xóm 4 Tân Thành, xã Lai Thành nhận lại số tiền 55 triệu đồng do chuyển khoản nhầm trong quá trình giao dịch ngân hàng trực tuyến.

Cụ thể, anh Trần Văn Tú có đến 1 cây ATM tại xóm Trì Chính, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình để nộp số tiền 55 triệu đồng vào tài khoản cá nhân. Trong quá trình thao tác, do sơ suất không kiểm tra kỹ, anh Tú đã chuyển nhầm số tiền trên vào tài khoản ngân hàng khác mà không phải tài khoản của mình nên đã đến báo cáo với Công an xã Phát Diệm.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo của anh Trần Văn Tú, Công an xã Phát Diệm đã nhanh chóng phân công cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Ngân hàng MB Bank, chi nhánh Phát Diệm tổ chức xác minh thông tin.

Quá trình xác minh, Công an xã Phát Diệm xác định được số tài khoản ngân hàng anh Tú chuyển nhầm là của một người dân ở xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên. Lúc này người dân trên cũng đang không hiểu nguồn gốc số tiền trên ở đâu có, đang tìm hiểu để trả lại thì được cán bộ Công an xã Chợ Mới và Công an xã Phát Diệm thông báo việc chuyển nhầm nên đã cùng cơ quan chức năng hoàn trả số tiền 55 triệu đồng cho anh Trần Văn Tú.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Bình


Thu Thuỷ

An ninh tiền tệ

