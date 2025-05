Mảng bán lẻ của Masan giải bài toán hiện đại hóa thị trường bán lẻ

Sau khi ghi nhận lợi nhuận sau thuế dương trong năm 2024, WCM tiếp tục thúc đẩy chiến lược mở rộng quy mô và hiện đại hóa thị trường bán lẻ, với trọng tâm đặc biệt vào khu vực nông thôn – nơi chiếm hơn 60% dân số Việt Nam và đang có tốc độ chuyển dịch tiêu dùng nhanh chóng.

Tiếp tục mang về lợi nhuận

Trong bối cảnh "cơn bão" thuế quan ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu, nhu cầu tiêu dùng nội địa được nhận định sẽ là động lực quan trọng giúp duy trì đà tăng trưởng kinh tế. Theo Bộ Công Thương, năm 2023, ngành bán lẻ Việt Nam có quy mô thị trường 142 tỷ USD và dự báo tăng lên 350 tỷ USD vào năm 2025, đóng góp 59% GDP. Hiện Chính phủ đặt quyết tâm lớn và nỗ lực khai thông các nguồn lực để đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm nay, qua đó tạo điều kiện cho thu nhập, chi tiêu của người dân được cải thiện, kéo theo nhu cầu tiêu dùng và thúc đẩy sự bùng nổ của thị trường bán lẻ.

Nhờ đó, hoạt động kinh doanh bán lẻ của nhiều doanh nghiệp trở nên tích cực sôi động hơn, điển hình như WinCommerce thuộc Tập đoàn Masan (Mã chứng khoán: MSN) sẽ hưởng lợi trực tiếp. Tập đoàn này cũng cho biết mảng kinh doanh tiêu dùng bán lẻ sẽ đóng vai trò cốt lõi trong việc gia tăng lợi nhuận của họ trong năm nay.

Trong quý I/2025, WCM ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.785 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả tích cực này đến tăng trưởng doanh số LFL đạt 7,8% trên toàn mạng lưới siêu thị mini. Đặc biệt, mô hình WinMart+ Nông thôn ghi nhận tăng trưởng LFL đạt 13,5% so với cùng kỳ. Doanh thu trung bình hàng ngày của mô hình cửa hàng WiN, WinMart+ Nông thôn và WinMart+ Thành thị lần lượt đạt 25,2 triệu đồng, 17,1 triệu đồng và 18,2 triệu đồng, tăng 9,1%, 16,7% và 8,2% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng chủ yếu nhờ lưu lượng khách tăng, cho thấy mức độ gắn kết tiêu dùng cao và tiềm năng mở rộng mạng lưới của doanh nghiệp. Đáng chú ý, khu vực nông thôn chiếm hơn 60% dân số Việt Nam, đang trở thành động lực tăng trưởng tiềm năng - đơn vị này cho biết thêm.

Cũng trong tháng vừa qua, WCM đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ với việc khai trương 100 cửa hàng WinMart+/WiN trên khắp các thành phố lớn và tỉnh thành lân cận. Đặc biệt, tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, các mô hình mới tại 4 siêu thị gồm WinMart Xa La Hà Đông, WinMart Lương Yên, WinMart Trương Định và WinMart Diamond đã thu hút đông đảo khách hàng.

Năm 2025: Mở rộng mạng lưới – Tăng tốc "hiện đại hóa bán lẻ"

Năm 2025, WCM dự kiến khai trương thêm 800–1.000 cửa hàng, nâng tổng số lên 4.500+. Đáng chú ý, khoảng 70% cửa hàng mới sẽ tập trung tại khu vực nông thôn – nơi mô hình chi phí thấp, hiệu quả cao của WCM đang phát huy thế mạnh. Chiến lược mở rộng này bám sát xu hướng tiêu dùng của hơn 60 triệu người dân nông thôn – khu vực đang chuyển dịch nhanh từ kênh truyền thống sang hiện đại, nhưng vẫn còn thiếu hệ thống phân phối hiệu quả và tiện lợi.

Sau thời gian tái cấu trúc, WCM đã thành công xây dựng mô hình cửa hàng riêng biệt, phù hợp với nhu cầu tại từng khu vực. WinMart+ Nông thôn tập trung vào giá cả hợp lý để phục vụ người tiêu dùng quan tâm nhiều về mức giá ở khu vực nông thôn; trong khi mô hình cửa hàng WiN đô thị hướng đến sự tiện lợi cho cư dân thành thị bận rộn. Cả hai mô hình đều cam kết cung cấp trải nghiệm khách hàng vượt trội và sản phẩm tươi sống chất lượng cao trên toàn hệ thống.

Các mô hình cửa hàng mới đã đạt hiệu quả tài chính dẫn đầu thị trường và điểm hòa vốn thấp nhất, nhờ các cải tiến vận hành được triển khai bền vững từ năm 2019. Trong vòng 5 năm, chi phí đầu tư (CAPEX) và chi phí vận hành (OPEX) trung bình trên mỗi cửa hàng giảm 30%, trong khi biên lợi nhuận gộp tăng thêm 7%. Nhờ đó, EBIT cấp cửa hàng (không tính chi phí văn phòng) đã cải thiện mạnh mẽ – từ mức -15% năm 2019 lên +4,4% trong năm 2024 – củng cố vị thế mô hình siêu thị mini của WCM như một trụ cột lợi nhuận bền vững.

Những con số tich cực trên khẳng định mô hình siêu thị mini của WCM không chỉ tăng trưởng tốt mà còn sinh lời sớm và bền vững.

Bên cạnh đó, theo thông tin từ doanh nghiệp, WCM cũng đang thử nghiệm mô hình WiN+, hợp tác với các cửa hàng tạp hóa truyền thống để cung cấp sản phẩm thiết yếu, dịch vụ tài chính, ưu đãi hội viên và quản lý bằng công nghệ. Mô hình này giúp mở rộng độ phủ tại các vùng nông thôn, tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu, đồng thời mở rộng kênh tiếp cận khách hàng.

Hiện tại, kênh bán lẻ truyền thống vẫn chiếm hơn 80% thị phần ở nông thôn. Việc WCM mở rộng và áp dụng công nghệ quản lý sẽ giúp "hiện đại hóa" thị trường bán lẻ tại đây, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và không ngừng thay đổi của người tiêu dùng về thực phẩm an toàn, hàng hóa có nguồn gốc và các dịch vụ tiện ích.

Để tăng tốc tiến trình hiện đại hóa ngành bán lẻ, WCM đã và đang triển khai chiến lược "Chuyển đổi số" (Go Digital), với mục tiêu tự động hóa toàn bộ hệ thống 8.000 cửa hàng tương lai. Công nghệ giúp theo dõi hiệu suất cửa hàng theo thời gian thực, tối ưu hóa nhân sự, và cá nhân hóa khuyến mãi cho hơn 11 triệu hội viên WiN. Theo đại diện doanh nghiệp, phiên bản mới của chương trình hội viên sẽ được triển khai toàn quốc trong nửa cuối 2025, với dịch vụ bổ sung như đại lý ngân hàng, góp phần hiện thực hóa mô hình "Point-of-Life" – biến mỗi điểm bán WCM thành đại lý ngân hàng và các dịch vụ phong cách sống sẽ là bước tiếp theo.

Sau khi tái cấu trúc thành công và đạt lợi nhuận trong năm 2024, WCM bước vào năm 2025 với tốc độ mở rộng ấn tượng cùng trọng tâm rõ ràng: tăng trưởng có lợi nhuận, hiện đại hóa thị trường bán lẻ.