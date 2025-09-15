Marina Bayfront District – Khi đặc quyền “Front Row” trở thành phong cách sống bên vịnh Hạ Long

Từ "Front Row" đến biểu tượng sống ven biển quốc tế

Trong những show diễn thời trang danh giá hay đêm hòa nhạc kinh điển, hàng ghế đầu luôn là vị trí đặc quyền – nơi khán giả tận hưởng trọn vẹn nhất, tầm nhìn không bị che khuất và cảm xúc trực diện. Vị trí ấy còn là tuyên ngôn phong cách và gu thẩm mỹ riêng.

Khi soi chiếu vào bất động sản, "Front Row" đã trở thành chuẩn mực của những đô thị ven biển biểu tượng toàn cầu. Ở Miami, Dubai hay Bali, những dải đất ven biển – nơi hội tụ khách sạn 5-6 sao, phố thương mại, nhà hàng haute cuisine và club giải trí – luôn là tài sản đắt giá trong danh mục đầu tư của những người tìm kiếm giá trị sống cao cấp. Giá trị ấy đến từ sự khan hiếm, tính biểu tượng gắn liền với phong cách sống hiện đại, và khả năng khai thác lâu dài.

Sở hữu vị trí đắc địa hiếm có, Marina Bayfront District hiện thực hóa đặc quyền "Front Row" ngay bên vịnh di sản của Việt Nam.

Từng bước kiến tạo khu đô thị Halong Marina với 3,8 km đường bờ biển hiếm có ngay trung tâm Hạ Long, nơi cư dân và du khách có thể "một bước chạm cát", BIM Land đưa tinh thần Front Row vào Marina Bayfront District – một tổ hợp sống, nghỉ dưỡng và giải trí quốc tế ngay bên vịnh di sản.

"Nếu Miami có South Beach, Dubai có Jumeirah, Bali có Seminyak – thì Hạ Long sẽ có Marina Bayfront District: biểu tượng mới của miền Bắc, nơi thiên nhiên, quy hoạch và hệ sinh thái ven biển cùng kiến tạo phong cách sống cao cấp" – đại diện BIM Land chia sẻ.

"Quận thời thượng" bên vịnh di sản

Từ ngày đầu kiến tạo Halong Marina, BIM Land đã kiên định theo đuổi một tầm nhìn: phát triển một đô thị biển hiện đại, gắn với chuẩn sống toàn cầu. Trên quỹ đất 248 ha được ví như "New CBD" của Hạ Long, đô thị ven biển kiểu mẫu từng bước thành hình – nơi sống, nghỉ dưỡng, giải trí và đầu tư hội tụ.

Trong hệ sinh thái ấy, Bán đảo 3 được quy hoạch là tâm điểm nghỉ dưỡng mang hơi thở quốc tế, với mảnh ghép biểu tượng là Marina Bayfront District (MBD) – trái tim sôi động của Hạ Long. Trên diện tích 10,42 ha, nhịp sống ven biển mở ra trọn vẹn, bắt đầu với năng lượng rực rỡ của Sailing Beach Club, tiếp nối trong không gian nhiệt đới đương đại tại Soul Boutique Hotel và chạm đỉnh cảm xúc với Marina Terrace cùng tòa tháp biểu tượng Aria Bay.

Dọc bãi biển, phố đi bộ, dãy thương mại cao cấp và Cầu cảnh quan – sân khấu nhạc nước tạo nên không khí lễ hội bất tận, thắp sáng nhịp sống ngày – đêm bên vịnh di sản.

Marina Bayfront District khẳng định tầm nhìn kiến tạo vươn tầm quốc tế, nơi từng trải nghiệm được chọn lọc tinh tế và mỗi mảnh ghép vừa định hình phong cách sống, vừa mở ra tiềm năng đầu tư ấn tượng.

Điểm hẹn phong cách mới của Hạ Long

Marina Bayfront District không chỉ mang đến tiện ích, mà còn khơi dậy một nhịp sống hoàn toàn mới cho Hạ Long: sáng thong dong trên bãi biển riêng, chiều nhâm nhi cà phê quốc tế, tối tận hưởng ánh sáng và âm nhạc từ những rooftop bars và cầu cảnh quan biểu tượng.

Nổi bật nhất là Aria Bay – tòa tháp tiên phong với thiết kế lấy cảm hứng từ những phím đàn piano vươn cao trước biển, tạo nên nhịp điệu kiến trúc độc đáo và mở ra tầm nhìn khoáng đạt ôm trọn vịnh, hồ và phố. Với quy mô 2.314 căn hộ, tòa tháp biểu tượng mang đến lựa chọn đa dạng, gồm studio, các căn 2–3 phòng ngủ và shop khối đế linh hoạt. Đặc biệt nhất, bộ sưu tập giới hạn chỉ gồm 8 căn Sky Villa, định danh chuẩn mực sống đẳng cấp hiếm có tại Hạ Long.

Aria Bay – đỉnh cao cảm xúc của Marina Bayfront District, biểu tượng mới trên đường chân trời vịnh di sản.

Hệ tiện ích mang chuẩn quốc tế với hồ bơi vô cực và bốn mùa, Elite Fitness, khu Jjimjilbang, rooftop bar, nhà hàng và các không gian thương mại. Aria Bay còn mang đậm dấu ấn thiết kế từ những thương hiệu kiến trúc hàng đầu thế giới: AEDAS (Singapore), HBA (Mỹ), Coopers Hill (Anh) và KUME Design Asia (Nhật Bản).

Sau thành công của SkyM – tổ hợp căn hộ phong cách khách sạn ghi nhận tốc độ hấp thụ ấn tượng – sự xuất hiện của Marina Bayfront District và Aria Bay được kỳ vọng trở thành điểm sáng mới, khẳng định vị thế tiên phong của BIM Land và mở ra kỷ nguyên sống ven biển chuẩn quốc tế tại Hạ Long.