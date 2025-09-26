Mark Zuckerberg: Thà chi nhầm vài trăm tỷ USD còn hơn bỏ lỡ 'thời khắc AI'

Trong một tập của podcast "Access" phát sóng hôm thứ năm, CEO Meta nói rằng khả năng bong bóng AI là “hoàn toàn có thể xảy ra”. Ông dẫn lại những tiền lệ lịch sử, khi nhiều công ty xây dựng quá đà, sụp đổ, nhưng sau đó để lại những tài sản giá trị. Tuy nhiên, với Meta, ông cho rằng rủi ro lớn hơn là sự chần chừ.

“Nếu chúng tôi chi tiêu sai lầm vài trăm tỷ USD, rõ ràng đó sẽ là điều rất đáng tiếc”, Zuckerberg nói. “Nhưng tôi nghĩ rằng rủi ro còn lớn hơn nếu đi quá chậm”.

Ông lập luận rằng nếu một công ty triển khai quá chậm trong khi trí tuệ siêu việt nhân tạo (artificial superintelligence) xuất hiện sớm hơn dự kiến, công ty đó sẽ rơi vào thế “lạc nhịp với công nghệ quan trọng nhất trong lịch sử – công nghệ tạo ra nhiều sản phẩm, đổi mới và giá trị nhất”.

“Đối với một công ty như Meta, rủi ro nằm ở việc không đủ táo bạo, hơn là quá táo bạo”, ông nhấn mạnh.

CHI ĐẬM

Trên thực tế, Meta đã rót hàng trăm tỷ USD vào hạ tầng AI. Đầu tháng này, Zuckerberg công bố Meta sẽ chi ít nhất 600 tỷ USD cho trung tâm dữ liệu và hạ tầng tại Mỹ đến năm 2028. Sau đó, Giám đốc tài chính Susan Li làm rõ rằng con số này bao gồm toàn bộ chi phí xây dựng trung tâm dữ liệu ở Mỹ cũng như “mọi khoản đầu tư hỗ trợ hoạt động kinh doanh tại Mỹ của Meta”, trong đó có cả tuyển dụng nhân sự mới.

Cam kết chi tiêu này được đưa ra trong bối cảnh những lo ngại về bong bóng AI đang nóng lên, nhiều nhà đầu tư so sánh với bong bóng dot-com năm 2000.

Meta cũng bắt đầu siết chi tiêu ở các mảng khác. Tháng trước, công ty đã tạm dừng tuyển dụng sau giai đoạn chi đậm để giữ chân nhân tài trong cuộc đua AI khốc liệt. Quyết định này diễn ra trong lúc Phố Wall ngày càng soi xét chi phí nhân sự của Meta, đồng thời cảnh báo rằng các gói cổ phiếu thưởng có thể làm loãng giá trị cổ đông nếu không đem lại những bước tiến công nghệ rõ ràng.

Meta và Zuckerberg đã từ chối trả lời yêu cầu bình luận từ Business Insider.

Zuckerberg so sánh Meta với các phòng thí nghiệm AI khác như OpenAI và Anthropic, vốn phụ thuộc vào việc huy động vốn để trả hóa đơn tính toán khổng lồ.

“Chúng tôi không có nguy cơ phá sản”, ông nói. Ngược lại, các công ty tư nhân như OpenAI và Anthropic phải đối mặt với bài toán liệu họ có thể tiếp tục gọi vốn hay không. Điều đó không chỉ phụ thuộc vào hiệu quả hoạt động và quỹ đạo phát triển AI, mà còn vào tình hình kinh tế toàn cầu. Một cuộc suy thoái có thể nhanh chóng khiến họ không đủ khả năng duy trì chi phí tính toán.

“Ở vị trí của họ, tình hình có thể rất khác”, ông nói thêm.

Cổ phiếu Meta đã tăng gần 40% trong năm qua.

Zuckerberg cho biết Meta đang chuẩn bị cho siêu trí tuệ bằng cách tập trung nhân tài hàng đầu vào một phòng thí nghiệm “superintelligence” nhỏ, gọn, phẳng - không áp đặt hạn chót từ trên xuống, để phản ánh tính chất nghiên cứu chuyên sâu của AI tiên phong. Đồng thời, Meta cũng biến “sức mạnh tính toán trên mỗi nhà nghiên cứu” thành lợi thế cạnh tranh, sẵn sàng chi vượt đối thủ để sở hữu nhiều GPU hơn và hạ tầng tùy chỉnh cần thiết để vận hành chúng.

CANH BẠC AI

Với Zuckerberg, đây không phải lần đầu ông đặt cược lớn vào một công nghệ mới.

Vào đỉnh cao của làn sóng tài sản số năm 2022, ông đã dùng quyền kiểm soát phần lớn để đổi tên công ty thành Meta, thể hiện cam kết chấp nhận lỗ kéo dài nhằm xây dựng “vũ trụ ảo” (metaverse) tràn ngập avatar và lấy cảm hứng từ tiền số.

Tuy nhiên, tầm nhìn đó đã thất bại khi không thu hút được người dùng, trong khi chi phí khổng lồ bị Phố Wall chỉ trích mạnh mẽ, khiến giá cổ phiếu Meta rơi xuống mức thấp nhất trong sáu năm.

Giờ đây, sau sự thành công của ChatGPT từ OpenAI, Zuckerberg tin rằng việc giành lợi thế trong công nghệ chuyển đổi tiếp theo là điều sống còn để giữ vị thế dẫn đầu của Meta trong lĩnh vực mạng xã hội và quảng cáo.

Người trong ngành cho biết, AI hứa hẹn mang đến những người bạn đồng hành kỹ thuật số cho người dùng mạng xã hội, tạo ra nội dung cá nhân hóa vô hạn để giữ chân người dùng, đồng thời cung cấp quảng cáo siêu nhắm mục tiêu. Nhóm mạng xã hội X của Elon Musk cũng đã được tích hợp vào công ty AI của ông là xAI.

Meta đã dùng AI để tự động hóa quy trình cho các nhà quảng cáo và cải thiện hệ thống đề xuất. Hãng đang cạnh tranh với các startup như OpenAI và Anthropic – được chống lưng bởi các quỹ đầu tư mạo hiểm sẵn sàng rót tiền cho những lời hứa tăng trưởng trong tương lai xa.

Các đối thủ Big Tech như Google và Amazon cũng đang tăng mạnh chi tiêu cho AI, dù gặp phải một số phản ứng trái chiều từ nhà đầu tư.

Tuy vậy, cổ đông Meta vẫn ủng hộ canh bạc AI của Zuckerberg. Cổ phiếu Meta đã tăng 20% trong năm nay.

Nhưng Zuckerberg cần sự hậu thuẫn tiếp tục từ nhà đầu tư, nhất là khi ông đang đi xa hơn các đối thủ, đặc biệt với đợt tuyển dụng rầm rộ trong tháng qua.

“Chiến lược AI của Meta ngày nay đã gắn kết hơn so với năm 2023, nhưng vẫn có cảm giác công ty đang loay hoay tìm hướng đi”, các nhà phân tích từ MoffettNathanson nhận định.

Chiến lược AI có thể là lợi thế lớn cho hoạt động quảng cáo của Meta, nhưng nhóm phân tích này vẫn “thận trọng về khả năng Meta trở thành nền tảng AI hàng đầu”.

Meta dự kiến công bố doanh thu và lợi nhuận ròng quý II tăng trưởng chậm hơn. Công ty đã nâng dự báo chi tiêu vốn thêm 10% vào tháng 4, lên mức 64 – 72 tỷ USD.

Nghiên cứu từ BNP Paribas ước tính chi phí tuyển dụng cho “siêu trí tuệ” có thể làm tăng 1,5 – 3,5 tỷ USD chi phí R&D hằng năm.

Brent Thill, nhà phân tích cổ phiếu tại Jefferies, cho rằng cơn sốt tuyển dụng AI thể hiện “tính cấp bách”, nhưng có thể “gây áp lực lên lợi nhuận ngắn hạn”.

Zuckerberg vẫn tự tin canh bạc sẽ thành công. Trong một cuộc phỏng vấn với The Information, ông cho biết hàng trăm tỷ USD đầu tư vào hạ tầng và nhân tài hoàn toàn có thể được hỗ trợ nhờ “mô hình kinh doanh rất mạnh mẽ của Meta, tạo ra lượng vốn dồi dào”.

“Bạn thực sự chỉ muốn một nhóm nhỏ đủ giỏi để hiểu toàn bộ mọi thứ. Vì vậy, việc có được những con người tài năng nhất là ưu tiên hàng đầu”, ông nói.

Ngay từ tháng 3, Zuckerberg đã lập danh sách các nhà nghiên cứu AI hàng đầu trước khi phát động chiến dịch tuyển dụng đội ngũ phát triển “siêu trí tuệ” – tức AI vượt qua trí thông minh con người.

Ông đã tuyển khoảng 50 nhà nghiên cứu AI hàng đầu vào phòng lab bí mật, với nhiệm vụ vượt qua giới hạn hiện tại của AI tại Meta, bao gồm phát triển thế hệ tiếp theo của mô hình Llama. Nhóm này tuy hoạt động độc lập nhưng cũng sẽ điều phối toàn bộ nỗ lực AI của công ty.

Trong một bước đột phá lớn, mới đây, Meta cũng công bố rằng họ đã chiêu mộ thành công Shengjia Zhao – nhà nghiên cứu hàng đầu của OpenAI, đồng sáng tạo ChatGPT – làm nhà khoa học trưởng AI, báo cáo trực tiếp cho Wang.

Theo: BI, Financial Times