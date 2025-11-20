Masan Consumer muốn chia gần 11 triệu cổ phiếu quỹ có giá trị hơn 2.300 tỷ đồng cho các cổ đông

Ngày 17/11, CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer - Mã CK: MCH) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, MCH dự kiến sử dụng gần 10,9 triệu cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành là 10.000:103, tức là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền nhận cổ phiếu được chia từ cổ phiếu quỹ và cứ 10.000 quyền sẽ nhận được thêm 103 cổ phiếu.

Masan cũng dự kiến phát hành gần 226,9 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành là 10.000:2.147, tức là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 10.000 quyền sẽ nhận được 2.147 cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.

Nguồn vốn thực hiện chia cổ phiếu quỹ và phát hành cổ phiếu thưởng đều từ nguồn thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán. Cổ phiếu được chia từ cổ phiếu quỹ và phát hành thêm đều không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện trong năm 2026; thời điểm cụ thể do Hội đồng Quản trị Công ty quyết định.



Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về công ty trước 17h ngày 27/11/2025.

Nếu được thông qua và thực hiện thành công, vốn điều lệ của MCH sẽ tăng từ 10.676 tỷ đồng lên 12.945 tỷ đồng. ﻿

Trước đó, ﻿ngày 12/11, Masan đã thông qua nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về kế hoạch phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng tỷ lệ 22,5%, tức cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ nhận thêm 225 cổ phiếu mới.

Masan Consumer muốn phát hành cổ phiếu để tăng vốn trong bối cảnh đang tiến hành việc niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). ﻿

Trước đó, ngày 5/11, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã chính thức nhận hồ sơ niêm yết lần đầu của Masan Consumer. Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 1,067 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ 10.676 tỷ đồng. Tổ chức tư vấn đăng ký niêm yết là Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap.﻿

Theo quy định, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên trên HoSE sẽ được xác định dựa trên bình quân giá 30 phiên cuối trên UPCoM. ﻿

Về hoạt động kinh doanh, trong quý 3/2025, MCH ghi nhận doanh thu thuần 7.516 tỷ đồng, giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế theo đó cũng giảm 19% về mức 1.698 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm, Masan Consumer ghi nhận doanh thu thuần 21.281 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ. Qua đó, lợi nhuận sau thuế giảm về còn 4.660 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MCH đóng cửa ngày 19/11 ở mức 213.200 đồng/cp, tương ứng vốn hóa hơn 225.000 tỷ đồng.