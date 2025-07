Masan và công ty con muốn vay 300 triệu USD

Công ty CP Tập đoàn Masan (MCK: MSN) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT phê duyệt việc công ty ký kết hợp đồng tín dụng với The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) chi nhánh Singapore và các bên tài trợ khác. Số tiền vay không vươt quá 133,5 triệu USD.

HĐQT Masan cũng phê duyệt việc Công ty TNHH The Sherpa (The Sherpa) ký kết hợp đồng tín dụng với đại lý tín dụng và các bên tài trợ khác với số tiền ban đầu không vượt quá 166,5 triệu USD cùng với quyền chọn gia tăng khoản vay thêm tối đa 50 triệu USD. Masan bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán của The Sherpa liên quan và phát sinh từ hợp đồng tín dụng.

Ảnh minh họa

HĐQT ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Quang- Chủ tịch HĐQT hoặc ông Danny Le- Tổng Giám đốc hoặc ông Michael Hung Nguyen - Phó Tổng Giám đốc hoặc ông Nguyễn Thiều Nam- Phó Tổng Giám đốc hoặc bà Đoàn Thị Mỹ Duyên- Giám đốc Tài chính quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các tài liệu tín dụng và các tài liệu bảo lãnh MSN; quyết định mục đích sử dụng vốn vay và nội dung cụ thể của các tài liệu nộp NHNN để đăng ký khoản vay nước ngoài,....

Được biết, The Sherpa là công ty con trực tiếp của Masan. Hiện, ông Danny Le- Tổng Giám đốc Masan, đang là Chủ tịch Công ty The Sherpa.

Trong một diễn biến khác, Masan vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phát hành gần 7,6 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 0,5% tổng số cổ phần đang lưu hành của công ty. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Đối tượng phát hành là nhân viên của công ty và các công ty con có thành tích nổi bật, đóng góp đặc biệt vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, đem lại giá trị tăng trưởng về mặt dài hạn cho công ty và các công ty con.

Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, Masan dự kiến thu về hơn 75,6 tỷ đồng sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh thông qua việc bổ sung vốn lưu động của công ty, cụ thể để thanh toán chi phí lương, thưởng và các chi phí khác liên quan đến nhân viên; chi phí thuê văn phòng.

Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2025 hoặc 4 tháng đầu năm 2026, phù hợp với quy định của pháp luật và công bố thông tin theo quy định.