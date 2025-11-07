Master of Joy: Khi Những khoảnh khắc đời thường trở nên đặc biệt

Từ hồ bơi rực nắng đến khu vườn xanh mát, hàng trăm câu chuyện đã hòa thành bức tranh về niềm vui giản dị khi "nhà" không chỉ là nơi ở, mà là nơi tận hưởng yêu thương.

Sau hơn một tháng diễn ra, cuộc thi đã thu hút gần 100 cư dân tham gia, mang về hàng trăm hình ảnh và bài viết tràn đầy năng lượng tích cực. Trong đó, 10 cư dân có những chia sẻ truyền cảm hứng nhất đã được vinh danh và trao giải thưởng từ ban tổ chức, các cư dân gửi bài về cũng nhận được những phần quà tri ân ý nghĩa dành cho người tham dự.

Dù cuộc thi đã khép lại, nhưng dư âm về một cộng đồng cư dân văn minh, chan hòa, gắn kết và tràn đầy trải nghiệm vẫn tiếp tục lan tỏa – minh chứng cho tinh thần "Master of Joy" luôn hiện hữu trong từng khoảnh khắc sống mỗi ngày.

Có những nơi ta chỉ ghé qua để dừng chân, nhưng cũng có những chốn – ta vừa đến đã thành "nhà". Với chị An Nhung, cư dân Masteri Waterfront (Ocean Park 1, Hà Nội), đó là cảm xúc trọn vẹn khi tìm thấy bình yên giữa nhịp sống hiện đại.

Trong khi đó, với Trần Thảo Chi, cuộc sống ở Masteri Waterfront giống như một "resort trong lòng thành phố", nơi mỗi sáng có thể thong thả ngắm bình minh bên hồ nước mát, mỗi chiều cùng chồng con bơi lội, đọc sách, rồi dạo quanh khu vườn xanh tĩnh lặng. "Cần gì phải đi xa? Chỉ cần mở cửa đón nắng, hít khí trời và tận hưởng từng phút giây yên bình – đó chính là hạnh phúc."

"Cần gì đi xa, chỉ cần mở cửa là thấy bình yên." – Trần Thảo Chi, cư dân Masteri Waterfront.

Còn với anh Tú Linh, Masteri West Heights (Smart City, Hà Nội) không chỉ là nơi để ở, mà là nơi khởi đầu cho hành trình làm cha mẹ – nơi lưu giữ những cột mốc đầu tiên trong cuộc đời con. Một năm trôi qua thật nhanh, nhưng mỗi khi nhìn con lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc giữa cộng đồng văn minh, anh càng tin rằng những gì có được hôm nay chính là điều quý giá nhất.

"Masteri không chỉ là căn hộ, mà là tổ ấm để trở về." – Nguyễn Trịnh Tú Linh, cư dân Masteri West Heights.

Không chỉ là nơi ghi dấu hành trình khôn lớn của những thiên thần nhỏ, Masteri West Heights còn mang đến một cộng đồng cư dân thân thiện, không gian sống an toàn cùng hệ thống tiện ích phong phú – nơi mỗi buổi chiều dạo chơi đều trở thành khoảnh khắc gắn kết và yêu thương.

Với nhiều gia đình trẻ, đây không đơn thuần là chốn an cư, mà là môi trường lý tưởng nuôi dưỡng sự phát triển toàn diện của con – từ thể chất đến tinh thần và cảm xúc.

"Từ ngày chuyển về đây, tôi thấy con trai mình vui hơn, vận động nhiều hơn và có thêm bạn bè." – Nguyễn Thị Thúy Hằng, cư dân Masteri West Heights.

Anh Nguyễn Việt Thắng, cư dân Masteri West Heights, bắt đầu ngày mới bằng những giây phút thật nhẹ nhàng: dạo bước trong khu vườn xanh mát, hít thở không khí trong lành và ngắm sắc hoa bốn mùa rực rỡ.

Khoảnh khắc thư thái và đầy cảm hứng của gia đình cư dân Nguyễn Việt Thắng tại Masteri West Heights.

Cư dân Masterise không chỉ tận hưởng không gian sống xanh, sạch, an toàn, mà còn chung tay tạo dựng cộng đồng nhân văn và gắn kết, nơi mỗi lời chào buổi sáng hay nụ cười nơi sảnh đón đều mang lại năng lượng tích cực.

Cuộc thi tận hưởng không gian sống "Master of Joy" do cộng đồng Nhà tôi ở Masterise phối hợp cùng Masterise Property Management tổ chức, dành cho cư dân Masteri West Heights và Masteri Waterfront đã khép lại, nhưng dư âm về những khoảnh khắc hạnh phúc, ấm áp và tinh thần tận hưởng cuộc sống mà cư dân gửi gắm vẫn đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Từ những câu chuyện giản dị ấy, tinh thần "Master of Joy" còn lan tỏa cảm hứng sống tích cực, yêu thương và trân quý từng khoảnh khắc, không chỉ trong cộng đồng cư dân Masterise nói riêng, mà còn đến những cộng đồng văn minh chung chí hướng, cùng gắn kết và lan tỏa những điều tốt đẹp.