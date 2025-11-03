Masteri Park Place: Dấu ấn mới tiếp nối vị thế tiên phong của Masterise Homes

Đón đầu xu hướng này, Masterise Homes một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong và năng lực dẫn dắt thị trường với việc ra mắt Masteri Park Place, kiến tạo một biểu tượng sống đầy năng lượng giữa lòng khu đô thị phức hợp biểu tượng The Global City.

Vị thế tiên phong trên hành trình kiến tạo chuẩn sống quốc tế

Trên hành trình kiến tạo những công trình biểu tượng, Masterise Homes đã ghi dấu ấn đậm nét là nhà phát triển bất động sản hàng hiệu tiên phong mang những chuẩn mực quốc tế vào thị trường Việt Nam. Định vị này không chỉ được xây dựng từ những tuyên ngôn, mà còn được chứng thực qua hợp tác chiến lược với các đối tác tên tuổi toàn cầu như Foster+Partners - "gã khổng lồ" của ngành kiến trúc, hay Marriott International - tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới. Sự kết hợp giữa tầm nhìn dài hạn, năng lực triển khai đáp ứng chuẩn mực quốc tế và tư duy kiến tạo phong cách sống khác biệt được xem là những yếu tố then chốt giúp các dự án của Masterise Homes luôn nhận được sự tin tưởng lựa chọn từ nhóm khách hàng cao cấp và thượng lưu.

Kết hợp tinh hoa quốc tế với chiều sâu văn hóa bản địa, vượt lên khỏi giới hạn của không gian sống đơn thuần, các dự án của Masterise Homes truyền cảm hứng cho những kết nối sâu sắc, nuôi dưỡng khát vọng vươn xa, đồng thời gìn giữ và xây dựng di sản bền vững cho thế hệ kế tiếp. Lumière Series và Masteri Collection là những ví dụ tiêu biểu. Đây đều là những dòng sản phẩm cao cấp với chất lượng chuẩn quốc tế, mang đến trải nghiệm sống khác biệt cùng định vị rõ ràng, nhất quán từ thiết kế kiến trúc, vật liệu, tiện ích cho đến tiêu chuẩn dịch vụ và vận hành. Trong đó, Masteri Collection là bộ sưu tập phong cách sống được Masterise Homes kiến tạo nhằm khơi gợi cảm xúc, nuôi dưỡng sự gắn kết của cư dân giữa lòng đô thị hiện đại. Trải nghiệm Masteri Collection là trải nghiệm cuộc sống thành thị giàu cảm xúc với ba giá trị cốt lõi: Sống tinh tế – Sống gắn kết – Sống đẳng cấp.

Masteri Collection là bộ sưu tập phong cách sống được Masterise Homes kiến tạo nhằm khơi gợi cảm xúc, nuôi dưỡng sự gắn kết của cư dân giữa lòng đô thị hiện đại

Với hàng ngàn căn hộ chuẩn quốc tế đã được bàn giao cùng đông đảo cư dân sinh sống tại Masteri Waterfront, Masteri West Heights hay Masteri Centre Point, đồng thời tiếp tục hành trình nâng tầm trải nghiệm với các dự án đang triển khai như Masteri Grand Avenue, Masteri Lakeside, Masteri Trinity Square (Hà Nội), Masteri Rivera Danang (Đà Nẵng) và Masteri Grand View (TP.HCM), Masteri Collection hiện thực hóa cộng đồng cư dân văn minh, nơi nâng tầm phong cách sống khác biệt, củng cố vững chắc vị thế hàng đầu thị trường của Masterise Homes.

Masteri Park Place - Dấu ấn mới của Masteri Collection tại trung tâm khu đô thị biểu tượng The Global City

Tiếp nối hành trình nâng tầm phong cách sống, Masterise Homes chính thức giới thiệu Masteri Park Place, dự án cao tầng mới nhất, một dấu ấn đầy kiêu hãnh của Masteri Collection. Tọa lạc tại tâm điểm The Global City - khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Masteri Park Place mang đến không gian sống thời thượng, nơi chuẩn sống tinh tế hòa nhịp cùng chất sống đô thị sôi động cho cư dân tương lai.

Sức hút của Masteri Park Place được hội tụ và cộng hưởng từ ba trụ cột giá trị vững chắc của Masteri Collection, giá trị độc bản của sản phẩm và giá trị sống xứng tầm tại The Global City.

Sở hữu những lợi thế vượt trội không thể sao chép, Masteri Park Place là phân khu cao tầng đầu tiên tại The Global City có vị trí đắt giá ven sông, với hai mặt giáp nước, mang lại nguồn năng lượng dồi dào, đầy cảm hứng sống. Tại trung tâm khu đô thị, dự án mang đến một tầm nhìn panorama không giới hạn, thu trọn vào tầm mắt vẻ đẹp thơ mộng của dòng sông, kênh đào và là nơi hoàn hảo để đón những tia nắng bình minh tinh khôi, khởi đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng.

Hệ tiện ích và trải nghiệm đa tầng được thiết kế và quy hoạch bài bản, từ hệ tiện ích nội khu đặc quyền, công viên bờ sông, khu thể thao, đến không gian giải trí – làm việc – mua sắm của khu đô thị The Global City, tạo nên trải nghiệm sống rực rỡ mỗi ngày cho cộng đồng cư dân tương lai.

Với Masteri Park Place, Masterise Homes không chỉ mang đến một không gian sống, mà còn định hình một phong cách sống đầy năng lượng, tiếp sức cho hành trình chinh phục những đỉnh cao mới của cộng đồng cư dân ưu tú, thành đạt. Cuộc sống tại đây là sự tổng hòa hoàn hảo giữa giá trị sống thành thị giàu cảm xúc, cùng phong cách sống quốc tế mà khu đô thị biểu tượng The Global City đang kiến tạo, nơi chủ nhân tạo ra dấu ấn riêng và kết nối chia sẻ cùng cộng đồng cư dân toàn cầu. Đây chính là tuyên ngôn mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định vị thế và năng lực vượt trội của nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế, luôn mang đến trải nghiệm xứng tầm cho khách hàng.

