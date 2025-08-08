Mặt hàng của Việt Nam có bước tiến vượt bậc, "làm mưa làm gió" tại Thái Lan

Thái Lan là thị trường có nhu cầu tiêu thụ thủy sản lớn, đặc biệt trong nhóm mực và bạch tuộc. Người tiêu dùng Thái Lan đặc biệt ưa chuộng các sản phẩm như mực khô, mực tươi sống và bạch tuộc chế biến – những mặt hàng Việt Nam đang có thế mạnh.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, trong nửa đầu năm 2025, xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam sang Thái Lan ghi nhận bước tiến vượt bậc, với kim ngạch đạt 33 triệu USD. Con số này tăng 37% so với cùng kỳ năm 2024.

Thái Lan hiện là thị trường nhập khẩu đơn lẻ lớn thứ 4 của Việt Nam đối với nhóm sản phẩm này, chiếm 10% tổng giá trị xuất khẩu mực, bạch tuộc cả nước.

Trong 6 tháng đầu năm, mặt hàng này ghi nhận sự tăng trưởng liên tục, mỗi quý đều tăng trưởng 2 con số. Các mặt hàng xuất khẩu ghi nhận sự bứt phá rõ rệt, đặc biệt là mực sống, mực tươi, mực đông lạnh và bạch tuộc chế biến.

Trong cơ cấu xuất khẩu, mực tiếp tục là mặt hàng chủ lực với kim ngạch đạt 32,5 triệu USD, chiếm tới 98,4% tổng kim ngạch, tăng 35,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, sản phẩm mực khô, nướng (bao gồm cả mực sấy ăn liền) tiếp tục là nhóm sản phẩm được thị trường Thái Lan ưa chuộng nhờ tính tiện lợi, phù hợp với thị hiếu tiêu dùng. Nhờ vậy, nhóm hàng này đạt 30,24 triệu USD, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, mực sống, tươi và đông lạnh với kim ngạch đạt 2,276 triệu USD, tăng đột biến 254%.

Mặc dù chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng kim ngạch, xuất khẩu bạch tuộc từ Việt Nam sang Thái Lan vẫn ghi nhận tăng trưởng ấn tượng, đạt 0,513 triệu USD, tăng 149,9%. Trong đó, bạch tuộc chế biến có mức tăng trưởng lên đến 250,9%. Bạch tuộc khô, muối, sống, tươi hoặc đông lạnh cũng tăng 43,4%.

Thái Lan là một trong những điểm đến thuận lợi cho sản phẩm thủy sản của Việt Nam. Tuy nhiên, mức cạnh tranh tại Thái Lan cũng đang dần gia tăng khi nước này đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn cung, đặc biệt từ các quốc gia như Trung Quốc, Argentina, Ấn Độ – nơi có giá thành sản phẩm thấp hơn. Điều này buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm, đồng thời tối ưu chi phí sản xuất và logistics để duy trì lợi thế.

Để tận dụng tối đa cơ hội, các doanh nghiệp cần chủ động trong chiến lược sản phẩm, gia tăng chế biến sâu và xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt, đáp ứng tốt yêu cầu về chất lượng và chi phí.

Cùng với đó, các doanh nghiệp cần chuẩn hóa hồ sơ và quy trình, đầu tư vào hệ thống quản lý chất lượng và nguồn gốc nguyên liệu để đảm bảo truy xuất minh bạch và đáp ứng yêu cầu xuất xứ trong bối cảnh các hàng rào kỹ thuật ngày càng siết chặt.