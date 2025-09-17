Mát hơn, êm hơn, đẳng cấp hơn với quạt trần G56DG từ KDK

Thiết kế như một tuyên ngôn thẩm mỹ

Vượt qua giới hạn của một thiết bị gia dụng, G56DG là một tuyên ngôn về phong cách sống tối giản và tinh tế. Lấy cảm hứng từ triết lý thiết kế Nhật Bản, G56DG thể hiện rõ nét tinh thần tối giản mà tinh tế. Từng chi tiết được trau chuốt kỹ lưỡng: thân quạt liền khối, cánh quạt mềm mại, bảng màu trung tính hiện đại như Xám đậm hay Trắng kem, dễ dàng hài hòa với mọi không gian nội thất, từ cổ điển đến tối giản.

Điều làm nên sự đặc biệt của thiết kế này chính là sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế thẩm mỹ và công năng - đúng với tinh thần "form follows function" (hình thức phục vụ cho công năng) trong thiết kế Nhật. Mỗi chi tiết đều có lý do tồn tại: thiết kế cánh giúp tối ưu lưu lượng gió, khối động cơ thuôn gọn tạo chuyển động êm ái và điều khiển từ xa với các chức năng đơn giản nhưng hiệu quả, tất cả đều hướng đến trải nghiệm người dùng trọn vẹn.

Hiệu năng vượt trội: Mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng

"Trái tim" của G56DG là động cơ DC thế hệ mới, đưa công nghệ làm mát lên tầm cao. Nếu động cơ AC truyền thống nổi bật với mô-men xoắn ổn định và luồng gió mạnh nhưng tiêu hao nhiều điện và phát tiếng ồn, thì động cơ DC lại ghi điểm tuyệt đối nhờ khả năng tiết kiệm đến 55% điện năng, vận hành êm ái và linh hoạt trong việc điều chỉnh tốc độ. G56DG khéo léo kế thừa cả hai ưu điểm này - mạnh mẽ như AC, mượt mà như DC, tạo nên luồng gió mát sâu nhưng vẫn giữ được sự yên tĩnh tối đa.

Quạt trần G56DG mang đến công suất làm mát lý tưởng cho không gian từ 15 - 25m². Đặc biệt, thiết bị còn sở hữu độ bền vượt trội và bảo hành động cơ lên đến 03 năm. Đây không chỉ là một con số, mà là lời khẳng định về sự bền bỉ và chất lượng của sản phẩm, giúp bạn hoàn toàn an tâm trong suốt quá trình sử dụng.

Công nghệ mô phỏng gió tự nhiên 1/f Yuragi độc quyền

Bạn có lo ngại việc nằm quạt lâu sẽ gây mệt mỏi, đau đầu hay cảm lạnh? Thấu hiểu rằng làn gió tuyệt vời nhất chính là gió trời, các kỹ sư của KDK đã nghiên cứu và phát triển thành công công nghệ độc quyền mô phỏng gió tự nhiên (1/f Yuragi).

1/f là nhịp điệu biến thiên có trong tự nhiên như làn gió nhẹ trên đồng cỏ, nhịp điệu của sóng biển. Dựa trên "bản giao hưởng" tần số đầy dễ chịu này, G56DG tái tạo một làn gió với cường độ thay đổi tinh tế, lúc nhẹ nhàng, lúc khoan khoái, mang đến cảm giác thư thái dễ chịu như đang hòa mình giữa thiên nhiên trong lành. Quan trọng hơn, làn gió thông minh này giúp duy trì thân nhiệt ổn định, ngăn ngừa cảm giác lạnh đột ngột, bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, đặc biệt là người lớn tuổi và trẻ nhỏ.

An tâm toàn diện với cơ chế an toàn 3 lớp

Tinh thần không ngừng cải tiến để hướng đến sự an toàn tối đa cho người dùng đã trở thành một phần trong ADN của đội ngũ KDK. Là nhà tiên phong trong công nghệ an toàn trên quạt trần, KDK không chỉ ứng dụng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt mà còn sở hữu các giải pháp được cấp bằng sáng chế.

G56DG được trang bị cơ chế bảo vệ 3 lớp toàn diện: khóa an toàn giữ cánh quạt (Blade Safety Plate) ngăn ngừa sự cố rơi cánh, dây cáp an toàn chịu lực và cầu chì nhiệt tự ngắt khi quá tải. Hệ thống này mang đến sự an tâm tuyệt đối cho người dùng, đặc biệt là trong các gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc không gian sinh hoạt khép kín. Không chỉ làm mát, G56DG còn được thiết kế để bảo vệ bạn trọn vẹn trong từng chuyển động.

Với G56DG, KDK không chỉ mang đến một thiết bị làm mát đơn thuần, mà là giải pháp toàn diện cho không gian sống hiện đại. Bởi một không gian đẹp không chỉ để ngắm nhìn, mà còn để tận hưởng trọn vẹn chất sống, từ sự thoải mái, tiện nghi đến cảm giác thư thái sau mỗi ngày dài.

Từng luồng gió mát sâu, từng chuyển động êm ái, và hệ thống bảo vệ 3 lớp chặt chẽ chính là cam kết của KDK cho một trải nghiệm sống mát hơn, êm hơn và đẳng cấp hơn. Chọn G56DG chính là chọn một chuẩn mực sống mới, nơi công nghệ, thẩm mỹ và an toàn cùng hội tụ.

KDK (Kyoto Denki Kabushikigaisha) là Thương hiệu quạt và giải pháp thông gió hàng đầu Nhật Bản, được thành lập từ năm 1909, nổi bật với quạt trần, quạt đứng, quạt thông gió bền bỉ, êm ái, thiết kế hiện đại. Tại Việt Nam, KDK được phân phối Bởi Công Ty TNHH Thương Mại & Tiếp Thị Thành Công (TCTM) Hotline: 1900 1145 Website https://kdk.com.vn/KDK-g56dg/ Fanpage: fb.com/kdkofficial



