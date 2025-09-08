Mẫu iPhone chính thức hết thời, ai đang dùng phải bỏ ngay, người mua mới phải tránh xa

Mới đây, Apple công bố danh sách mở rộng các sản phẩm cổ điển và lỗi thời. Đây đều là những thiết bị từng gắn liền với hành trình phát triển của hãng, trong đó đáng chú ý có iPhone 8, iPad Pro đời đầu và chiếc Mac Pro 2013 với thiết kế khác lạ.

iPhone 8 và iPhone 8 Plus là thế hệ iPhone thứ 11, được ra mắt vào ngày 22/9/2017, cùng thời điểm với iPhone X. Dù không tạo ra cuộc cách mạng thiết kế như chiếc iPhone không viền, nhưng iPhone 8 lại trở thành sự lựa chọn an toàn cho người dùng yêu thích sự quen thuộc. Đây cũng là dòng iPhone flagship cuối cùng có nút Home và cảm biến vân tay Touch ID, mang đến trải nghiệm gần gũi trong thời kỳ Apple chuyển mình mạnh mẽ.

iPhone 8 Plus và iPhone 8 là thế hệ cuối cùng có nút Home và cảm biến vân tay Touch ID.

So với thế hệ iPhone 7, iPhone 8 sở hữu mặt lưng kính, hỗ trợ sạc không dây, vi xử lý mạnh hơn, camera và màn hình được cải tiến. Dù ít được chú ý hơn iPhone X lúc bấy giờ, iPhone 8 và 8 Plus vẫn đạt doanh số ấn tượng khi trở thành những chiếc điện thoại bán chạy hàng đầu thế giới trong tháng 10/2017 (theo số liệu của công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint).

Với đợt cập nhật mới, phiên bản iPhone 8 128GB chính thức được đưa vào danh sách sản phẩm cổ điển, nối bước hai biến thể 64GB và 256GB đã bị Apple liệt kê từ trước đó vài tháng.

Cùng với iPhone 8, Apple cũng bổ sung thêm nhiều sản phẩm khác vào danh sách cổ điển, bao gồm MacBook Air 13 inch (2019), iMac (2019), iPad Pro 11 inch và 12,9 inch (2018). Trong khi đó, chiếc Mac Pro 2013, từng được giới thiệu với câu nói nổi tiếng “Không thể sáng tạo hơn” của Phil Schiller, cũng chính thức được gọi tên sau 12 năm kể từ ngày ra mắt.

Ngoài ra, Apple cũng chuyển một số thiết bị từ danh sách "cổ điển" sang "lỗi thời", tức đã ngừng hỗ trợ sửa chữa, gồm AirPort Express thế hệ 2, AirPort Time Capsule 2 và AirPort Extreme 802.11ac. Những thiết bị này đã vượt qua mốc 7 năm kể từ ngày ngừng phân phối và không còn đủ điều kiện được sửa chữa tại Apple Store hay các trung tâm uỷ quyền.

Với các sản phẩm trong diện "cổ điển", người dùng vẫn có thể tiếp cận dịch vụ sửa chữa nếu trung tâm có sẵn linh kiện, đặc biệt là các dòng MacBook có thể thay pin trong vòng 10 năm kể từ ngày sản xuất.