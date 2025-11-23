Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mẫu iPhone giá rẻ mới của Apple lộ diện

23-11-2025 - 21:13 PM | Thị trường

Mẫu iPhone giá rẻ mới của Apple được cho là sẽ xuất hiện trong đầu năm sau.

Apple đang hoàn thiện danh mục sản phẩm cho mùa Xuân 2026 với ba thiết bị hướng đến người dùng phổ thông: iPhone 17e, iPad Gen 12 và một mẫu MacBook giá rẻ hoàn toàn mới có giá từ 699 USD (khoảng 18,4 triệu đồng). Bộ ba này cho thấy chiến lược mở rộng tệp khách hàng bằng các sản phẩm chi phí thấp nhưng vẫn giữ những giá trị cốt lõi của hệ sinh thái Apple.

Theo lời chuyên gia Jeff Pu được MacRumors trích dẫn, iPhone 17e sẽ đảm nhiệm vai trò kế nhiệm iPhone 16e - dòng máy từng được Apple định vị là “iPhone giá mềm”. Mẫu mới dự kiến sở hữu camera trước 18MP hỗ trợ Center Stage, nâng đáng kể chất lượng video call và quay vlog. Máy dùng chip A19 kết hợp modem C1, mang lại hiệu năng và khả năng kết nối cao hơn. Báo cáo chưa đề cập thiết kế hay thông số màn hình và thời điểm ra mắt vẫn chưa được ấn định.

iPad Gen 12 cũng nằm trong lộ trình ra mắt mới. Việc chuyển từ chip A16 Bionic sang A18 được xem là nâng cấp đáng giá, giúp dòng iPad phổ thông tiến gần hơn iPad Air về hiệu năng. Điều này phù hợp với nhu cầu học tập và làm việc từ xa, nơi khả năng đa nhiệm và xử lý nội dung là yếu tố then chốt.

Đáng chú ý nhất là mẫu MacBook giá rẻ, sản phẩm có thể mở ra phân khúc mới dưới MacBook Air. Thiết bị được cho là có mức giá 699 - 899 USD nhờ loạt tinh giản: RAM tiêu chuẩn 8GB, chip A18 Pro tiết kiệm năng lượng, chỉ một cổng USB-C và màn hình dùng lại thiết kế cũ. Máy có thể xuất hiện thêm các màu mới như hồng và vàng, gợi nhớ phong cách iMac.

Sự xuất hiện của MacBook giá rẻ được đánh giá là bước đi nhằm đối phó tình trạng nhu cầu PC toàn cầu giảm và sự dịch chuyển của nhóm học sinh, sinh viên sang laptop Windows giá thấp. Đây có thể là công cụ giúp Apple gia tăng thị phần và tiếp cận nhóm người dùng mới.

Dù Jeff Pu không nhắc đến MacBook Air, chu kỳ ra mắt của Apple trong hai năm qua cho thấy khả năng cao MacBook Air M5 vẫn xuất hiện vào tháng 3/2026. Sau đó, loạt thiết bị mới của phân khúc giá mềm, MacBook giá rẻ, iPad Gen 12 và iPhone 17e, sẽ được tung ra trong cùng giai đoạn.

Chiến lược mở rộng xuống phân khúc tầm trung, giá rẻ giúp Apple thu hút người dùng mới vào hệ sinh thái, tạo nền tảng cho các dịch vụ như iCloud, TV+ hay Arcade, đồng thời cạnh tranh trực tiếp với Samsung, Lenovo và ASUS. Tuy vậy, câu hỏi đặt ra là liệu sự xuất hiện của các thiết bị giá thấp có ảnh hưởng đến sức hút của phân khúc cao cấp, vốn là “mỏ vàng” lợi nhuận của Apple hay không. Câu trả lời sẽ rõ ràng hơn khi dòng sản phẩm 2026 chính thức trình làng.

Theo Huỳnh Duy

