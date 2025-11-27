Mẫu nữ “bay” hơn 300 tỷ, nguy cơ ngồi tù 5 năm vì quỵt tiền từ thiện

Chiara Ferragni là 1 trong những fashionista nổi tiếng nhất thế giới, có đến 28,7 triệu người theo dõi trên Instagram. Ngoài ra, cô còn là doanh nhân, nhà thiết kế thời trang kiêm người mẫu. Mới đây, người đẹp nước Ý vừa phải tham gia phiên tòa vì bê bối gian lận thương mại, quỵt tiền từ thiện và đang đối mặt nguy cơ phải "bóc lịch" 5 năm.

Hình ảnh Chiara Ferragni bước ra từ phiên tòa.

Nhớ trước kia, Chiara Ferragni là "con cưng" của làng mốt, được xuất hiện trên các tờ bìa tạp chí đình đám, hợp tác với hàng loạt các nhãn hiệu hàng đầu thế giới. Từ cô nàng blogger thời trang chập chững vào nghề từ năm 2010, Chiara Ferragni đã tự gây dựng lên danh tiếng, sự nghiệp của mình, trở thành người mẫu/ fashionista/ influencer đình đám thế giới và là một nữ doanh nhân thành đạt, được đại học Harvard đình đám coi như tấm gương khởi nghiệp. Thời kỳ đỉnh cao, khối tài sản của cô lên tới 100 triệu Euro (3.054 tỷ đồng). Tuy nhiên, những lùm xùm chấn động đã khiến tài sản của Chiara Ferragni co lại đáng kể, trở thành cái tên bị nhiều người chỉ trích.

Chiara Ferragni là blogger đầu tiên được bước lên bìa tạp chí Vouge, được các nhãn hiệu hàng đầu o bế khi bước chân vào showbiz.

Cụ thể, nhân dịp Lễ Giáng sinh 2022, Chiara Ferragni đã hợp tác với công ty bánh ngọt Balocco nước Ý, cùng quảng bá một loại bánh Giang sinh phiên bản giới hạn có tên Pandoro. Chiếc bánh này được bán với giá gấp 3 lần mức bình thường, đồng thời, phía Chiara Ferragni còn tuyên bố lợi nhuận sẽ được chuyển đến Bệnh viện Regina Margherita ở Turin dành cho trẻ em như một hình thức từ thiện.

Thế nhưng, sau khi điều tra, Cơ quan Chống độc quyền Ý cho biết Chiara Ferragni sẽ chỉ chuyển 50.000 Euro (1,3 tỷ đồng) bất kể bánh có bán chạy đến đâu. Điều này khiến Chiara Ferragni bị cáo buộc gian lận thương mại, thông qua việc marketing giả dối để thu lợi không chính đáng hơn 2,2 triệu Euro (67,1 tỷ đồng). Kết quả, fashionista này không chỉ bị phạt nóng 1 triệu Euro (30,5 tỷ đồng) mà còn vướng vào vòng lao lý.

Chiara Ferragni nhận gạch đá vì không thực hiện lời hứa.

Sau vụ việc, Chiara Ferragni đã lên tiếng xin lỗi và tuyên bố quyên tặng bệnh viện hai lần với số tiền tổng cộng lên tới 3,4 triệu Euro (103,8 tỷ đồng). Dù vậy, uy tín của cô bị giảm sút nghiêm trọng, bị công chúng quay lưng, sự nghiệp kinh doanh cũng lao dốc theo.

Theo trang 163, trong năm 2023 - 2024, người đẹp nước Ý đã bị hao hụt mất 10 triệu Euro (307,4 tỷ đồng). Đáng chú ý, năm 2024, nước Ý còn dùng tên của cô để ban hành "Dự luật Ferragni", siết chặt quản lý các KOL (người có ảnh hưởng trên MXH) có trên 1 triệu lượt follow, cấm không được quảng cáo, tuyên truyền sai lệch.

Không chỉ sự nghiệp đi xuống, đời tư của Chiara Ferragni cũng lận đận khi bị chồng - rapper Fedez bỏ rơi giữa lúc gian nguy. Được biết, cặp đôi này hẹn hò từ tháng 9/2016 và kết hôn vào tháng 9/2018 tại Noto, Sicily, Ý. Họ được mệnh danh là "Kim Kardashian & Kanye West nước Ý", có với nhau 2 người con, 1 trai, 1 gái. Tuy nhiên, đến đầu năm 2024, cặp đôi bất ngờ thông báo ly thân khi Chiara Ferragni đang lao đao vì bê bối quỵt tiền từ thiện khiến dân tình bán tán xôn xao.

"Kim Kardashian & Kanye West nước Ý" cũng ly hôn như bản gốc.

Đến tháng 1 năm nay, Chiara Ferragni mới hé lộ sự thật gây sốc quanh cuộc hôn nhân: Fedez đã lừa dối cô kể từ thời điểm đính hôn (năm 2017). Nhân tình của Fedez là nhà thiết kế người Ý Angelica Montini. Vài ngày trước Giáng sinh 2024, nam rapper đã thừa nhận mối quan hệ ngoài luồng kéo dài hơn 7 năm này.

Fedez từng định vứt bỏ Chiara Ferragni ngay trước hôn lễ triệu đô, chỉ cần "bé ba" gật đầu đồng ý. Không chỉ vậy, sau khi hôn nhân đổ vỡ, nam rapper còn tim cách chơi chiêu, định hướng dư luận rằng anh là người bị phụ bạc, "bị đá ra khỏi nhà" để bôi đen danh tiếng của Chiara Ferragni.

Giờ đây, khi người đẹp nước Ý làm rõ mọi chuyện, công chúng phần đều thấy thương cảm thay cho cô vì trót lấy nhầm người.

Chiara Ferragni bị chồng rapper "cắm sừng". Có nguồn tin cho biết, ngay trước hôn lễ, Fedez từng gọi cho người tình (ảnh phải) tuyên bố sẵn sàng bỏ rơi Chiara Ferragni vì cô.

Sau nhiều sóng gió, Chiara Ferragni đang tìm cách vực lại sự nghiệp. Cô thường xuyên xuất hiện tại các tuần lễ thời trang cũng như chụp bìa tạp chí. Hiện tại, người đẹp nước Ý đã trải qua 2 phiên tòa xét xử và sẽ nhận phán quyết cuối cùng vào tháng 1 năm sau, để xem có phải nhận suất "bóc lịch" hay không.

Nguồn: 163