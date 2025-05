Mâu thuẫn 7 năm 7 tháng giữa Bill Gates và Elon Musk vẫn chưa chấm dứt, mọi chuyện bắt đầu từ AI khi 2 tầm nhìn lớn đối đầu nhau

Hãng tin Reuters cho hay mối bất đồng giữa Bill Gates và Elon Musk bắt nguồn từ cuối năm 2017, khi hai bên có quan điểm trái ngược về nguy cơ và cơ hội của trí tuệ nhân tạo (AI).

Kể từ đó, các cuộc tranh cãi giữa tỷ phú giàu nhất và giàu thứ 5 thế giới đã mở rộng ra nhiều lĩnh vực.

Trong khi Elon Musk có phong cách dùng Twitter-X để đả kích kèm các meme hài hước thì Bill Gates lại chọn kênh truyền thống như phỏng vấn báo chí để đưa ra phân tích dài hơi dựa trên dữ liệu và kinh nghiệm thực địa.

Trong đại dịch COVID-19, nhà sáng lập Microsoft tập trung vào vaccine và y tế công cộng, còn ông chủ Tesla đẩy mạnh sản xuất máy thở và chỉ trích những hạn chế trong các biện pháp phong tỏa.

Đến năm 2025, Bill Gates công khai tố cáo Musk "giết chết trẻ em nghèo nhất thế giới" khi cắt giảm gần 80% ngân sách USAID.

Ngoài ra, hai tỷ phú còn đấu khẩu trên mạng xã hội về việc bán khống cổ phiếu Tesla, sự hiểu biết về xe điện, cũng như cách tiếp cận chính sách toàn cầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump dưới ảnh hưởng của Musk.

Giới truyền thông cho rằng mâu thuẫn giữa hai tỷ phú dự kiến chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi họ tiếp tục dẫn đầu các dự án lớn như AI (OpenAI do Microsoft hậu thuẫn đối đầu xAI), hàng không vũ trụ (SpaceX) đối đầu ưu tiên cải thiện y tế toàn cầu, vấn đề về chính sách công (DOGE đối đầu Gates Foundation).

Cuộc đối đầu này được cho là phản ánh hai trường phái với Elon Musk nhắm đến đổi mới táo bạo đi kèm rủi ro còn Bill Gates là tiếp cận dựa trên bằng chứng và làm từ thiện quy mô lớn.

7 năm 7 tháng

Ngày 26/9/2017, Bill Gates phát biểu ông "không nghĩ AI (trí thông minh nhân tạo) là mối nguy cận kề với nhân loại", ngầm phản bác cảnh báo hủy diệt của Elon Musk, qua đó được cho là khơi mào nên cuộc mẫu thuẫn giữa 2 tầm nhìn lớn của thời đại.

Với bản tính mạnh mẽ, Elon Musk được cho là đã bắt đầu có sự mâu thuẫn với Bill Gates kể từ đây.

Đến năm 2020, hai vị tỷ phú này lại đối đầu nhau về đại dịch Covid-19.

Tỷ phú Bill Gates và Quỹ Gates đóng góp hàng trăm triệu USD cho nghiên cứu và triển khai vaccine ngừa COVID-19, đồng thời kêu gọi cam kết toàn cầu trong việc phân phối công bằng vắc xin. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của dữ liệu khoa học và hợp tác quốc tế để chấm dứt đại dịch.

Trong khi đó, Elon Musk chuyển đổi nhà máy Tesla để sản xuất máy thở và liên tục chỉ trích các biện pháp phong tỏa chặt chẽ, cho rằng nhiều nơi không cần đóng cửa hoàn toàn, đồng thời cảnh báo về hậu quả kinh tế và xã hội.

Nguyên nhân cũng dễ hiểu vì sự phong tỏa này khiến nhiều nhà máy của Tesla bị ảnh hưởng, đồng thời khiến doanh số bán xe điện lao dốc.

Vào tháng 3 năm 2020, ông đăng trên Twitter rằng "nỗi hoảng loạn về coronavirus là ngu ngốc" và dự đoán rằng số ca nhiễm mới ở Mỹ sẽ "gần như bằng 0 vào cuối tháng 4". Ông đã mở lại nhà máy Tesla ở Fremont, California vào tháng 5/2020, bất chấp lệnh cấm của địa phương, và tuyên bố sẵn sàng bị bắt nếu cần thiết.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC vào tháng 7/2020, Bill Gates gọi các bình luận của Musk về đại dịch Covid-19 là "quá đáng" và cho rằng Musk nên "gắn bó với xe điện và tên lửa" thay vì can thiệp vào các lĩnh vực mà bản thân không có chuyên môn.

Thậm chí nhà sáng lập Microsoft còn bày tỏ lo ngại rằng những tuyên bố của Elon Musk có thể gây nhầm lẫn cho công chúng về mức độ nghiêm trọng của đại dịch và làm suy yếu các nỗ lực kiểm soát virus.

Đáp lại, ông chủ Tesla chế giễu Bill Gates trên Twitter-X bằng cách đăng một meme với dòng chữ "Billy G is not my lover", ám chỉ bài hát "Billie Jean" của Michael Jackson, như một cách mỉa mai lời chỉ trích của nhà sáng lập Microsoft.

Ngoài ra, Elon Musk cũng nhấn mạnh rằng Tesla đã sản xuất máy móc hỗ trợ sản xuất vaccine cho công ty CureVac, một công ty mà Quỹ Gates đã đầu tư, nhằm chứng minh rằng ông không hoàn toàn thiếu hiểu biết trong lĩnh vực y tế.

Đến tháng 9/2020, cuộc tranh cãi giữa 2 tỷ phú này tiếp tục diễn ra vì Elon Musk đã chỉ trích Bill Gates là "không hiểu gì" về xe tải điện sau khi nhà sáng lập Microsoft đăng một bài viết trên blog cá nhân vào ngày 24/8/2020, bày tỏ hoài nghi về tính khả thi của xe tải điện trong vận tải đường dài.

"Chúng có thể sẽ không bao giờ là giải pháp thực tế cho những phương tiện như xe tải 18 bánh, tàu chở hàng và máy bay chở khách", Bill Gates lập luận khi cho rằng pin quá nặng và cồng kềnh để có thể cung cấp năng lượng hiệu quả cho các phương tiện vận tải hạng nặng.

Trái lại, ông chủ Tesla mỉa mai Bill Gates từng khoe mua Porsche Taycan nhưng lại đưa ra nhận xét không tích cực về công nghiệp xe điện.

Mâu thuẫn tầm nhìn

Tầm nhìn của 2 vị tỷ phú hàng đầu thế giới tiếp tục va chạm vào ngày 12/2/2021 khi Elon Musk tố cáo Bill Gates bán khống cổ phiếu Tesla, cho rằng đó là bằng chứng cho thấy nhà sáng lập Microsoft không tin tưởng vào tương lai xe điện. Thậm chí ông chủ Tesla còn chửi thẳng Bill Gates là "đồ ngốc" và "không hiểu bản thân đang nói về cái gì".

Tuy nhiên Bill Gates phủ nhận thông tin này và cho rằng những nhà đầu tư cá nhân mới thường xuyên bán khống Tesla chứ không phải ông.

Đến năm 2023, sự bùng nổ của AI khiến mâu thuẫn cũ vào năm 2017 bùng phát.

Tháng 3/2023, Elon Musk cùng hơn 1.000 chuyên gia công nghệ đã ký "Thư ngỏ tạm dừng các thí nghiệm AI quy mô lớn", kêu gọi đình chỉ phát triển hệ thống mạnh hơn GPT-4 trong sáu tháng, với lý do lo ngại rủi ro tồn vong cho nhân loại.

Thế nhưng lại một lần nữa, Bill Gates dù thừa nhận AI có thể tiềm ẩn nguy cơ nhưng từ chối ký thư này, cho rằng việc yêu cầu một nhóm dừng lại không thể giải quyết thách thức mà cần tập trung vào cách sử dụng và quản lý công nghệ.

Ngay sau đó, tỷ phú giàu nhất thế giới đăng tải trên Twitter-X bình luận rằng Bill Gates là người "thiếu hiểu biết" về AI. Đáp trả, nhà sáng lập Microsoft vẫn cho rằng ông không lo ngại về một cuộc "nổi dậy của robot" trong tương lai gần.

Mới đây nhất vào tháng 5/2025, Elon Musk trong vai trò lãnh đạo Bộ hiệu quả chính phủ (DOGE) đã cắt giảm khoảng 80% ngân sách của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), nhắm vào các chương trình y tế ở châu Phi và châu Á.

Sau đó trong các cuộc phỏng vấn với Reuters và Financial Times, Bill Gates tố cáo hành động này là "giết chết trẻ em nghèo nhất thế giới" do thiếu vaccine và thuốc điều trị.

Đồng thời nhà sáng lập Microsoft còn gọi Elon Musk là "chẳng biết gì về địa lý" khi nhầm lẫn về các chương trình từ thiện. Tỷ phú Bill Gates còn cảnh báo hậu quả gia tăng tử vong trẻ em do HIV, sởi và sốt bại liệt chỉ vì sự thiếu hiểu biết của Elon Musk.

Không chịu ngồi yên, ông chủ Tesla lập tức đáp trả trên Twitter-X, gọi Bill Gates là "kẻ nói dối vĩ đại" và hoài nghi cách thức từ thiện của ông trong suốt nhiều năm qua.

Rõ ràng, mâu thuẫn giữa Bill Gates và Elon Musk không chỉ là cuộc khẩu chiến giữa hai cá nhân xuất chúng mà là biểu hiện của hai tầm nhìn khác biệt về công nghệ, từ thiện và vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong chính sách toàn cầu.

*Nguồn: Reuters, BI