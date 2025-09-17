Mẫu xe xa xỉ nhất của Kia vừa ra mắt - không phải một chiếc sedan hay SUV

Những chiếc minivan sang trọng đang là xu hướng tại nhiều thị trường, nơi người mua ưa chuộng những lựa chọn thay thế rộng rãi hơn so với các mẫu sedan và SUV truyền thống. Tại Hàn Quốc, Kia Carnival Hi Limousine đã đảm nhiệm vai trò này. Mẫu xe này vừa nhận được một loạt nâng cấp mới cho năm 2026.

Carnival Hi Limousine được giới thiệu lần đầu tiên vào cuối năm 2020 với tư cách là phiên bản cao cấp nhất của dòng Carnival, nổi bật không chỉ bởi trang bị cao cấp mà còn bởi một thứ thoạt nhìn giống như hộp chứa đồ gắn trên nóc xe. Thực tế, đó là phần mui xe mở rộng được thiết kế để tăng chiều cao nội thất và chứa thêm nhiều thiết bị.

Với phiên bản mới, xe tiếp tục kế thừa những nâng cấp về kiểu dáng và công nghệ đã có trên Carnival thế hệ mới, đồng thời bổ sung thêm các tính năng mới và lần đầu tiên có tùy chọn hệ truyền động hybrid.

Ngoại hình sắc nét hơn - nội thất rộng rãi

Về mặt hình ảnh, chiếc Kia cỡ lớn sở hữu diện mạo sắc nét hơn với đèn pha xếp chồng theo chiều dọc và lưới tản nhiệt vuông vức hơn, bộ mâm hợp kim mới và cụm đèn hậu toàn chiều rộng, giống phiên bản tiêu chuẩn. Điểm đặc trưng của xe vẫn là phần mui xe mở rộng cao, được chế tạo từ thép ép để cải thiện khí động học đồng thời tăng thêm không gian bên trong.

Người mua có thể lựa chọn bố trí bốn, bảy hoặc chín chỗ ngồi trải rộng trên hai hoặc ba hàng ghế. Phiên bản Signature bốn chỗ ngồi hàng đầu là phiên bản tiện nghi nhất, với ghế thuyền trưởng phía sau có thể thu gọn, tựa lưng ngả ra sau và chức năng massage giúp chống mệt mỏi. Phiên bản này thậm chí còn được bổ sung thêm máy massage chân và ngăn chứa giày chuyên dụng.

Hành khách phía sau được trang bị màn hình 21,5 inch gắn trên mui với đồ họa được làm mới, bộ điều khiển màn hình cảm ứng 7 inch ở bảng điều khiển trung tâm, đế sạc không dây, bàn gấp, móc treo áo khoác và tủ lạnh. Hệ thống âm thanh Bose 12 loa mới cũng là một tùy chọn.

Những nâng cấp khác cho phiên bản 2026 bao gồm thảm sàn dày hơn với họa tiết mới và đường chỉ khâu bổ sung trên rèm xếp ly. Đèn trang trí nội thất và đèn trang trí bầu trời sao trên mui xe cao đã được tích hợp chức năng ghi nhớ.

Tiện nghi là ưu tiên hàng đầu

Quan trọng hơn, Kia đã cải thiện chất lượng lái của phiên bản bốn chỗ bằng cách bổ sung bộ giảm xóc, đệm êm ái và hạ thấp chiều cao hàng ghế sau. Những tinh chỉnh này dựa trên những cải tiến rộng hơn về hệ thống treo và cách âm đã được giới thiệu trên Carnival facelift.

Phiên bản nâng cấp có hai tùy chọn hệ truyền động, bao gồm động cơ xăng V6 3.5 lít sản sinh công suất 290 mã lực (216 kW / 294 PS) và động cơ hybrid tự sạc 1.6 lít tăng áp cho công suất 242 mã lực (180 kW / 245 PS). Những tùy chọn này tương tự như các tùy chọn của Carnival tiêu chuẩn ngoại trừ bản dùng động cơ diesel 2.2 lít.

Kia Carnival Hi Limousine 2026 hiện đã có thể đặt hàng tại Hàn Quốc. Giá khởi điểm từ 63,27 triệu KRW (45.900 USD) cho phiên bản Noblesse chín chỗ mới ra mắt với động cơ V6, tăng lên 97,80 triệu KRW (70.900 USD) cho phiên bản Signature hybrid flagship bốn chỗ. Để so sánh, giá của Carnival bản tiêu chuẩn dao động từ 36,36–52,11 triệu KRW (26.400–37.800 USD).



