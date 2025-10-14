Maxport chính thức đưa vào vận hành hệ thống SAP S/4HANA for Fashion and Vertical Business





Dự án được TDI APJ, đối tác chiến lược của SAP tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, trực tiếp triển khai và đồng hành cùng Maxport trong suốt quá trình.

Đồng hành vượt qua những thách thức

Dự án SAP S/4HANA của Maxport và TDI APJ khởi động từ năm 2019. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và nhiều thách thức, dự án đã phải tạm dừng. Trong suốt giai đoạn khó khăn đó, TDI APJ và Maxport vẫn đồng hành để vượt qua các trở ngại.

Ông David Tan – Managing Director, TDI APJ Vietnam phát biểu tại buổi lễ Go-live.

Ngành thời trang có tính chất phức tạp cao, với khối lượng dữ liệu sản phẩm khổng lồ, vòng đời ngắn và sự thay đổi liên tục của các bộ sưu tập theo mùa. Việc quản lý Bill of Materials (BOM) với vô số thành phần như vải, chỉ, khóa kéo, nhãn mác và bao bì cũng là một thách thức lớn. Giải pháp SAP S/4HANA for Fashion and Vertical Business được thiết kế nhằm giúp giải quyết những phức tạp này thông qua các quy trình có cấu trúc và tự động hóa, hỗ trợ Maxport nâng cao hiệu quả, độ chính xác và khả năng tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Nguyễn Lê Huy – Director, Corporate Strategy, Maxport Vietnam, chia sẻ: "Với môi trường cạnh tranh ngày càng gia tăng trong ngành may mặc, cùng với yêu cầu ngày càng chặt chẽ về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng cũng như tối ưu hóa về chi phí sản xuất, việc ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả vận hành và năng suất là hướng đi tất yếu. Tại Maxport, chúng tôi tập trung vào hai hướng chính: đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại để tăng năng suất, và đẩy mạnh số hóa thông qua các hệ thống CNTT bao phủ toàn bộ chuỗi hoạt động – từ phát triển sản phẩm, quản lý sản xuất, nhân sự đến tài chính. Những hệ thống này giúp cung cấp dữ liệu kịp thời, hỗ trợ ban lãnh đạo đưa ra quyết định chính xác, hiệu quả. Dự án SAP S/4HANA là bước nâng cấp quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của Maxport, tiếp tục khẳng định vai trò của ERP như "hệ thống lõi" – kết nối, tích hợp và tối ưu nguồn lực, nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh trong giai đoạn phát triển mới."

Ông Nguyễn Lê Huy – Director, Corporate Strategy, Maxport Vietnam chia sẻ về hành trình chuyển đổi số cùng TDI APJ.

Đặc biệt, tính năng Season & Collection Management giúp Maxport quản lý đơn hàng và lịch sản xuất theo từng mùa và bộ sưu tập, đảm bảo tiến độ sản xuất tương thích với tiến độ ra mắt sản phẩm toàn cầu.

Tăng trưởng bền vững và tuân thủ toàn cầu

Dự án SAP S/4HANA for Fashion and Vertical Business đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của Maxport.

Việc triển khai chính thức (go-live) hệ thống SAP S/4HANA for Fashion and Vertical Business tại Maxport không chỉ đánh dấu một cột mốc kỹ thuật quan trọng, mà còn là bước tiến chiến lược hướng tới tăng trưởng bền vững. Hệ thống giúp nâng cao tính minh bạch tài chính, tăng cường kiểm soát các rủi ro về pháp lý, thuế và kiểm toán, đồng thời đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế trong toàn chuỗi cung ứng thời trang.

Quan trọng hơn, dự án này tạo nền tảng để Maxport tối ưu việc sử dụng nguyên vật liệu, giảm thiểu lãng phí trong sản xuất và tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc — đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe về ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị doanh nghiệp).

Thành tựu này không chỉ củng cố niềm tin của các đối tác toàn cầu, mà còn giúp định vị Maxport như một doanh nghiệp kiểu mẫu tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, minh chứng cho việc công nghệ có thể thúc đẩy tăng trưởng bền vững và năng lực cạnh tranh dài hạn.

Tinh thần hợp tác – nền tảng của thành công

Dự án Go-live SAP S/4HANA for Fashion and Vertical Business tại Maxport là kết quả của hơn 1 năm nỗ lực không ngừng giữa ba bên: Maxport – TDI APJ – SAP. Đây không chỉ là thành quả kỹ thuật, mà còn là biểu tượng cho cam kết dài hạn trong hành trình chuyển đổi số và phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt.

Ông Nguyễn Hồng Việt – Managing Director, SAP Việt Nam phát biểu tại lễ Go-live, chia sẻ về tầm quan trọng của hợp tác giữa SAP, TDI APJ và Maxport trong hành trình chuyển đổi số.

Đánh giá về dự án, ông Nguyễn Hồng Việt, Managing Director, SAP Việt Nam, nhận định:"Đây thực sự là một hành trình đầy ý nghĩa. Tôi tự hào về tinh thần kiên cường mà cả đối tác TDI APJ và khách hàng Maxport của chúng tôi đã thể hiện trong việc vượt qua thử thách để đạt được cột mốc này. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Maxport vì sự tin tưởng, và đến TDI APJ vì sự hợp tác bền chặt. Thành tựu này đã đặt nền móng vững chắc cho những thành công lớn hơn trong tương lai mà chúng ta sẽ cùng đạt được."

