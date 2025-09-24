Máy bay bị không tặc tấn công, nữ tiếp viên nhanh trí cứu mạng 359 người, trở thành huyền thoại vĩnh cửu của ngành hàng không

Neerja Bhanot là một cái tên đã trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm và sự hy sinh. Câu chuyện về nữ tiếp viên hàng không 22 tuổi đã đối mặt với những kẻ khủng bố và cứu sống hàng trăm sinh mạng trên chuyến bay Pan Am 73 vẫn khiến cả thế giới xúc động. Nhưng ít ai biết, trước khi trở thành người hùng, cô từng là một người mẫu và đã vượt qua một cuộc hôn nhân đầy bi kịch.

Cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy phi thường

Sinh năm 1963, Neerja Bhanot lớn lên ở Mumbai, Ấn Độ. Cô sớm bén duyên với nghề người mẫu và gặt hái được nhiều thành công nhờ vẻ ngoài nổi bật của mình. Ở tuổi 22, Neerja kết hôn theo một cuộc hôn nhân sắp đặt nhưng cuộc sống hôn nhân của cô nhanh chóng trở thành một địa ngục. Sau khi bị chồng bạo hành, cô dũng cảm chấm dứt cuộc hôn nhân chỉ sau hai tháng và trở về nhà.

Vượt qua nỗi đau, Neerja quyết định theo đuổi một hướng đi mới và trở thành tiếp viên hàng không cho hãng Pan American World Airways. Cô được chọn trong số 10.000 ứng viên, một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời. Trong một lần trò chuyện với mẹ, Neerja từng khẳng định: "Con thà chết chứ không chạy" nếu máy bay bị không tặc. Không ai ngờ, lời nói ấy lại trở thành sự thật chỉ một thời gian ngắn sau đó.

Chuyến bay định mệnh và hành động anh hùng

Sáng ngày 5 tháng 9 năm 1986, Neerja làm việc trên chuyến bay Pan Am 73 từ Mumbai đi New York (Mỹ), với điểm dừng tiếp nhiên liệu tại Karachi, Pakistan. Khi máy bay chuẩn bị cất cánh, bốn tên khủng bố Palestine mặc đồ an ninh sân bay đã lao lên chiếm quyền kiểm soát.

Với sự nhanh trí và dũng cảm, Neerja ngay lập tức la lớn mật mã "không tặc" qua hệ thống liên lạc nội bộ, giúp phi công và các thành viên phi hành đoàn khác kịp thời thoát ra khỏi buồng lái. Hành động này đã giữ cho máy bay không thể cất cánh, ngăn chặn âm mưu lớn hơn của bọn khủng bố.

Một chiếc máy bay Pan Am

Sau khi giết hại một hành khách người Mỹ để gây áp lực, chúng yêu cầu các tiếp viên thu thập hộ chiếu. Neerja nhận ra bọn khủng bố chỉ nhắm vào người Mỹ, nên cô và các đồng nghiệp đã nhanh chóng giấu đi toàn bộ hộ chiếu Mỹ, giấu chúng vào thùng rác hoặc trong nhà vệ sinh, sau đó mạnh dạn tuyên bố không có người Mỹ nào trên máy bay.

Giây phút hy sinh vĩ đại

Sau 17 giờ căng thẳng, khi điện trên máy bay đột ngột bị cắt, những tên khủng bố trở nên hoảng loạn và nổ súng vào hành khách. Không chút do dự, Neerja đã mở một lối thoát hiểm và hướng dẫn mọi người thoát ra ngoài bằng cầu trượt.

Trong lúc hỗn loạn, Neerja đã dùng chính cơ thể mình để che chắn cho ba đứa trẻ khỏi làn đạn. Theo lời kể của một người sống sót, khi một trong những tên khủng bố nhận ra hành động của Neerja, hắn đã túm tóc cô và bắn thẳng vào đầu.

Hình ảnh 4 tên không tặc

Hai ngày trước sinh nhật lần thứ 23, Neerja qua đời. 20 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ khủng bố năm ấy. Tuy nhiên, nhờ sự dũng cảm của Neerja, 359 người đã được cứu sống.

Hành động anh hùng của Neerja Bhanot đã được chính phủ Ấn Độ truy tặng Huân chương Ashok Chakra, huân chương cao quý nhất trong thời bình. Cô là người phụ nữ đầu tiên và là người trẻ tuổi nhất nhận được vinh dự này. Câu chuyện của cô đã trở thành nguồn cảm hứng cho một bộ phim điện ảnh và một trong những đứa trẻ được cô cứu sống đã lớn lên và trở thành phi công.

Một bộ phim kể lại câu chuyện của nữ tiếp viên anh hùng

Sự hy sinh cao cả của Neerja Bhanot mãi mãi được cả thế giới ghi nhớ như một minh chứng cho lòng dũng cảm, sự tận tụy và tình người trong những khoảnh khắc đen tối nhất.

Nguồn: All That's Interesting