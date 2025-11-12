May Sông Hồng sắp tạm ứng cổ tức, gia đình Chủ tịch Bùi Đức Thịnh nhận về gần 200 tỷ đồng

CTCP May Sông Hồng (mã: MSH, sàn HoSE) vừa thông báo ngày 2/12 tới sẽ chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.



Tỷ lệ thực hiện 40% tức mỗi cổ phiếu nhận được 4.000 đồng. Ngày thanh toán 25/12/2024. Với hơn 112,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính May Sông Hồng sẽ chi ra hơn 450 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này.

Tính đến 30/9/2025, May Sông Hồng có 4 cổ đông lớn. Trong đó có 3 cá nhân là Chủ tịch Bùi Đức Thịnh và 2 con.

Cụ thể, Chủ tịch Bùi Đức Thịnh nắm giữ 26,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 23,91%), ước tính sẽ nhận về 107,6 tỷ đồng cổ tức. Ông Bùi Việt Quang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc (con trai Chủ tịch Bùi Đức Thịnh) sở hữu 12,76 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 11,35%), sẽ nhận về hơn 51 tỷ đồng.

Bà Bùi Thu Hà, Thành viên HĐQT cũng là con gái của Chủ tịch Bùi Đức Thịnh nắm giữ 8,69 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 7,72%), ước tính nhận về 34,7 tỷ đồng.

Có thể thấy 3 cha con Chủ tịch Bùi Đức Thịnh sở hữu tới 42,98% vốn điều lệ MSH, qua đó ước tính nhận về tổng cộng gần 200 tỷ đồng.

Cổ đông lớn còn lại là CTCP Chứng khoán FPT (FPTS, mã: FTS, sàn HoSE) mới đây đăng ký bán ra gần 1,2 triệu cổ phiếu MSH nhằm mục đích thực hiện nghiệp vụ tự doanh. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 6/11/2025 đến ngày 5/12/2025 bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, FPTS sẽ giảm sở hữu cổ phiếu MSH từ gần 13,2 triệu cổ phiếu xuống còn 12 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 11,728% xuống còn 10,665% vốn tại May Sông Hồng.

Về tình hình kinh doanh của May Sông Hồng, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 1.647 tỷ đồng, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 350 tỷ đồng, tăng 31,7%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về gần 56,8 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 31,1% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm từ 33,3 tỷ đồng xuống còn hơn 22 tỷ đồng.

Về chi phí bán hàng, doanh nghiệp ghi nhận hơn 45,7 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 38,1%, lên mức gần 83,6 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ các khoản thuế phí, May Sông Hồng báo lãi ròng hơn 200,7 tỷ đồng, tăng 54,2% so với quý III/2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, May Sông Hồng ghi nhận doanh thu thuần gần 4.149,7 tỷ đồng, tăng 7,7% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 467,9 tỷ đồng, tăng 73,6%.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của May Sông Hồng tăng 9,7% so với đầu năm, lên mức gần 4.960,4 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả đang ở mức gần 2.480,5 tỷ đồng, tăng 12,8 tỷ đồng.

Hà Ly