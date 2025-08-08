Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MAYHOMES - Đại lý F1 phân phối chính thức dự án GIA BY KITA

Ngày 05/08 vừa qua, Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Mayhomes (MAYHOMES) chính thức ký kết hợp tác phân phối F1 với KITA Group – Chủ đầu tư dự án GIA BY KITA, đánh dấu bước phát triển chiến lược trong hành trình đồng hành cùng các dự án bất động sản (BĐS) cao cấp hàng đầu trên thị trường.

Lễ ký kết hợp tác – Cột mốc chiến lược giữa hai thương hiệu lớn

Buổi lễ ký kết diễn ra trong không khí trang trọng, với sự tham dự của đại diện Ban lãnh đạo hai đơn vị cùng đông đảo khách mời và đối tác chiến lược.

Thỏa thuận hợp tác lần này khẳng định sự tin tưởng của KITA Group dành cho Mayhomes – đơn vị đã chứng minh năng lực triển khai hiệu quả qua nhiều dự án quy mô, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác bền vững trong hành trình chinh phục thị trường bất động sản cao cấp phía Tây Hà Nội.

GIA BY KITA – Biểu tượng sống thượng lưu giữa trung tâm Tây Hồ Tây

MAYHOMES - Đại lý F1 phân phối chính thức dự án GIA BY KITA- Ảnh 1.

Phối cảnh tổng thể dự án GIA BY KITA – khu đô thị khép kín quy mô gần 22ha, tọa lạc tại lõi Ciputra, trung tâm Tây Hồ Tây.

Tọa lạc tại lõi khu đô thị Ciputra – nơi hội tụ cộng đồng tinh hoa và hệ thống hạ tầng đồng bộ bậc nhất Thủ đô, GIA BY KITA được định vị là khu đô thị khép kín quy mô gần 22ha, gồm hơn 400 căn dinh thự cao cấp và 14 tòa căn hộ hạng sang.

Dự án gây ấn tượng với phong cách kiến trúc Địa Trung Hải phóng khoáng kết hợp tinh hoa Á Đông, hệ sinh thái tiện ích nội khu đẳng cấp, và không gian sống riêng tư, biệt lập hiếm có tại khu vực nội đô Hà Nội.

Sở hữu pháp lý minh bạch, quy hoạch bài bản và thiết kế tinh tế, GIA BY KITA được kỳ vọng sẽ thiết lập chuẩn sống mới cho phân khúc khách hàng tinh hoa, đồng thời tạo ra dư địa đầu tư hấp dẫn và bền vững trong tương lai.

MAYHOMES – Đối tác phân phối F1 đồng hành cùng giá trị sống khác biệt

Là đơn vị phân phối chính thức cấp F1, MAYHOMES cam kết đồng hành cùng KITA Group để mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ tư vấn chuyên sâu và hành trình sở hữu bất động sản đẳng cấp với trải nghiệm tối ưu nhất.

Với bề dày kinh nghiệm triển khai hàng loạt dự án lớn cùng đội ngũ kinh doanh tinh nhuệ, MAYHOMES không chỉ là cái tên quen thuộc trong phân khúc cao cấp, mà còn là đối tác tin cậy của nhiều Chủ đầu tư uy tín trên thị trường.

MAYHOMES - Đại lý F1 phân phối chính thức dự án GIA BY KITA- Ảnh 2.

Tăng tốc chuyển đổi số – Tối ưu trải nghiệm với Mayhomes Online

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng đòi hỏi sự linh hoạt và minh bạch, Mayhomes không ngừng đổi mới để nâng cao trải nghiệm khách hàng, trong đó nổi bật là việc phát triển nền tảng giao dịch thông minh Mayhomes Online.

Ứng dụng công nghệ vào từng khâu trong quy trình tư vấn và giao dịch, Mayhomes Online giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận thông tin bảng hàng, chính sách, tiến độ, pháp lý... một cách trực quan và tức thời.

Nền tảng này không chỉ góp phần rút ngắn khoảng cách giữa sản phẩm và người mua, mà còn hỗ trợ đội ngũ kinh doanh vận hành linh hoạt, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Từ nền tảng nội lực vững vàng, tư duy nhạy bén và tinh thần tiên phong, Mayhomes đang từng bước hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi số toàn diện – mở ra một chuẩn mực mới về chất lượng dịch vụ và trải nghiệm trong lĩnh vực phân phối bất động sản cao cấp.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Mayhomes

Website: https://mayhomes.vn/

Trụ sở chính: Sao Biển 24–32, Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội

Văn phòng Hà Nội: Tầng 3, 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Văn phòng Hưng Yên: VTĐ6 - 110,112,114, Vinhomes Ocean Park 3, Hưng Yên

Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh: D2A, Vinhomes Grand Park, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Ánh Dương

