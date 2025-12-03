Mazda CX-5 "khai tử" bản xăng từ năm sau ở thị trường này, Việt Nam có đi theo sau?

Theo Creative Trend dẫn nguồn từ một số đại lý ở Nhật Bản, thời điểm ngừng sản xuất Mazda CX-5 bản xăng cuối cùng đã được xác định.

Tài liệu mà các đại lý Mazda ở Nhật Bản nhận được, trong đó có thông tin đáng chú ý về CX-5. Ảnh: Niigata Mazda

Trong tài liệu các đại lý nhận được, Mazda đã công khai thông báo về việc ngừng sản xuất mẫu CX-5, đồng thời nêu rõ thời điểm kết thúc dây chuyền sản xuất. Theo đó, Mazda CX-5 bản xăng sẽ ngừng sản xuất từ tháng 3/2026. Thông tin chỉ đề cập đến động cơ xăng, không có bất kỳ dòng nào nói về việc ngừng sản xuất bản động cơ diesel. Điều này cho thấy nhiều khả năng Mazda sẽ tiếp tục duy trì sản xuất phiên bản diesel sau năm 2026.

Giống như Việt Nam, Mazda CX-5 ở Nhật Bản chưa bước sang thế hệ mới mặc dù mẫu này đã ra mắt toàn cầu vào tháng 7/2025. Thậm chí, thời gian ra mắt thế hệ mới có thể còn khá xa. Bởi hãng mới công bố bổ sung phiên bản đặc biệt CX-5 XD Drive Edition - phát triển dựa trên nền tảng KF cũ - vào ngày 9/10/2025.

Dù vậy, hãng đã có kế hoạch ra mắt Mazda CX-5 thế hệ mới. Theo thông tin trong văn bản các đại lý nhận được, mẫu xe này chỉ có một tùy chọn động cơ là máy xăng 2.5L kết hợp hệ thống mild-hybrid "M Hybrid" nhằm cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế và mang lại cảm giác vận hành mượt mà hơn. Dựa trên thời gian ngừng sản xuất bản thuần xăng có thể dự đoán Mazda CX-5 thế hệ mới sẽ ra mắt Nhật Bản trong khoảng thời gian từ tháng 4/2026.

Mazda CX-5 thế hệ mới mang đến nhiều thay đổi về động cơ. Ảnh: Mazda

Mazda CX-5 hứa hẹn sẽ có bản "full hybrid". Phiên bản này sẽ sử dụng công nghệ "SKYACTIV-Z" - động cơ thế hệ mới hướng đến hiệu suất đốt cháy tối ưu, kết hợp hệ thống hybrid độc quyền - kết hợp mô-tơ điện. Tuy nhiên, dự kiến phải đến năm 2027 phiên bản này mới được giới thiệu.

Như vậy, dựa trên các thông tin hiện có, có thể hình dung rằng tại thị trường Nhật Bản, Mazda CX-5 sẽ tồn tại dưới hình thức bán song song cả mẫu cũ và mẫu mới. Cụ thể hơn, động cơ xăng kèm mild-hybrid dành cho CX-5 thế hệ mới, còn bản diesel tăng áp sẽ tiếp tục sử dụng kiểu dáng và nền tảng của CX-5 hiện tại. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có xác nhận chính thức nên mọi nhận định vẫn chỉ mang tính tham khảo.

Mazda CX-5 thế hệ mới sẽ chỉ còn dạng động cơ hybrid. Ảnh: Mazda

Trong khi đó, ở Việt Nam việc loại bỏ hoàn toàn bản xăng có thể gây ra lỗ hổng không đáng có cho Mazda CX-5. Hiện nay, một trong những điểm gây chú ý nhất của CX-5 là sở hữu mức giá dễ tiếp cận: Chỉ từ 749 triệu đồng, chưa kể khuyến mại đang đưa bản tiêu chuẩn xuống dưới 700 triệu, áp sát cả những mẫu xe nằm bên dưới. Nếu loại bỏ bản thuần xăng như cách thế hệ mới ra mắt có thể đẩy giá CX-5 lên cao, để vuột mất những khách hàng nhạy cảm về giá.