VinFast Limo Green bán tại Ấn Độ từ năm sau, khai thác phân khúc đang cung ít nhưng cầu nhiều

03-12-2025 - 08:02 AM | Thị trường

VinFast tiếp tục mở rộng danh mục xe điện ra thị trường quốc tế với mẫu MPV 7 chỗ Limo Green.

Theo tờ Cartoq của Ấn Độ, VinFast xác nhận Limo Green sẽ trở thành mẫu xe thứ ba của hãng tại Ấn Độ sau VF 6 và VF 7.

Theo thông tin được công bố, Limo Green có kích thước dài khoảng 4.740 mm, rộng 1.872 mm, cao 1.728 mm cùng trục cơ sở 2.840 mm. Tỉ lệ thân xe cho thấy đây là mẫu MPV cỡ trung, phù hợp với những thị trường ưu tiên sự rộng rãi và tính thực dụng.

VinFast Limo Green bán tại Ấn Độ từ năm sau, khai thác phân khúc đang cung ít nhưng cầu nhiều- Ảnh 1.

VinFast Limo Green là mẫu xe thứ ba của VinFast tại thị trường Ấn Độ. Ảnh: VinFast

Ngoại hình của Limo Green sử dụng ngôn ngữ thiết kế quen thuộc của VinFast với cụm đèn LED tạo hình chữ V ở trước và sau. Thân xe vuông vức, ít chi tiết phức tạp nhằm mang lại không gian hiệu quả cho hành khách. Mâm xe kích thước 18 inch tạo điểm nhấn nhưng vẫn giữ phong cách trung tính.

Bên trong, khoang nội thất bố trí ba hàng ghế cho bảy người ngồi cùng các trang bị cơ bản như màn hình trung tâm 10,1 inch, dàn âm thanh bốn loa, điều hòa một vùng và các cổng USB.

VinFast Limo Green bán tại Ấn Độ từ năm sau, khai thác phân khúc đang cung ít nhưng cầu nhiều- Ảnh 2.

Limo Green ghi dấu ấn với khoang nội thất rộng rãi. Ảnh: Đại lý

Limo Green được trang bị động cơ điện đặt trước có công suất khoảng 201 mã lực và mô men xoắn 280 Nm. Hệ thống pin dung lượng 60,13 kWh cho khả năng vận hành khoảng 450 km theo chuẩn NEDC.

Xe có thể sạc nhanh DC với công suất tối đa 80 kW và thời gian từ 10 phần trăm đến 70 phần trăm vào khoảng 30 phút, phù hợp cho các hành trình dài hoặc tần suất sử dụng liên tục.

VinFast Limo Green bán tại Ấn Độ từ năm sau, khai thác phân khúc đang cung ít nhưng cầu nhiều- Ảnh 3.

Limo Green từng được phát hiện chạy thử tại Ấn Độ. Ảnh: RushLane

Tại thị trường Ấn Độ, Limo Green hướng đến hai nhóm khách hàng chính là gia đình và các đơn vị kinh doanh vận tải. Thị trường này hiện có nhu cầu lớn đối với xe 7 chỗ chạy điện nhưng chưa có nhiều lựa chọn. Sự xuất hiện của Limo Green khiến mẫu xe trở thành đối thủ đáng chú ý của các phương án như Kia Carens bản điện trong tương lai.

Việc chuẩn bị đưa Limo Green vào Ấn Độ nằm trong chiến lược mở rộng sản phẩm của VinFast khi hãng đặt mục tiêu giới thiệu một mẫu xe điện mới tại thị trường này sau mỗi sáu tháng. Đối với người dùng Việt Nam, Limo Green có thể là mẫu MPV đáng chú ý nếu được phân phối sau này nhờ không gian rộng và chi phí vận hành hứa hẹn ở mức hợp lý. Tuy nhiên, các đánh giá thực tế về quãng đường hoạt động, khả năng sạc và sự phù hợp với điều kiện di chuyển sẽ cần thêm thời gian trải nghiệm khi mẫu xe chính thức bán ra.

Theo Bảo Lâm

Đời sống Pháp luật

