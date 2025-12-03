Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Samsung vừa chính thức gia nhập cuộc đua smartphone gập ba với siêu phẩm Galaxy Z TriFold. Sở hữu thiết kế bản lề kép độc đáo cùng màn hình khổng lồ khi mở rộng, thiết bị này hứa hẹn tái định nghĩa trải nghiệm đa nhiệm trên di động.

Điểm nhấn ấn tượng nhất của Galaxy Z TriFold nằm ở cơ chế gập ba với hai bản lề làm bằng titan siêu bền. Khác với đối thủ Huawei Mate XT, Samsung chọn thiết kế gập hai cạnh bên vào giữa để bảo vệ màn hình chính 10 inch nằm bên trong, trong khi màn hình phụ 6,5 inch được đặt ở mặt sau thiết bị. Để đảm bảo độ bền, máy được trang bị khung nhôm cao cấp cùng khả năng chống nước và bụi đạt chuẩn IP48, tương tự như các dòng Z Fold7 và Z Flip7.

Tất tần tật về điện thoại gập ba của Samsung- Ảnh 1.

Kích thước và trọng lượng của máy cũng là một kỳ tích kỹ thuật. Khi mở hoàn toàn, Z TriFold đạt độ mỏng ấn tượng chỉ 3,9 mm, và tăng lên 12,9 mm khi gập lại – dày hơn khoảng 4 mm so với Z Fold7. Tổng trọng lượng của máy là 309 gram, nặng hơn đáng kể so với mức 215 gram của mẫu gập đôi truyền thống. Samsung cũng tích hợp cơ chế cảnh báo rung và hiển thị thông báo trên màn hình nếu người dùng gập thiết bị không đúng cách nhằm tránh hư hại tấm nền.

Tất tần tật về điện thoại gập ba của Samsung- Ảnh 2.

Khi mở ra, người dùng sẽ sở hữu một không gian làm việc rộng lớn 10 inch với độ phân giải 2.160 x 1.584 pixel, hỗ trợ tần số quét thích ứng từ 1-120 Hz và độ sáng tối đa 1.600 nit. Màn hình ngoài 6,5 inch sử dụng tỷ lệ 21:9 chuẩn điện ảnh, được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass Ceramic 2 siêu cứng. Cả hai màn hình đều được tích hợp camera selfie 10 megapixel dạng đục lỗ.

Tất tần tật về điện thoại gập ba của Samsung- Ảnh 3.

Sức mạnh của Galaxy Z TriFold được cung cấp bởi vi xử lý Snapdragon 8 Elite dành riêng cho Galaxy, đi kèm 16 GB RAM và bộ nhớ trong lên tới 1 TB. Dù con chip này chậm hơn một thế hệ so với Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất, nó vẫn dư sức vận hành hệ điều hành OneUI 8 (dựa trên Android 16) được tối ưu hóa riêng. Người dùng có thể chạy song song ba ứng dụng kích thước đầy đủ theo chiều dọc. Đặc biệt, đây là chiếc điện thoại đầu tiên của Samsung sở hữu công cụ DeX độc lập, cho phép biến thiết bị thành một máy tính di động thực thụ khi kết hợp với chuột và bàn phím mà không cần màn hình rời.

Tất tần tật về điện thoại gập ba của Samsung- Ảnh 4.

Không chỉ mạnh về khả năng hiển thị, Z TriFold còn là một "quái vật" về nhiếp ảnh khi thừa hưởng cụm camera từ Z Fold7. Máy sở hữu camera chính cảm biến Isocell HP2 độ phân giải 200 megapixel, kết hợp cùng ống kính góc siêu rộng 12 megapixel và ống tele 3x 10 megapixel. Để duy trì hoạt động cho ba màn hình, Samsung trang bị viên pin ba cell với tổng dung lượng 5.600 mAh chia đều cho ba mặt lưng, hỗ trợ sạc nhanh có dây 45W và sạc không dây 15W.

Tất tần tật về điện thoại gập ba của Samsung- Ảnh 5.

Tuy nhiên, một điểm trừ đáng tiếc được đại diện Samsung xác nhận là Galaxy Z TriFold sẽ không hỗ trợ bút S Pen, tính năng vốn được yêu thích trên dòng Galaxy Z Fold trước đây.

Galaxy Z TriFold sẽ chính thức lên kệ tại thị trường quê nhà Hàn Quốc vào ngày 12/12 tới đây với duy nhất tùy chọn màu đen. Sau đó, sản phẩm sẽ tiếp tục ra mắt tại các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Singapore và UAE. Người dùng tại Mỹ sẽ phải chờ đến quý I năm 2026 để sở hữu thiết bị này. Dù giá bán chính thức chưa được công bố, giới công nghệ dự đoán con số sẽ vượt xa mức khởi điểm 2.000 USD của Z Fold7, biến đây thành một thiết bị "không dành cho người yếu tim" về mặt tài chính.

