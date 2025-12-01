Samsung, iPhone vẫn cứ "mơ mộng hão huyền": Thứ người dùng thích nhất bây giờ là ở điện thoại Trung Quốc

Cứ ngỡ là tương lai, ai ngờ những chiếc điện thoại "siêu mỏng" dường như đã lụi tàn ngay khi vừa được ra mắt.

Doanh số của Samsung Galaxy S25 Edge không mấy khả quan, buộc Samsung phải hủy bỏ kế hoạch thay thế S26 Plus bằng S26 Edge, đồng thời giảm giá mạnh mẫu S25 Edge.

Các tin đồn cho thấy ngay cả chiếc iPhone Air hùng mạnh của Apple cũng đang gặp khó, khiến hãng phải trì hoãn ra mắt mẫu Air thứ hai.

Rõ ràng là vẫn có những người hâm mộ điện thoại mỏng, nhưng không phải ai cũng nằm trong số đó. Và nếu nhìn vào doanh số bán hàng, rất có thể bạn cũng không phải là người yêu thích chúng.

Theo Android Police, dù điện thoại mỏng có nhiều ưu điểm, nhưng có một số khía cạnh khác mà người dùng sẽ thích thú hơn nhiều - một trong số đó đang được các hãng Trung Quốc làm rất tốt.

Pin dung lượng lớn hơn

Ngày nay, rất ít người trong chúng ta chuyển từ điện thoại thông minh sang điện thoại "cục gạch". Sức hấp dẫn của ứng dụng, khả năng truy cập Internet, camera xuất sắc và những thứ khác đơn giản là quá lớn.

Tuy nhiên, có một điểm mà tất cả chúng ta đều nhớ về điện thoại cục gạch: Thời lượng pin cực khủng.

Ai cũng mong muốn có thời lượng pin dài.

Trong những năm gần đây, dung lượng pin của các mẫu flagship đã chững lại, chủ yếu xoay quanh mức 5.000mAh. Đây là một mức ổn, nhưng nhu cầu ngày càng tăng của phần cứng và ứng dụng đang bắt đầu bào mòn thời gian sử dụng của điện thoại sau mỗi lần sạc.

Thời gian gần đây, ở các thị trường ngoài phương Tây, pin thiết bị đã và đang được tăng kích thước một cách đều đặn nhờ vào các nhà sản xuất Trung Quốc.

Chiếc OnePlus 15 mới ra mắt gần đây đã khiến hầu hết các flagship phổ biến trông có vẻ lạc hậu, nhờ vào viên pin khổng lồ 7.300mAh.

Với tiềm năng kéo dài gần ba ngày mà vẫn sở hữu phần cứng hàng đầu, OnePlus 15 đã chỉ ra con đường đúng đắn của thị trường điện thoại.

Điều đáng chú ý là nó không hề đi ngược lại triết lý điện thoại mỏng. Ai cũng thích pin lớn, nhưng không ai muốn một thiết bị dày hoặc nặng đến mức lố bịch. Tuy nhiên, OnePlus 15 vẫn nhẹ và mỏng hơn Galaxy S25 Ultra, dù dung lượng pin nhiều hơn gần 50%.

Camera với khả năng vượt trội hơn

Mặc dù mức độ quan trọng có thể khác nhau, nhưng camera smartphone tốt là điều bắt buộc đối với hầu hết người dùng.

Dù là nhiếp ảnh gia mới vào nghề hay chỉ cần chụp nhanh các tài liệu kinh doanh, tất cả chúng ta đều muốn hình ảnh của mình phải sạch và sắc nét. Điều này đúng với 99% smartphone hiện đại. Nhưng luôn có chỗ để cải thiện, đặc biệt là phần mềm.

Camera smartphone đã chứng minh rằng bạn có thể dựa vào phần mềm rất nhiều để biến một bức ảnh đẹp thành một bức ảnh tuyệt vời.

Điện thoại gập rẻ hơn

Nhiều người trong chúng ta vẫn nghĩ điện thoại gập là công nghệ mới nhưng hãy nhớ rằng thế hệ Galaxy Fold đầu tiên đã ra mắt vào năm 2019.

Đã hơn sáu năm kể từ chiếc điện thoại gập đầu tiên, và mặc dù công nghệ đã phát triển vượt bậc, nhưng giá của điện thoại gập vẫn chưa thực sự giảm xuống dưới mức bạn phải trả cho một chiếc điện thoại cao cấp.

Motorola là hãng tiến gần nhất với dòng Razr gập vỏ sò, với các phiên bản cấu hình thấp hơn có giá khởi điểm khoảng 700 USD (chưa đến 20 triệu).

Nếu thiết bị gập thực sự là tương lai của điện thoại thông minh, chúng cần phải được giảm giá để tiếp cận với một số lượng người dùng lớn hơn nhiều.

Mọi thứ mượt mà hơn một chút

Đối với người dùng phổ thông, sự khác biệt rõ ràng nhất giữa một thiết bị cao cấp và một thiết bị rẻ hơn không phải là hiệu năng trong trò chơi, không phải là khả năng chụp ảnh ban đêm tốt đến đâu, hay thậm chí là thời lượng pin – mà là cảm giác mượt mà khi sử dụng.

Một hệ điều hành mượt mà là một niềm vui khi sử dụng, và nó tạo ra sự khác biệt rất lớn cho toàn bộ trải nghiệm điện thoại của bạn.

Cần lưu ý rằng độ mượt mà ở đây không chỉ là tần số quét màn hình.

Hãy lấy ví dụ với iPhone 15.

Mặc dù bị giới hạn ở tốc độ làm mới 60Hz, iPhone 15 vẫn mang lại cảm giác mượt mà hơn hầu hết các điện thoại Android với tốc độ 90Hz hoặc 120Hz.

iPhone 15 có lợi thế đáng kể về sức mạnh, nhưng điều này không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh của bộ xử lý. Thay vào đó, rõ ràng là Apple đã có một nỗ lực thực sự về phía hệ điều hành để khiến mọi thứ hoạt động trơn tru một cách đáng kinh ngạc.

Ngược lại, hầu hết các điện thoại Android đều cần được tinh chỉnh một chút về độ mượt mà.

Nhiều AI hơn – nhưng chỉ những thứ hữu ích

Điều này là hiển nhiên. Chúng ta biết rằng mọi nhà sản xuất điện thoại hiện đang tìm cách nhồi nhét AI vào hầu hết mọi ngóc ngách của điện thoại.

Nhưng thay vì cung cấp cho chúng ta thêm những chatbot vô dụng và tính năng tự động sửa lỗi tệ hơn, các nhà sản xuất cần tập trung vào những thứ thực sự làm cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn và dễ dàng hơn.

Magic Cue sẽ là ví dụ điển hình về một tính năng AI thực sự hữu ích. Tương tự là trình ghi âm cuộc gọi được hỗ trợ bởi AI có khả năng phiên âm cuộc trò chuyện, trợ lý giúp sàng lọc các cuộc gọi quấy rối.

AI có thể là tương lai của chúng ta hay không, điều đó còn tùy thuộc vào những gì xảy ra với bong bóng công nghệ này. Nhưng nếu nó thực sự là tương lai, cần phải đầu tư vào các công cụ thực sự giúp cuộc sống dễ dàng hơn, thay vì những thứ mới lạ mà chúng ta quên bẵng đi ngay khi thoát ứng dụng.