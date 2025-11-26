Từng khuynh đảo thị trường, dòng điện thoại Samsung “mất tích bí ẩn” cách đây 3 năm sắp được bán trở lại?

Galaxy A7x vì sao bị khai tử?

Từng là mẫu điện thoại nằm trong phân khúc cận cao cấp, dòng Galaxy A7x bỗng dưng bị khai tử “không kèn, không trống” vào năm 2022, với phiên bản cuối cùng là Galaxy A73.

Dòng Galaxy A7x, với giá bán trên 500 USD (khoảng 15 triệu) từ lâu đã lấp đầy khoảng trống giữa phân khúc tầm trung và các mẫu flagship cao cấp của Samsung, giúp người dùng có thêm một lựa chọn cấu hình cao với mức giá hợp lý.

Việc dòng này bị khai tử đã khiến người dùng chỉ còn lựa chọn là chấp nhận các mẫu Galaxy A5x với cấu hình thấp hơn hoặc phải chi thêm nhiều tiền để sở hữu một chiếc Galaxy S.

Gần đây, thông tin về chiếc Galaxy A77 ra mắt vào năm 2026 được cho là sẽ hồi sinh dòng sản phẩm đã gây xôn xao.

Chuyên gia rò rỉ Abhishek phát hiện một thiết bị Samsung mang tên mã SM-A776B trên cơ sở dữ liệu Geekbench, được cho là chiếc Galaxy A77. Báo cáo đặc biệt gây chú ý khi thiết bị được cho là sử dụng nền tảng Exynos 2400 SoC - chipset hiện đang cung cấp sức mạnh cho Galaxy S25 FE. Mặc dù bộ xử lý bị giảm xung nhịp nhưng vẫn giữ cấu hình CPU 10 nhân và GPU Adreno 940.

Thiết bị giả định đạt điểm đơn nhân 1.673 và đa nhân 5.597. Mặc dù nằm ở mức thấp của phổ flagship, kết quả cho thấy A77 vẫn là một cỗ máy mạnh mẽ, gần bằng với mẫu FE hiện tại. Giống như các thế hệ tiền nhiệm từng nổi bật với camera và thiết kế đẹp hơn so với các mẫu tầm trung cấp thấp của Samsung, chiếc A77 được kỳ vọng sẽ tiếp tục lấy thiết kế và khả năng chụp ảnh làm điểm khác biệt chính.

Việc Samsung cân nhắc hồi sinh A7x được suy đoán nhằm lấp đầy khoảng trống giá giữa Galaxy A56 (khởi điểm 500 USD) và Galaxy S25 FE (khởi điểm 650 USD). Nếu ra mắt, Galaxy A77 có thể được định giá hợp lý trong khoảng 550 đến 600 USD. Khả năng khác là dòng Fan Edition không đạt doanh số như kỳ vọng, và một lựa chọn giá phải chăng hơn như A77 có thể giúp Samsung mở rộng thị phần.

Galaxy A77 có thật hay không?

Sự hào hứng của cộng đồng đã không kéo dài. Dù Samsung không chính thức lên tiếng, danh sách Geekbench của "Galaxy A77" mới đây đã bị một trang thông tin chứng thực là giả mạo. Thiết bị SM-A776B không phải là một chiếc điện thoại Samsung mới đang được phát triển. Thay vào đó, ai đó đã sử dụng một chiếc Galaxy S24 FE đã được root và tự ý sửa đổi cấu hình CPU, khiến nó xuất hiện trên các cơ sở dữ liệu benchmark như một mẫu chưa được công bố với bộ xử lý Exynos 10 nhân.

Có vẻ như Samsung không hề có kế hoạch ra mắt Galaxy A77, và dòng A7x vẫn bị ngừng sản xuất.

Giới chuyên môn nhận định việc không hồi sinh A7x là điều hoàn toàn hợp lý, dựa trên những thay đổi trong chiến lược danh mục sản phẩm của Samsung.

Galaxy S25 FE.

Samsung đã đơn giản hóa dòng sản phẩm của mình trong những năm gần đây khi hợp nhất các dòng Galaxy A và Galaxy M để giảm thiểu sự chồng chéo. Việc đưa A7x trở lại sẽ khiến dòng này cạnh tranh trực tiếp và không cần thiết với các mẫu A5x phổ biến, vốn đã làm rất tốt ở phân khúc tầm trung.

Ngoài ra, phân khúc tầm trung cao cấp mà A7x từng chiếm giữ đã bị lấn át bởi các mẫu flagship giá rẻ như Galaxy S FE. Những điện thoại FE này cung cấp các tính năng cao cấp với mức giá hợp lý, khiến cho khoảng trống dành cho một sản phẩm "tầm trung phình to" như A7x bị thu hẹp đáng kể. Samsung không muốn mạo hiểm "ăn thịt" doanh số bán hàng flagship của mình.

Để chế tạo một chiếc điện thoại A7x với thông số kỹ thuật cao cấp (màn hình AMOLED lớn, camera chất lượng, thiết kế cao cấp) sẽ đi kèm với mức giá cao. Tuy nhiên, ở phân khúc tầm trung, khách hàng rất nhạy cảm với giá. Việc tăng giá hoặc giảm chất lượng để giữ giá đều sẽ gây bất lợi.

Hiện nay, người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn rõ ràng: hoặc là các mẫu phải chăng (A3x, A5x) hoặc là các điện thoại cao cấp. Phân khúc "ở giữa" đang dần biến mất khi khách hàng sẵn sàng trả thêm để sở hữu flagship hoặc tiết kiệm hơn với một chiếc điện thoại rẻ hơn.

Samsung sẽ tiếp tục để dòng Galaxy A5x dẫn đầu phân khúc tầm trung. Chiếc Galaxy A57 sắp tới sẽ là sản phẩm cao cấp nhất trong đợt làm mới dòng A-series năm 2026. Thay vì mở rộng các dòng tầm trung, Samsung đang tập trung mở rộng danh mục flagship, với việc ra mắt năm mẫu Galaxy S và ba mẫu Galaxy Z trong năm nay, cùng với các sản phẩm công nghệ mới như kính thông minh đang được chuẩn bị cho năm 2026.