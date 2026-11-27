‏‏Các đơn vị tham gia gồm Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS), Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB (MB Capital) và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC). Hoạt động diễn ra tại Không gian triển lãm và quảng bá thị trường chứng khoán Việt Nam trong hai ngày 26 và 27/11/2026 tại Trung tâm Hội nghị VinPalace Cổ Loa, Hà Nội.‏

‏Với chủ đề "Vững tầm vóc mới", triển lãm là một trong những hoạt động trọng điểm thuộc chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức, nhằm giới thiệu những thành tựu nổi bật trong quá trình xây dựng và phát triển thị trường, đồng thời quảng bá tiềm năng, vị thế của thị trường chứng khoán Việt Nam tới cộng đồng đầu tư trong nước và quốc tế.‏

‏Sự hiện diện của MB, MBS, MB Capital và MIC tại triển lãm thể hiện sức mạnh cộng hưởng của hệ sinh thái MB Group, đồng thời khẳng định định hướng phát triển các giải pháp tài chính toàn diện, góp phần thúc đẩy thị trường vốn hiện đại, minh bạch và bền vững.

‏‏Dấu ấn MB Group trên hành trình phát triển thị trường tài chính – chứng khoán Việt Nam‏

‏Trải qua hơn ba thập kỷ xây dựng và phát triển, MB Group từng bước khẳng định vị thế trên thị trường tài chính Việt Nam, phát triển từ một ngân hàng thương mại thành tập đoàn tài chính đa năng với hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ đa dạng, bao gồm ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, quản lý quỹ, tài chính tiêu dùng và quản lý tài sản. Song hành cùng quá trình phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, thông qua các công ty thành viên, MB Group đã và đang đóng góp vào việc mở rộng khả năng tiếp cận các sản phẩm tài chính, đầu tư của khách hàng; kết nối nguồn vốn với cộng đồng doanh nghiệp; thúc đẩy ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ trên thị trường.‏

‏Bên cạnh đó, MB Group chú trọng nâng cao năng lực quản trị, minh bạch thông tin, đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan. Đây cũng là nền tảng để MB Group củng cố niềm tin của cộng đồng đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới các chuẩn mực quản trị quốc tế.‏

‏Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những chuyển biến tích cực về hoàn thiện thể chế, hiện đại hóa hạ tầng và nâng hạng thị trường, MB Group xác định việc phát triển đồng bộ hệ sinh thái tài chính, tăng cường năng lực công nghệ và đổi mới sáng tạo là những động lực quan trọng để nắm bắt cơ hội tăng trưởng, đồng thời đóng góp vào sự phát triển chung của thị trường vốn Việt Nam.‏

Chủ Tịch HĐQT MB Lưu Trung Thái tham dự và ghé thăm gian hàng MB Group tại sự kiện

‏Đồng hành cùng thị trường vốn Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới‏

‏Kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam là dấu mốc quan trọng, không chỉ ghi nhận những thành tựu của thị trường trong hành trình ba thập kỷ mà còn mở ra những kỳ vọng mới về vai trò của thị trường vốn đối với tăng trưởng kinh tế quốc gia. Cùng với hoạt động triển lãm, trong hai ngày 26 và 27/11/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) tổ chức Hội nghị Bàn tròn thường niên về Quản trị công ty khu vực châu Á năm 2026. Đây là diễn đàn quan trọng nhằm thúc đẩy đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và áp dụng các thông lệ quốc tế về quản trị công ty, góp phần nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của thị trường vốn Việt Nam.‏

‏Cũng trong khuôn khổ của triển lãm, MB Group mang đến không gian giới thiệu hệ sinh thái các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng, kết nối từ ngân hàng số, chứng khoán, đầu tư, quản lý quỹ đến bảo hiểm trên nền tảng công nghệ, hướng tới tối ưu trải nghiệm và gia tăng tiện ích cho khách hàng. Thông qua các hoạt động giới thiệu sản phẩm tại gian hàng, khách tham quan có cơ hội tìm hiểu những giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu, mục tiêu và khẩu vị rủi ro của mình, đồng thời tiếp cận các xu hướng ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực tài chính – đầu tư.‏

‏Là thành viên hệ sinh thái MB Group, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) tham gia triển lãm với thông điệp "Nâng tầm đầu tư, kiến tạo gia sản bền vững", giới thiệu hai giải pháp tiêu biểu: dịch vụ quản trị danh mục Wealth Plus và trợ lý đầu tư Dolphin AI. Trong khi Wealth Plus cung cấp chiến lược đầu tư cá nhân hóa dựa trên mục tiêu tài chính, quy mô tài sản và khẩu vị rủi ro của khách hàng, Dolphin AI ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ phân tích cổ phiếu, gợi ý chiến lược giao dịch và hỏi đáp về chứng khoán 24/7. Hai giải pháp thể hiện định hướng kết hợp chuyên môn tư vấn, dữ liệu và công nghệ của MBS nhằm nâng cao trải nghiệm đầu tư. Với 26 năm đồng hành cùng thị trường, MBS duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu về thị phần môi giới, phục vụ gần 1 triệu khách hàng. Năm 2025, công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.415 tỷ đồng, tăng 52% so với năm trước và hoàn tất nâng vốn điều lệ lên hơn 10.000 tỷ đồng trong năm 2026.‏

‏Song hành với phát triển sản phẩm, MBS chú trọng hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, nâng cao năng lực vận hành và bảo mật theo tiêu chuẩn ISO 27001, với gần 100 triệu lệnh giao dịch được xử lý trong 5 năm qua. Đón đầu dòng vốn quốc tế trong tiến trình nâng hạng thị trường, MBS triển khai dịch vụ Non Pre-funding cho nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, đồng thời đẩy mạnh tư vấn huy động vốn cho doanh nghiệp. Giai đoạn 2021–2026, tổng giá trị cổ phiếu do MBS tư vấn phát hành thành công đạt hơn 111.000 tỷ đồng. Thông qua triển lãm, MBS tiếp tục mở rộng kết nối với các định chế tài chính, quỹ đầu tư trong và ngoài nước, cùng MB Group phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và các nguồn vốn dài hạn, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường vốn Việt Nam.‏

‏Trước những cơ hội phát triển mới của thị trường, MB Group tiếp tục định hướng nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các giải pháp tài chính – đầu tư toàn diện và tăng cường kết nối với cộng đồng đầu tư quốc tế.‏

‏Thông qua việc đồng hành cùng các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam, MB Group khẳng định cam kết chung tay cùng cơ quan quản lý, các thành viên thị trường và cộng đồng doanh nghiệp xây dựng thị trường tài chính – chứng khoán Việt Nam ngày càng hiện đại, minh bạch, hiệu quả, bền vững và từng bước nâng cao vị thế trên bản đồ tài chính quốc tế.‏

‏Trải qua hơn 32 năm xây dựng và phát triển, MB đã từng bước khẳng định vị thế trên thị trường tài chính, tạo dựng nền tảng vững chắc để vươn mình trở thành một Tập đoàn tài chính đa lĩnh vực. Từ lĩnh vực ngân hàng làm trụ cột, MB Group không ngừng mở rộng hệ sinh thái, kết nối các lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, tài chính tiêu dùng, quản lý quỹ, quản lý tài sản và bảo hiểm nhân thọ, hướng tới cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng. Trên hành trình đó, chuyển đổi số và đổi mới công nghệ được xác định là động lực tăng trưởng xuyên suốt, giúp MB Group nâng tầm năng lực cạnh tranh, kiến tạo trải nghiệm liền mạch và gia tăng giá trị bền vững cho khách hàng.‏