Ngày 27/11/, VinEnergo chính thức khởi công dự án nhà máy điện mặt trời Sagay Solar, công suất 126 MWp, tại thành phố Sagay, tỉnh Negros Occidental, Philippines.

Đây là dự án đầu tiên được triển khai trong khuôn khổ hợp tác giữa VinEnergo và Bộ Năng lượng Philippines về phát triển các giải pháp năng lượng tái tạo tích hợp hệ thống lưu trữ, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng đầu tư quốc tế của doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Lễ khởi công có sự tham dự của ông Lại Thái Bình, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Philippines; ông Rafael Leo M. Cueva, Thị trưởng thành phố Sagay; ông Narciso L. Javelosa Jr., Phó Thị trưởng thành phố Sagay cùng đại diện chính quyền địa phương.

Trước đó, VinEnergo và Bộ Năng lượng Philippines đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác, đặt nền móng cho việc nghiên cứu và triển khai các dự án năng lượng sạch quy mô lớn tại quốc gia Đông Nam Á này.

Theo định hướng hợp tác, hai bên nghiên cứu phát triển danh mục dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất dự kiến hơn 20 GW, có khả năng cung cấp tới 5 GW điện nền cho hệ thống năng lượng quốc gia Philippines.

Dự án Sagay Solar được xem là bước triển khai đầu tiên, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn giữa VinEnergo với các doanh nghiệp năng lượng tại thị trường sở tại.

Nhà máy có công suất 126 MWp, được phát triển cùng SunAsia Energy, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Philippines. Dự án ứng dụng giải pháp điện mặt trời trên hệ thống giàn đỡ chuyên dụng (Solar on Stilts), nhằm khai thác hiệu quả không gian và tối ưu sử dụng quỹ đất.

Đáng chú ý, Sagay Solar nằm trong danh mục hợp tác giữa VinEnergo và SunAsia Energy với tổng công suất 422 MWp, gồm ba dự án tại Macabebe, Sagay và Silay.

Bộ trưởng Năng lượng Philippines Sharon S. Garin đánh giá khoản đầu tư của VinEnergo là sự bổ sung quan trọng cho năng lực năng lượng tái tạo của nước này.

Theo bà, việc khai thác các nguồn năng lượng tái tạo trong nước sẽ góp phần đa dạng hóa cơ cấu năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu và hạn chế tác động từ biến động của thị trường năng lượng quốc tế.

Ông Nguyễn Anh Khoa, Tổng Giám đốc VinEnergo, cho biết dự án Sagay có ý nghĩa đặc biệt khi là bước triển khai đầu tiên trong khuôn khổ hợp tác chiến lược với Bộ Năng lượng Philippines.

Lãnh đạo VinEnergo nhấn mạnh doanh nghiệp hướng tới phát triển hệ thống năng lượng không chỉ dựa trên các nguồn điện sạch mà còn phải bảo đảm tính ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn.

Trong giai đoạn tiếp theo, VinEnergo dự kiến tiếp tục phát triển danh mục dự án phát điện tại Philippines với tổng công suất lên tới 5 GWp, kết hợp năng lượng tái tạo và hệ thống lưu trữ pin (BESS).

Mục tiêu của doanh nghiệp là hướng tới mô hình cung cấp điện từ năng lượng tái tạo có khả năng đáp ứng phụ tải nền 24/7, giải quyết bài toán về tính ổn định vốn là thách thức lớn đối với nguồn điện phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên.

Trong giai đoạn 2027-2029, VinEnergo dự kiến từng bước hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, đưa các dự án đủ điều kiện tiến tới xây dựng và khởi công, đồng thời tìm kiếm thêm cơ hội hợp tác mới.