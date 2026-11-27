Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 - 28/11/2026) diễn ra vào sáng 27/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao những đóng góp của ngành chứng khoán trong suốt 30 năm hình thành và phát triển.

Theo Thủ tướng, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng cao, liên tục và bền vững, hướng tới thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm. Điều này kéo theo nhu cầu rất lớn về nguồn lực đầu tư cho hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế.

Trong bối cảnh đó, việc khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là vốn trung và dài hạn, trở thành yêu cầu cấp thiết. Thị trường chứng khoán vì vậy được đặt trước sứ mệnh mới, với trách nhiệm lớn hơn trong việc cung ứng nguồn vốn cho nền kinh tế.

Thủ tướng cho rằng, nếu 30 năm qua là giai đoạn hình thành, xây dựng và phát triển thị trường, thì chặng đường tiếp theo cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất và vị thế quốc tế. Mục tiêu không chỉ dừng ở quy mô vốn hóa hay thanh khoản, mà quan trọng hơn là khả năng chuyển hóa nguồn lực tài chính thành năng lực sản xuất, năng suất lao động, sức cạnh tranh và sự thịnh vượng của quốc gia.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh phát triển thị trường chứng khoán phải gắn với các tiêu chí thực chất, minh bạch, an toàn, hiệu quả và bền vững, không đánh đổi chất lượng cũng như sự ổn định để lấy tăng trưởng ngắn hạn.

Theo đó, thước đo thành công của thị trường không chỉ nằm ở điểm số, vốn hóa hay giá trị giao dịch, mà còn phải được đánh giá qua hiệu quả huy động, phân bổ vốn trung và dài hạn, sự phát triển của doanh nghiệp và niềm tin bền vững của nhà đầu tư.

Để hiện thực hóa định hướng trên, Thủ tướng đề nghị ngành Tài chính, ngành Chứng khoán cùng các bộ, ngành và thành viên thị trường tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất , tạo đột phá về thể chế, lấy chất lượng môi trường đầu tư làm lợi thế cạnh tranh của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách theo hướng đồng bộ, hiện đại, minh bạch, ổn định, nhất quán và có khả năng dự báo cao, phù hợp với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Thể chế phải vừa bảo đảm kỷ cương, an toàn thị trường, vừa khơi thông nguồn lực, khuyến khích đổi mới sáng tạo và tạo dư địa cho phát triển.

Triển khai có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam.

Tiếp tục cải cách để đáp ứng những chuẩn mực cao hơn của thị trường tài chính toàn cầu; chủ động tháo gỡ các rào cản tiếp cận thị trường, rà soát các quy định về sở hữu nước ngoài, hoàn thiện cơ chế giao dịch, thanh toán và công bố thông tin.

Đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức quản lý theo hướng kiến tạo phát triển, quản lý dựa trên rủi ro, giảm chi phí tuân thủ, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; tạo môi trường đầu tư thuận lợi, công bằng và an toàn.

Thứ hai , thị trường chứng khoán phải trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu của nền kinh tế, từng bước khắc phục sự phụ thuộc quá lớn vào tín dụng ngân hàng, hướng tới hệ thống tài chính cân đối, lành mạnh và có khả năng chống chịu cao. Phát triển đồng bộ thị trường cổ phiếu, trái phiếu và các sản phẩm tài chính phù hợp, trong đó chú trọng các sản phẩm tài chính mới, tài chính xanh và tài chính bền vững.

Phấn đấu huy động khoảng 5,4 triệu tỷ đồng vốn trung và dài hạn giai đoạn 2026–2030; đến năm 2030, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 120% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 58% GDP. Có giải pháp đột phá phát triển quỹ đầu tư, quỹ hưu trí và các định chế đầu tư chuyên nghiệp, hình thành nền tảng nhà đầu tư dài hạn vững chắc; hướng dòng vốn vào doanh nghiệp, lĩnh vực có năng suất, hiệu quả và tiềm năng tăng trưởng cao.

Thị trường chứng khoán phải là nơi khơi thông nguồn lực cho phát triển, nơi doanh nghiệp tốt tiếp cận vốn dài hạn và nguồn vốn xã hội được chuyển hóa thành giá trị mới cho nền kinh tế. Đồng thời, nâng cao chất lượng thị trường, lấy minh bạch làm nền tảng, niềm tin của nhà đầu tư làm động lực, gắn với nâng cao chất lượng hàng hóa, doanh nghiệp niêm yết và chuẩn mực quản trị, điều hành.

Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước gắn với niêm yết; tạo điều kiện để doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đủ điều kiện tham gia thị trường. Bảo đảm công khai, minh bạch thông tin, nâng cao chất lượng kế toán, kiểm toán; giữ vững kỷ cương, kỷ luật thị trường và kiên quyết xử lý các hành vi gian lận, thao túng, trục lợi, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư.

Thứ ba , hiện đại hóa thị trường, nâng cao năng lực vận hành và sức cạnh tranh quốc tế, đồng thời chủ động hội nhập sâu rộng để đưa Việt Nam trở thành điểm đến tin cậy, hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư quốc tế. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng giao dịch, thanh toán, bù trừ và giám sát thị trường theo chuẩn mực quốc tế; nâng cao năng lực quản trị rủi ro, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống. Chú trọng xây dựng đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và năng lực hội nhập; hình thành văn hóa đầu tư chuyên nghiệp, có trách nhiệm và tầm nhìn dài hạn.

Nâng hạng thị trường là một thành tựu quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là phải luôn nâng cao chất lượng thực chất của thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thu hút, giữ chân các dòng vốn quốc tế dài hạn. Tăng cường đối thoại với các định chế tài chính, các quỹ đầu tư quốc tế; lắng nghe và giải quyết kịp thời những vướng mắc chính đáng của nhà đầu tư bằng những hành động cụ thể và kết quả thực chất.

Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam nhất quán trong việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm tính công khai, minh bạch, bình đẳng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Mong muốn thu hút không chỉ nguồn vốn, mà cả tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và những đối tác có tầm nhìn dài hạn, cùng đồng hành với sự phát triển của Việt Nam. Chính phủ sẽ tiếp tục tạo dựng môi trường thuận lợi để các nguồn lực được phát huy hiệu quả, các cơ hội được chuyển hóa thành giá trị và những thành quả phát triển được chia sẻ hài hòa, bền vững.