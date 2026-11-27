Sau phiên lao dốc gần 60 điểm trước đó, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận nhịp hồi phục tích cực trong phiên 27/11. Lực cầu chiếm ưu thế giúp VN-Index có thời điểm tăng hơn 33 điểm, trước khi thu hẹp đà tăng và đóng cửa tại 1.653,9 điểm, tăng 24,22 điểm (+1,49%). Thanh khoản vẫn ở mức thấp với giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt gần 9.200 tỷ đồng.

Một điểm sáng đáng chú ý đến từ giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Sau những phiên bán ròng mạnh, khối ngoại bất ngờ đảo chiều mua ròng 611 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên HoSE, khối ngoại mua ròng 563 tỷ đồng

Tại chiều mua, FPT là tâm điểm khi được khối ngoại mua ròng gần 182 tỷ đồng. Theo sau là MBB và BSR với giá trị mua ròng lần lượt 80 tỷ đồng và 56 tỷ đồng. Hai cổ phiếu HPG và VIC cũng được mua ròng lần lượt 52 tỷ đồng và 44 tỷ đồng.

Ngược chiều, GMD chịu áp lực bán ròng mạnh nhất với giá trị gần 150 tỷ đồng. Chứng chỉ quỹ FUEVFVND bị bán ròng 30 tỷ đồng, tiếp đến là NLG và GEX cùng khoảng 24 tỷ đồng, HDB khoảng 15 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 63 tỷ đồng

Chiều mua, PVS dẫn đầu chiều mua ròng với 38 tỷ đồng, theo sau là IDC (17 tỷ đồng), SHS (12 tỷ đồng), MST (1,4 tỷ đồng) và TIG (600 triệu đồng).

Ở chiều bán, TNG bị bán ròng hơn 3 tỷ đồng. Các mã CEO, MBS, NVB và INN cùng bị bán ròng khoảng 1 tỷ đồng mỗi mã.

Nguồn: Vietcap.

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng 15 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất tại PCB với 400 triệu đồng, tiếp đến là ABB (200 triệu đồng) và F88 (100 triệu đồng). Hai mã TIN và AMS ghi nhận giá trị mua ròng không đáng kể.

Ngược lại, DGT bị bán ròng gần 10 tỷ đồng, theo sau là QNS (4 tỷ đồng), ACV (2 tỷ đồng), MSR (200 triệu đồng) và HNG (100 triệu đồng).