MB vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

31-08-2025 - 15:30 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngày 30/8/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị "80 năm Doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước" - sự kiện chính trị, kinh tế quan trọng, quy tụ lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương cùng hơn 250 doanh nghiệp tiêu biểu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vì đã lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sản xuất kết hợp với quốc phòng an ninh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Đại diện MB, ông Trần Minh Đạt - Phó Tổng Giám đốc đã vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý này.

Phần thưởng là sự ghi nhận to lớn đối với những nỗ lực và đóng góp bền bỉ của MB trong hơn ba thập kỷ phát triển. Tính đến cuối tháng 6/2025, MB ghi nhận tổng tài sản hợp nhất xấp xỉ 1,29 triệu tỷ đồng, nằm trong nhóm 5 ngân hàng lớn nhất, bên cạnh BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank. Số lượng khách hàng của MB đạt khoảng 32,5 triệu, với tỷ lệ giao dịch qua kênh số lên đến 98,6%. Doanh thu của ngân hàng tăng hơn 25% so với cùng kỳ, trong khi tỷ lệ nợ xấu toàn tập đoàn được kiểm soát ở mức 1,6%.

Với vị thế là một trong Big 5 ngân hàng hàng đầu Việt Nam, MB tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, phát triển bền vững và đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ánh Dương

