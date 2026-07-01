Đội tuyển Pháp vượt qua vòng 1/16 World Cup 2026 không mấy khó khăn khi đánh bại Thụy Điển với tỷ số 3-0. Kylian Mbappe lập cú đúp để bắt kịp Lionel Messi trong cuộc đua vua phá lưới, đồng thời thiết lập kỷ lục mới tại giải đấu. Michael Olise cũng đứng đầu toàn giải về chỉ số kiến tạo dẫn đến bàn thắng.

Mbappe ghi 2 bàn để bắt kịp Lionel Messi trong cuộc đua vua phá lưới. (Ảnh: AP)

Trận đấu trên sân MetLife ở East Rutherford (bang New Jersey, Mỹ) cho thấy sự vượt trội toàn diện về chất lượng đội hình của Pháp so với Thụy Điển. Trận đấu diễn ra một chiều trong phần lớn thời gian khi Pháp kiểm soát bóng tới hơn 60% và tung ra tới 25 cú dứt điểm. Thụy Điển phòng ngự bị động và không có phương án hiệu quả để ngăn chặn các pha tấn công của đối phương.

Video: Pháp ghi bàn 1-0

Sự chênh lệch đẳng cấp rõ rệt giữa 2 đội được thể hiện ngay trong hiệp một. Đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps tạo cảm giác thi đấu thong dong nhưng vẫn kiểm soát bóng tới 71%. Họ tung ra 15 cú sút, 6 lần đưa bóng trúng đích. Nửa đầu trận đấu giống như buổi tập dứt điểm của các ngôi sao tấn công bên đội tuyển Pháp.

Kylian Mbappe, Michael Olise và Ousmane Dembele thoải mái phô diễn kỹ thuật ngẫu hứng trước hàng phòng ngự của Thụy Điển. Phía đối diện, Viktor Gyokeres, Alexander Isak và Anthony Elanga bị chia cắt hoàn toàn, không tạo ra mối đe dọa đáng kể về phía khung thành của đội tuyển Pháp.

Thụy Điển thoát thua vài lần nhờ thủ môn xuất sắc, lỗi việt vị của đối thủ và 2 lần bóng dội cột. Dù vậy, đội bóng Bắc Âu vẫn không thể giữ sạch lưới trong hiệp một. Mbappe mở tỷ số ở phút 45 sau khi dễ dàng vượt qua cầu thủ Thụy Điển chỉ bằng một động tác lắc người.

Video: Barcola nâng tỷ số lên 2-0

Không có tín hiệu tích cực nào xuất hiện đối với Thụy Điển trong hiệp 2. Pháp tiếp tục gây sức ép và tấn công dồn dập khiến hàng phòng ngự của đối thủ vỡ vụn. Bradley Barcola nâng tỷ số lên 2-0 trước khi Mbappe hoàn tất cú đúp để đánh dấu cột mốc quan trọng.

Số 10 của đội tuyển Pháp trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong các trận đấu loại trực tiếp ở World Cup (10 bàn). Mbappe bắt kịp Lionel Messi trong cuộc đua vua phá lưới World Cup 2026 và chỉ kém kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của giải đấu 1 bàn.

Video: Mbappe ấn định tỷ số 3-0

Đội tuyển Pháp thắng Thụy Điển 3-0 và giành quyền vào vòng 1/8 gặp Paraguay. Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Pháp và Paraguay diễn ra lúc 4h ngày 5/7 (giờ Việt Nam).

Pháp 3 0 Thụy Điển Mbappe 45‘ Barcola 53’ Mbappe 74‘

Thống kê trận đấu Pháp 3-0 Thụy Điển.

Chấm điểm cầu thủ Pháp và Thụy Điển

Thông tin trận Pháp vs Thụy Điển

Pháp gặp Thụy Điển ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại sân MetLife ở East Rutherford (bang New Jersey, Mỹ).

Đây là trận knock-out đầu tiên của Pháp tại World Cup 2026. Đội bóng của huấn luyện viên Didier Deschamps vào vòng loại trực tiếp với tư cách đội nhất bảng I. Đội thắng cặp Pháp vs Thụy Điển gặp Paraguay ở vòng 1/8.

Pháp toàn thắng 3 trận vòng bảng. Les Bleus lần lượt thắng Senegal 3-1, Iraq 3-0 và Na Uy 4-1 để kết thúc bảng I với 9 điểm. Thụy Điển đi tiếp với tư cách một trong các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Đội bóng Bắc Âu thắng Tunisia 5-1, thua Hà Lan 1-5 và hòa Nhật Bản 1-1 ở bảng F.

Mô hình dự đoán kết quả trận đấu của Opta đánh giá Pháp có 75,1% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Thụy Điển là 9,5%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 15,4%.

Đây là lần đầu tiên Pháp và Thụy Điển gặp nhau tại World Cup. Tính trên mọi đấu trường, hai đội từng gặp 23 lần, Pháp thắng 12, Thụy Điển thắng 6 và hòa 5.