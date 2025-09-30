MBS dự kiến phát hành 8,5 triệu cổ phiếu ESOP cho 322 nhân viên

Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) vừa công bố Nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2025.



Theo đó, MBS dự kiến phát hành 8,59 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 85,9 tỷ đồng thu được, công ty dự kiến dùng để bổ sung vốn cho hoạt động margin.

Sáng 30/9, cổ phiếu MBS đang giao dịch quanh mức 33.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, mức giá phát hành cổ phiếu ESOP chỉ bằng 1/3 thị giá.

50% số lượng cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 03 năm và 50% còn lại bị hạn chế chuyển nhượng trong 05 năm.

MBS cũng công bố danh sách 322 cán bộ nhân viên dự kiến được mua cổ phiếu ESOP đợt này. Trong đó, ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT dự kiến được phân phối nhiều nhất với 570.000 cổ phiếu; Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Phan Phương Anh dự mua 528.194 cổ phiếu; Thành viên HĐQT Nguyễn Minh Hằng, Phạm Xuân Thanh mỗi người dự mua 200.000 cổ phiếu...

Theo công bố trước đó, đợt phát hành cổ phiếu ESOP sẽ được triển khai sau khi MBS hoàn tất chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu thưởng.

Ngày 25/9 vừa qua, MBS đã chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng và thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng.

Cụ thể, MBS sẽ phát hành 17,18 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng). Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:3, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 03 cổ phiếu mới.

Nguồn phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần trên BCTC năm 2024 đã kiểm toán. Cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng.

Cùng với đó, MBS dự kiến chào bán 68,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:12 (cổ đông sở hữu 100 quyền được mua 12 cổ phiếu cổ phiếu mới).

Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 3-23/10/2025. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 3-15/10/2025.

Cổ phiếu được tự do chuyển nhượng. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 72% so với thị giá cổ phiếu MBS kết phiên 12/9.

MBS dự kiến thu về 687,3 tỷ đồng, trong đó công ty sẽ dùng 150 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh, bảo lãnh phát hành và 537 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn cho vay margin.

Cả 3 phương án phát hành này đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 của MBS ngày 15/4. Nếu hoàn tất cả 3 đợt phát hành nói trên, Chứng khoán MB sẽ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành từ 572,78 triệu đơn vị lên 667,29 triệu đơn vị, tương đương vốn điều lệ 6.672,9 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, MBS mang về doanh thu hoạt động 1.461 tỷ đồng, giảm hơn 6%. Trong đó, doanh thu môi giới giảm 11% còn 325 tỷ đồng và lãi tài sản FVTPL giảm 38% còn 300 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động giảm 44% xuống còn 390 tỷ đồng, qua đó, lãi trước thuế trong 6 tháng đầu năm đạt 611 tỷ đồng, tăng 22%.

Năm 2025, MBS đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 1.300 tỷ đồng. Với kết quả trên, công ty đã thực hiện được 47% mục tiêu sau 6 tháng đầu năm.

Tại thời điểm 30/6/2025, tổng tài sản của MBS ghi nhận 25.551,3 tỷ đồng, tăng 15% sau 6 tháng đầu năm.

Các khoản cho vay chiếm 12.796 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm. Riêng dư nợ margin đạt 12.633,5 tỷ đồng, là mức cao nhất từ trước tới nay.

Danh mục tài sản FVTPL có giá gốc gần 3.127 tỷ đồng, tăng 60% so với đầu năm. Trong đó, trái phiếu chiếm 1.012 tỷ đồng, giấy tờ có giá 1.561 tỷ đồng, riêng cổ phiếu có giá gốc gần 509 tỷ đồng và đang tạm lỗ 6%.

Các khoản đầu tư sẵn sàng để bán (AFS) có trị giá gốc gần 1.668 tỷ đồng, giảm 1.038,6 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, chủ yếu là trái phiếu với hơn 1.376 tỷ đồng, giấy tờ có khác 200 tỷ đồng, riêng cổ phiếu gần 92 tỷ đồng nhưng đang dự phòng suy giảm hơn 56 tỷ đồng.



