MBS: Ngành bán lẻ đón nhiều "tin vui", Thế giới di động, Masan nhận nhiều kỳ vọng

Nhiều thông tin tích cực cho ngành bán lẻ hiện đại

Trong báo cáo ngành bán lẻ mới cập nhật, Chứng khoán MB (MBS) nhận định rằng thị trường bán lẻ hiện đại đang ngày càng được hưởng lợi nhờ những chính sách của Chính Phủ.

Từ đầu năm 2025 đến nay, hàng loạt biện pháp hỗ trợ tích cực từ chính phủ nhằm đưa thị trường bán lẻ vào quy chuẩn như: thay đổi chính sách thuế với doanh thu các DN bán lẻ đạt trên 1 tỷ đồng hàng năm; siết chặt hàng giả, hàng xuất xứ không rõ ràng; nghị định 68 về phát triển kinh tế tư nhân, thay đổi về phương thức tính thuế…

MBS cho rằng, những động thái trên sẽ tạo ra một thị trường bán lẻ công bằng và minh bạch, góp phần làm tăng khả năng cạnh tranh cho các chuỗi bán lẻ hiện đại so với trước đây do chi phí của các nhà bán lẻ hiện đại vốn đã cao hơn do đã có sự minh bạch về hàng hóa và đóng thuế đầy đủ từ trước.

Thêm vào đó, việc Thành phố Hà Nội quyết định hoàn tất xóa bỏ chợ tạm, chợ cóc trong năm 2025 cũng là yếu tố tích cực cho chuỗi bán lẻ hiện đại.

Mới đây, năm 2025, Hà Nội thông qua công văn số 4373/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về xử lý dứt điểm các chợ không phù hợp quy hoạch, các tụ điểm kinh doanh tự phát và hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trên địa bàn TP nhằm hoàn tất xóa bỏ chợ tạm, chợ cóc tại Hà Nội.

Nhờ vậy, mô hình bán lẻ tạp hóa/chợ mini hiện đại hiện đang được phủ sóng rộng rãi ở cả nông thôn và thành thị sẽ được hưởng lợi.

Mặt khác, các sàn thương mại điện tử bước vào giai đoạn thanh lọc. Các mức phí chi trả trên sàn thương mại điện tử đã tăng trung bình 5-10% svck trong năm 2025 khiến cho các nhà bán hàng (đặc biệt là các nhà bán hàng nhỏ lẻ) chịu áp lực về chi phí lớn trong giai đoạn này.

Bên cạnh các chi phí cố định theo từng đơn, để bán được hàng, các nhà bán hàng cần có thêm các phí bán hàng tiếp thị liên kết và chạy quảng cáo, do vậy tổng kết trung bình chi phí bán hàng trên sàn TMDT ~20-25% (chưa kể chi phí nhân công, chi phí văn phòng,…).

Sau thời gian phát triển mạnh mẽ, các điều kiện trên sàn bắt đầu thắt chặt như: (1) tăng phí bán hàng, (2) trực tiếp thu thuế VAT và TNCN cho các đơn hàng thành công.

Theo MBS, việc phát triển luật TMDT nhằm cụ thể hóa các điều kiện, bao gồm cả siết chặt nguồn gốc hàng hóa là cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp minh bạch nguồn gốc hàng hóa siết chặt là cơ hội tốt cho hàng sản xuất nội địa, tạo ra áp lực cạnh tranh cho hàng xách tay, hàng hóa bán không hóa đơn, hàng giả, hàng kém chất lượng,…

Doanh nghiệp nào hưởng lợi?﻿

Đội ngũ phân tích MBS cho rằng, việc đưa thị trường bán lẻ vào quy chuẩn bao gồm cả thị trường thương mại điện tử, xóa bỏ chợ cóc chợ tạm sẽ tạo ra một sân chơi công bằng và làm tăng khả năng cạnh tranh của các chuỗi bán lẻ hiện đại vốn đã áp dụng quy trình quản lý minh bạch từ trước.

Trong chiến lược đầu tư ngành bán lẻ, MBS lựa chọn các doanh nghiệp có định giá hấp dẫn và tốc độ tăng trưởng cao, tiêu biểu là Thế giới di dộng (mã: MWG) và Masan (mã: MSN).

Đối với Thế giới di động , MBS ước tính lợi nhuận ròng trong năm 2025 và 2026 đạt lần lượt 5.807 tỷ và 6.663 tỷ đồng, tăng tương ứng 57% và 15% so với cùng kỳ. Trong đó, nhờ vào thị phần lấy lại được và các chương trình bán hàng kích cầu mua sắm, chuỗi Thế giới di động và Điện Máy Xanh sẽ tăng trưởng doanh thu 14% trong năm 2025 và 13% năm 2026.

Chuỗi Bách hóa xanh tăng tốc mở rộng quy mô bao phủ (+478 cửa hàng mới) với hơn 50% CH ở các khu vực mới với doanh thu TB/CH đạt 1,8 tỷ đồng/tháng, từ đó kỳ vọng giúp cho LN ròng BHX tăng 6 lần so với cùng kỳ.

Với Tập đoàn Masan , ﻿MBS ước tính lợi nhuận ròng năm 2025 và 2026 tăng trưởng 44% và 40% so với cùng kỳ nhờ động lực chính từ mảng tiêu dùng (MCH) và bán lẻ (WCM).

Mảng tiêu dùng duy trì đà tăng trưởng 2 chữ số nhờ vào khả năng đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tiêu dùng, đặc biệt trong việc tiêu thụ tại chuỗi WCM. Chuỗi WCM đẩy mạnh quy mô cửa hàng sau thời gian có lời, kỳ vọng tổng cửa hàng tăng 14%/14% trong năm 25-26. Vào năm 2026-28, MSN còn kỳ vọng câu chuyện MCH chuyển sàn và IPO WCM, từ đó có thể định giá lại MSN với những câu chuyện hấp dẫn hơn.

Đối với các doanh nghiệp tiêu dùng, nhóm phân tích đánh giá việc siết chặt hàng hóa không xuất xứ sẽ có tác động tích cực lên các doanh nghiệp sản xuất tiêu dùng nội địa trong nước như: VNM, MCH, SAB,..