MBS: Rủi ro điều chỉnh ngắn hạn tăng lên, VN-Index có thể "lùi" về dưới 1.600 điểm vào cuối tháng 8

Sức hấp dẫn của TTCK trong dài hạn vẫn còn nguyên vẹn

Trong báo cáo chiến lược mới đây, Chứng khoán MB (MBS) cho biết nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc, chính sách hỗ trợ tích cực, các nút thắt pháp lý được tháo gỡ, môi trường lãi suất thấp kết hợp với tăng trưởng lợi nhuận hoạt động của các DN niêm yết trên nền thấp của cùng kỳ năm ngoái vẫn là các yếu tố đảm bảo cho sự tăng trưởng của chỉ số VN-Index trong năm 2025.

Về vĩ mô, ngành sản xuất lấy lại đà phục hồi nhờ số lượng đơn hàng mới tăng trở lại, chỉ số PMI đã tăng từ mức 48,9 của tháng 6 tăng lên 52,4 điểm trong tháng 7.

Xuất khẩu trong tháng 7 cũng tăng tích cực 16% svck, trong khi nhập khẩu tăng 17,8% svck. Lũy kế 7 tháng đầu năm, xuất khẩu và nhập khẩu lần lượt tăng 14,8% và 17,9%, thặng dư thương mại đạt 10,2 tỷ USD.

Theo Nghị định 57 và Nghị định 68, các chính sách cũng được triển khai quyết liệt nhằm thúc đẩy đầu tư công và mở rộng cơ chế cho các doanh nghiệp tư nhân có cơ hội tiếp cận các nguồn lực, bao gồm đất đai, công nghệ, tài chính và các dự án hạ tầng quan trọng.

Đối với nội tại thị trường , MBS kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết có thể đạt mức17%/16% svck giai đoạn 2025-26 ở kịch bản cơ sở bao gồm yếu tố xuất khẩu chậm lại do quy định về “hàng trung chuyển”.

Ở kịch bản tích cực, lợi nhuận thị trường 2025-26 có thể tăng cao hơn ở mức 18%/17% nếu xuất khẩu tốt hơn dự kiến nhờ qui định về “hàng trung chuyển” không qua khắt khe. Bên cạnh đó, Việt Nam đang tiến gần hơn đến cơ hội được tham gia vào nhóm các TTCK mới nổi của FTSE trong năm 2025.

Tuy nhiên, thị trường cần nhịp điều chỉnh﻿

Theo nhận định của MBS, định giá thị trường đã không còn quá hấp dẫn. P/E trailing hiện tại của VN-Index hiện ở mức 15,3 lần, cao nhất trong vòng 3 năm gần đây và tương đương P/E bình quân 5 năm.

Mặc dù mức định giá hiện tại vẫn thấp hơn so với thời điểm 2021 khi VN-index ở vùng 1.500 điểm, P/E trailing ở mức 20 – 21 lần, song định giá thị trường Việt Nam đang cao hơn so với một số nước trong khu vực như Singapore (14.6 lần), Malaysia (14.4 lần), Indonesia (12 lần).

Về phân tích kỹ thuật, bộ phận phân tích MBS cho rằng rủi ro điều chỉnh ngắn hạn đang tăng lên . Đây có thể là giai đoạn mà chỉ số Vn-Index tăng/giảm không nhiều nhưng danh mục cổ phiếu có mức thiệt hại lớn, tức việc tham chiếu chỉ số có thể không phản ánh đúng diễn biến phần lớn ở mặt bằng cổ phiếu, diễn biến này có thể diễn ra trong tuần sau.

Vùng hỗ trợ cho thị trường ở khu vực 1.566 – 1.588 điểm. Các chuyên viên phân tích MBS dự báo VN-Index có thể "lùi" về vùng này vào cuối tháng 8.

Về chiến lược giao dịch, MBS nhận định thị trường có thể đi vào giai đoạn “chỉ số đi một đằng, danh mục lại đi một nẻo”, trong bối cảnh thanh khoản đang ở mức nền cao kỷ lục và mức tăng của các nhóm cổ phiếu dẫn dắt khá nhiều, vòng quay của dòng tiền lại càng nhanh.

" Do vậy, nhà đầu tư nên hạn chế mua mới đối với các nhóm cổ phiếu đã tăng nhiều, tập trung vào nhóm cổ phiếu đang có nền tích lũy và chưa tăng ở các nhóm cổ phiếu như: Thép, Sản xuất và phân phối điện, Công nghệ, BĐS KCN, dầu khí, Thực phẩm,… ", báo cáo nêu rõ.