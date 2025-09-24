Trong báo cáo ngành bất động sản, Chứng khoán MBS cho biết quý quý 3/2025 nhiều dự án bất động sản mới được mở bán với tình hình booking ghi nhận tích cực, đi kèm đó là các chính sách thúc đẩy bán hàng tốt ngay cả khi trong quý có tác động tiêu cực của mùa vụ (tháng Ngâu).

Tại Hà Nội, trừ VHM, các dự án mở bán hầu hết đến từ các doanh nghiệp BĐS không niêm yết: Sun Feliza Suites (Sun Group), The Matrix Premium (MIK Group), Noble Crystal (Sunshine Group),… Tại TP. Hồ Chí Minh, một số dự án mở bán đáng chú ý trong quý bao gồm: The Opus One – Vinhomes Grand Park (VHM), The Privé (DXG), cụm dự án Gladia (KDH), The Gió Riverside (AGG) hay Lumier Midtown (Masterise).

Dịch chuyển ra xa trung tâm, một số dự án đáng chú ý mở bán tại các tỉnh thành bao gồm phân khu Canaria – dự án Izumi City (Đồng Nai) hay Solaria Rise - dự án Southgate (Long An, nay là Tây Ninh) của NLG. Lượng booking ghi nhận rất tích cực ở một số doanh nghiệp như DXG và KDH.

Về kết quả quý 3/2025, MBS kỳ vọng phục hồi từ mức nền thấp của năm ngoái do hoạt động mở bán diễn ra tích cực tại các doanh nghiệp BĐS niêm yết tuy nhiên hoạt động bàn giao chủ yếu vẫn đến từ sản phẩm thuộc các dự án hiện hữu.

Bên cạnh đó, cũng trong quý 3, nhiều thương vụ chuyển nhượng cổ phần tại các dự án đã và được kỳ vọng diễn ra sẽ mang lại lợi nhuận tài chính đột biến trong quý cho các doanh nghiệp, có thể kể đến việc chuyển nhượng 15,1% cổ phần tại dự án Izumi City (NLG, đã hoàn thành) hay chuyển nhượng cổ phần tại dự án Thuận An 1.

MBS cho rằng lợi nhuận của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết theo dõi trong quý 3/2025 ghi nhận tăng trưởng 68,7% svck nhờ phục hồi từ nền thấp hoặc có hỗ trợ từ lợi nhuận tài chính đột biến trong quý. Các dự án mở bán mới trong quý của các doanh nghiệp kỳ vọng sẽ đóng góp vào kết quả kinh doanh kể từ quý 4/2025.

Theo đó, MBS dự báo Nam Long (NLG) sẽ ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận đột phá 504% trong quý 3 với 210 tỷ đồng. Quý 3 lợi nhuận của NLG sẽ đến từ tiếp tục bàn giao các sản phẩm thuộc dự án Southgate và Nam Long Cần Thơ. Trong quý, NLG đã ký hợp đồng chuyển nhượng 15,1% cổ phần tại dự án Izumi cho đối tác Nhật Bản - Tokyu Corporation và lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng này sẽ được ghi nhận vào doanh thu tài chính của NLG trong quý 3/2025.

Với Vinhomes (VHM) , MBS dự báo lợi nhuận quý 3 đạt 12.948 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ đến từ dự án Royal Island, Wonder City và OCP 2&3. MBS dự phóng VHM hoàn thành được 60% kế hoạch LN năm trong 9T25. Các đại dự án mới được mở bán kể từ đầu năm như Wonder City, Golden City, Green City, sẽ đem lại LN lớn trong nửa cuối năm 2025.﻿

Phát Đạt (PDR) cũng được dự báo lợi nhuận bứt phá 273% lên 190 tỷ đồng trong quý 3 do thương vụ bán 80% cổ phần tại dự án Thuận An 1. Trước đó vào đầu tháng 9/2025, doanh nghiệp đã có những tín hiệu đầu tiên khi công bố quyết định thành lập Công ty TNHH Đầu tư BĐS cao tầng Thuận An 1, trong đó PDR sở hữu 99%. Cũng trong quý này, doanh nghiệp mở bán đợt mới của dự án Bắc Hà Thanh - Quy Nhơn Iconic, kỳ vọng hỗ trợ tích cực cho lợi nhuận của doanh nghiệp trong quý cuối năm 2025 và năm 2026.﻿

Với Đất Xanh (DXG) và Khang Điền (KDH) , MBS cũng dự báo tăng trưởng lợi nhuận lần lượt 87% và 114% nhờ các dự án mới The Prive và Gladia được mở bán.﻿