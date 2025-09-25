MBS ước tính lợi nhuận quý 3 ngành điện: Xuất hiện cái tên tăng bằng lần

Trong dự phóng kết quả kinh doanh ngành điện quý 3/2025, Chứng khoán MB (MBS) cho biết tăng trưởng tiêu thụ điện toàn quốc cải thiện với hầu hết các nguồn điện đều ghi nhận mức huy động tốt hơn.

Cụ thể, huy động thủy điện tăng khoảng 3% so với cùng kỳ trong quý/25 (tính đến hết 20/9), tăng trưởng không quá cao do cùng kỳ năm ngoái các nhà máy cũng được huy động tốt.

Huy động điện than tăng nhẹ 6% so với cùng kỳ năm ngoái, khá tương đồng với tăng trưởng nhu cầu toàn hệ thống. MBS cho biết từ đầu năm giá than nhập khẩu giảm ~25% svck và giảm 17% từ đầu năm, nhờ đó, giá than trộn cấp cho các nhà máy (GENCO3) giảm theo ~15% svck, hỗ trợ giá bán điện than giảm.

Đối với điện khí, huy động tăng 12% chủ yếu do các nhà máy sử dụng khí Đông Nam Bộ như cụm Phú Mỹ, Nhơn Trạch 1&2 được huy động tích cực hơn từ nền thấp năm ngoái. Mặt khác, huy động điện NLTT tăng 11% svck, chủ yếu do công suất tăng lên, cơ bản nguồn NLTT vẫn là nguồn điện được ưu tiên huy động trong hệ thống.

Trong 9 tháng đầu năm, nhóm phân tích MBS đánh giá nhiều chính sách quan trọng được ban hành, tháo gỡ đáng kể các vướng mắc đã tồn tại của ngành bao gồm QHĐ8 Điều chỉnh và kế hoạch thực hiện; khung giá cho các nguồn điện; cơ chế đấu thầu; DPPA; cơ chế ưu đãi cho phát triển điện áp mái tự sản tự tiêu,…

Đáng chú ý, Nghị quyết 70 của Bộ Chính Trị ngày 16/09/2025 tổng hợp lại các mục tiêu quan trọng của ngành điện như chuyển đổi năng lượng sạch; xây dựng cơ chế thị trường minh bạch và giảm độc quyền.

" Từ giờ đến cuối năm và sang 2026, một số sự kiện có thể được quan tâm như hướng xử lý chính thức cho các dự án NLTT sai phạm, tiếp tục hoàn thiện cơ chế DPPA, dự thảo khung giá phát điện cho BESS, thí điểm cơ chế giá điện hai thành phần,... ", báo cáo nêu rõ.

Loạt doanh nghiệp tăng trưởng mạnh trong năm 2025

Lưu ý (*): Tăng trưởng tính theo giá trị tuyệt đối do các quý trước lỗ ròng

Lợi nhuận quý 3/2025 các doanh nghiệp ngành điện trong danh sách theo dõi khá phân hóa. Với CTCP Điện Gia Lai (mã: GEG) , lợi nhuận sau thuế công ty mẹ có thể đạt 64 tỷ đồng, khả quan so với mức lỗ ròng 27 tỷ năm ngoái. Cả năm 2025, MBS dự phóng lợi nhuận có thể tăng trưởng lên tới 513%, đạt 705 tỷ đồng.

Đối với Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch (mã: NT2) , MBS dự báo lợi nhuận khả quan ghi nhận 120 tỷ đồng trong quý 3, tương ứng tăng 173% so với cùng kỳ; lợi nhuận cả năm 2025 được dự phóng đạt 550 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh 664%.

Khiêm tốn hơn, CTCP Cơ Điện Lạnh (mã: REE) có thể tăng trưởng 17% trong quý 3, đạt 562 tỷ đồng và 30% cho cả năm 2025, đạt 2.588 tỷ đồng.

Với Tập đoàn Hà Đô (mã: HDG) và Nhiệt điện Quảng Ninh (mã: QTP) , nhóm phân tích MBS dự báo lợi nhuận quý 3/2025 cùng tăng trưởng nhẹ 5%.

Ngược chiều, PV Power và PC1 là những cái tên có thể tăng trưởng âm trong quý này.