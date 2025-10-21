MC Mai Ngọc đổi đời
Mai Ngọc đã tìm thấy bước ngoặt đưa cuộc đời sang trang mới.
MC Mai Ngọc là một trong những gương mặt quen thuộc và được yêu mến của VTV. Với lối dẫn duyên dáng, giọng nói ấm áp cùng ngoại hình chỉn chu, cô được khán giả ưu ái gọi bằng biệt danh "MC thời tiết xinh đẹp nhất VTV". Suốt nhiều năm làm nghề, Mai Ngọc không chỉ ghi dấu bằng phong cách chuyên nghiệp trên sóng truyền hình mà còn bởi hình ảnh đời thường nhẹ nhàng, tinh tế và giàu năng lượng tích cực.
Đằng sau vẻ ngoài rạng rỡ ấy là hành trình không mấy bằng phẳng. Trải qua quãng thời gian dài gắn bó, Mai Ngọc đã chọn khép lại cuộc hôn nhân của mình trong êm đềm. Cô từng chia sẻ: "Sau 17 năm từ quen nhau, yêu nhau rồi đám cưới và chung sống với nhau, Ngọc và anh Nam (chồng cũ) đã chấm dứt thật nhẹ nhàng với 3 KHÔNG: không có tài sản chung, không có con chung và cũng không có bất kỳ thứ gì chung để chia".
Những tưởng sau biến cố hôn nhân, Mai Ngọc sẽ mất nhiều thời gian để cân bằng lại cuộc sống, nhưng trái lại, nữ MC đã khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cách cô bước qua mọi chuyện đầy bình thản và mạnh mẽ. Đi qua nốt trầm buồn, cô chọn sống tích cực hơn, tập trung vào công việc, chăm sóc bản thân và tận hưởng những điều giản dị mỗi ngày. Giờ đây, Mai Ngọc đang tận hưởng một hành trình trọn vẹn với hạnh phúc mới.
Đặc biệt, kể từ khi đón con đầu lòng, niềm vui ấy dường như càng nhân đôi, khiến cô không giấu được xúc động mà thừa nhận rằng cuộc đời mình "sang trang". Trên trang Facebook cá nhân, cô chia sẻ: "Mỗi đêm trước khi ngủ, mẹ đều thấy biết ơn, vì em bé đã có một ngày thật vui. Mẹ chỉ mong em bé ngày nào cũng ăn ngon, ngủ ngon, khoẻ mạnh và bình an. Có con mang lại rất nhiều niềm hạnh phúc cho bố mẹ, và thực sự là một cuộc cải cách, sang trang của cả một đời người. Có con buộc ai cũng cần trưởng thành hơn, nghĩ suy nhiều hơn không chỉ cho riêng mình nữa".
Ở chương mới cuộc đời, Mai Ngọc hạnh phúc khi bận yêu, bận công việc, bận chăm con
Mai Ngọc đang tận hưởng khoảng thời gian viên mãn nhất của mình. Dù 35 tuổi mới lần đầu làm mẹ, cô vẫn thể hiện sự chỉn chu và tỉ mẩn đáng nể trong mọi khâu chăm con.
Khi vẫn còn trong thời kỳ ở cữ, cô từng khiến dân mạng trầm trồ vì quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng cho bé Panda. Nữ MC tận dụng hẳn một căn phòng riêng, sắp xếp đầy đủ giường đơn, kệ đồ sơ sinh và tủ quần áo mini dành riêng cho con. Không gian được bài trí gọn gàng, tinh tế nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng.
Khi sắm đồ cho con, Mai Ngọc cũng không tiếc tay. Cô đầu tư loạt sản phẩm chăm bé cao cấp, trong đó nổi bật là chiếc xe đẩy trị giá hơn 34 triệu đồng.
Khi bé Panda chào đời, Mai Ngọc ngày càng thể hiện sự chỉn chu trong vai trò làm mẹ. Không chỉ chăm con khéo léo, cô còn chủ động tìm hiểu kiến thức nuôi dạy con khoa học. Trước giai đoạn bé ăn dặm, nữ MC đã tự tay chọn mua hàng loạt đầu sách để nghiên cứu, lên kế hoạch cho thực đơn của con. Sự kỹ lưỡng, chủ động và cầu toàn ấy khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ, xem cô như hình mẫu của một "mẹ bỉm thông thái" thời hiện đại - bận rộn công việc nhưng vẫn dành trọn tâm sức cho hành trình nuôi con khôn lớn.
Vốn nổi tiếng với lối sống khoa học và thói quen chăm sóc sức khỏe nghiêm ngặt, Mai Ngọc cũng mang tinh thần ấy vào hành trình nuôi dạy con. Cô đặc biệt chú trọng đến sự thoải mái và an toàn trong từng hoạt động của bé, từ giấc ngủ đến giờ chơi. Theo cô, việc chọn những sản phẩm mát mẻ, thoáng khí và thân thiện với làn da là yếu tố quan trọng giúp con phát triển tự nhiên, khỏe mạnh. Chính vì vậy, Mai Ngọc tin dùng "bộ ba siêu mát" cho con, gồm gối Bubble Tree, thảm Mochee và nhộng Malang Honey - những món đồ được cô yêu thích và đánh giá cao về chất lượng.
Phụ nữ số